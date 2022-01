El futuro de Barreda en el Dakar, en el aire

Yeda.- La trayectoria de Joan Barreda en el Dakar arrancó en 2011 y desde entonces el español ha estado siempre en las quinielas, ha peleado en cada edición por victorias de etapa y por la general. Su 12º Dakar, donde ha corrido toda la segunda semana con la clavícula izquierda rota y con grandes contusiones en todo el lateral del cuerpo, le ha permitido igualar su mejor resultado final hasta la fecha: quinto.

En la línea de meta de Qiya, después de concluir la última especial del rally, el piloto de Honda dejó claro a Motorsport.com que no es un resultado que le entusiasme, pero que hay que tener en que circunstancias se produjo.

"Está claro que el resultado no es... Es un quinto, con una clavícula rota y habiendo perdido 40 minutos el primer día. Y el otro fue con una penalización de una hora [en 2017, por repostaje ilegal]. Yo me quedo con la mentalidad que he tenido, con todo el trabajo que he hecho durante todo el año, la ambición a pesar de las adversidades y con no tirar la toalla e ir hasta el final. Al final hay que carreras que te van bien y otras no tan bien... Y son así, pero para mí lo importante era eso, poder mostrar todo ese trabajo", asegura.

Cuando se le pregunta por su futuro –acaba contrato con Honda–, el de Torreblanca responde: "Llevo como siete meses trabajando todos los días, ni fines de semana ni nada, ahora hay que descansar y después ya tendremos tiempo de pensar. Hasta ahora lo he hecho un poco así, sobre todo estos últimos años, marcándome objetivos y teniendo claro que la mentalidad, la ambición y la motivación tienen que estar al 100% o ya no tiene sentido, porque al final ya tengo una carrera deportiva larga".

"Pero vamos a ver, ahora quiero parar. Tampoco realmente había decidido nada, porque el objetivo era ese, era hacer un esfuerzo de trabajar más que nunca y más motivado que nunca hasta aquí, ahora vamos a analizar todo. Lo que manda es que yo sigo subiendo a la moto y sigo teniendo unas sensaciones únicas. Me siento rápido, con la misma mentalidad, con las mismas ganas, que al final eso es lo que también un poco marca la pauta".

El piloto español no ha descartado en el pasado buscar alguna opción para dar el paso a las cuatro ruedas, pero, según se trasluce en sus palabras, parece que quiere continuar algún año más en moto. Con las 29 victorias de etapa que le colocan como el tercero que más ha logrado en la historia del Dakar, está ya a solo cuatro más de igualar el récord de todos los tiempos (33), que tienen Stephane Peterhansel y Cyril Despres.

Barreda ha sido capaz de, a sus 38 años, seguir peleando con la nueva hornada de pilotos, la mayoría procedentes del motocross, como él, igual que hizo en su día en los últimos años de Marc Coma y Cyril Despres. Él cree que la clave está en la dedicación y el trabajo.

"El Dakar está claro que ha ido evolucionando y mucho, el nivel ha subido en todos los sentidos, en las motos, en los equipos, en la navegación, en las carreras... No ha parado de subir cada año. Yo, gracias al trabajo de cada día, pues mantengo ahí el nivel y eso para mí es muy importante, y también yo creo que lo aprecian y lo ve mucha gente, así que ese es el gran premio para mí", concluye.

Las fotos de Joan Barreda en el Dakar 2022

