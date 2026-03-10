Oriol Vidal y el Defender en Portugal: muy distinto al Dakar y menos gap con Ultimate

Tras arrasar en su debut en el Rally Dakar, el proyecto Defender Rally afronta ahora un desafío muy diferente en el Campeonato del Mundo de Rally-Raid. El bp Ultimate Rally-Raid Portugal (17-22 de marzo) marcará la segunda cita del W2RC 2026, con Rokas Baciuska y el copiloto español Oriol Vidal llegando como líderes de la categoría Stock tras su contundente victoria en Arabia Saudí.

Sin embargo, el escenario europeo promete ser radicalmente distinto al del desierto saudí. Más rápido, más técnico y, sobre todo, mucho más húmedo. "Es una carrera muy distinta al Dakar", explica Vidal en conversación con medios españoles en la que estuvo Motorsport.com.

"Aquí no tenemos nada de fuera pista, es todo caminos. Además, será bastante húmeda. Ya de por sí suele serlo, pero este año ha llovido muchísimo y han tenido que modificar algunos trazados". Ese factor puede convertirse en uno de los grandes interrogantes para el equipo británico.

"El agua es uno de los terrenos donde menos hemos trabajado porque estábamos muy enfocados en el Dakar. Hicimos algunos test en Inglaterra y algo más, pero ahora haremos pruebas previas para prepararnos", reconoce.

Un rally-raid que se parece más a un rally

La naturaleza del recorrido portugués cambia incluso el trabajo dentro del coche. Frente a las largas etapas desérticas donde la navegación es clave, en Portugal el copilotaje se acerca más al de un rally tradicional. "A nivel de copilotaje es menos exigente que el Dakar", asegura. "Es más parecido a un rally sprint o incluso a algo cercano al WRC. No tenemos navegación con grados y la mayoría de caminos están cerrados por seguridad".

Eso no significa que el copiloto tenga un papel menor.

"El copiloto no solo hace navegación. También está la gestión del ritmo, estar pendiente del piloto y de la estrategia, pero es cierto que en ese sentido es menos exigente que carreras como el Dakar, el Ruta 40 o el Rally de Marruecos".

El desafío del agua y el terreno europeo

La lluvia puede convertirse en uno de los grandes condicionantes de la prueba. "Vamos a cruzar ríos, muchos charcos… hay caminos que a veces son prácticamente como ir dentro de un río", advierte. "Eso puede suponer un reto porque la mecánica no trabaja igual en esas condiciones".

Aun así, el catalán no espera problemas graves: "No creo que pase nada demasiado importante, pero sí es un terreno diferente al que estamos acostumbrados". En lo competitivo, el piloto lituano Rokas Baciuška podría encontrar aquí un terreno ideal.

"Es un terreno que le favorece mucho. Rokas viene del rallycross y tiene mucha mano en pistas rápidas y terreno duro", dice. "Aquí la velocidad influye más que la estrategia, así que el objetivo será intentar ganar y aprovechar ese punto fuerte".

Defender frente a los Ultimate

Foto de: Defender

Aunque la categoría Stock compite separada de los prototipos Ultimate, Vidal cree que en Portugal las diferencias podrían reducirse. "Los gaps pueden ser más pequeños que en el Dakar, aunque dependerá mucho del terreno", explica.

La principal desventaja frente a los prototipos sigue siendo el peso. :El handicap que tenemos respecto a los Ultimate es el peso, sobre todo a nivel de frenada. Ellos tienen menos inercia", señala.

Tras haber probado también el Hilux T1+, Oriol identifica algunas diferencias claras: "El Hilux es más estable en curva y tiene algo menos de inercia al frenar. También influye la anchura de vías y el peso".

Sin embargo, las diferencias no son tan grandes como podría pensarse: "A nivel de potencia no notamos una diferencia exagerada. El Defender tiene algo menos, pero no es abismal. Estamos muy contentos con el rendimiento del coche".

Un Defender con comportamiento "muy rally"

El copiloto español confiesa que el Defender Dakar D7X-R le sorprendió desde el primer momento: "Habiendo subido antes a un Hilux, yo esperaba un coche donde se notara mucho más el peso, una sensación más de coche de serie, pero en realidad tiene un comportamiento muy de rally. En pistas y caminos funciona muy bien".

El margen de evolución, sin embargo, está limitado por el reglamento de la categoría Stock: "Con la normativa actual es difícil mejorarlo mucho. El reto es ir más rápido sin sacrificar la durabilidad".

Tras el Dakar, el equipo ha identificado algunos puntos a trabajar, aunque sin grandes cambios.

"Lo principal ha sido la altura del coche. No podemos levantarlo mucho y en el Dakar había mucha piedra, así que tocamos con los bajos en varias ocasiones", explica. "Estamos pensando en mejorar eso, pero el Dakar cambia mucho cada año y quizá el próximo ni siquiera haya tanta piedra". En cualquier caso, Vidal subraya que el debut del proyecto fue muy sólido: "No hubo nada que nos limitara realmente ni algo que digamos que hay que cambiar sí o sí".

Una categoría Stock con futuro

Foto de: Defender

Más allá del rendimiento deportivo, Vidal cree que la categoría Stock puede convertirse en una pieza clave del futuro del rally-raid. "Es un vehículo comercial modificado", explica. "Las principales modificaciones son el arco de seguridad FIA, depósitos más grandes, refrigeración mejorada, extinción automática, asientos bucket, arneses…".

También se ajustan algunos elementos clave del rendimiento: "Los amortiguadores se cambian, los frenos están más dimensionados, se ajusta la altura al suelo y usamos ruedas de 35 pulgadas".

Para Vidal, esa filosofía cercana al coche de producción puede impulsar el crecimiento de la categoría: "Comercialmente es una categoría que va a crecer poco a poco. Tiene mucho potencial".

El copiloto catalán no oculta su orgullo por formar parte del proyecto británico: "Representar un icono como Defender es algo espectacular. Yo vengo de correr en quad y de picar mucha piedra en el mundo del motor, así que haberles ayudado a ganar su primer Dakar ha sido muy gratificante".

El proyecto cuenta además con el respaldo técnico de Prodrive, una de las estructuras más experimentadas del rally-raid: "Prodrive es un partner técnico espectacular. Llevan años en esta disciplina, desde el Hunter hasta lo que han hecho ahora con Dacia. Estar en contacto con ellos es muy positivo para nosotros".

Más competencia en el horizonte

Tras el dominio de Defender en el Dakar, Vidal espera una reacción de la competencia en los próximos años. "Toyota reconoció que quizá había menospreciado nuestra llegada, porque llevaban años prácticamente solos en la categoría", explica.

El español cree que la lucha crecerá progresivamente. "Puede que el año que viene no esté lleno de coches, pero sí habrá más fabricantes. Incluso hay algunos proyectos chinos interesados".

Un reencuentro con Dani Oliveras

La prueba portuguesa también traerá un reencuentro especial para Vidal. Allí coincidirá con Dani Oliveras, recientemente anunciado como nuevo copiloto de Carlos Sainz tras la separación del madrileño y Lucas Cruz.

"Estoy súper contento por Dani", dice Vidal. "Vive a diez kilómetros de mi casa y nos conocemos desde niños, cuando yo corría en quad y él en trial".

"Después de todo lo que pasó, encontrar un proyecto con uno de los pilotos más legendarios de España y del mundo es algo increíble. Espero que lo disfrute y que aprenda mucho".

Objetivo: seguir ganando

Con el liderato del campeonato en juego y un terreno que puede favorecer a Baciuška, el planteamiento del equipo en Portugal será diferente al del Dakar. "En Arabia Saudí fuimos más conservadores porque el desierto plantea muchos retos", explica Vidal.

En Portugal, en cambio, el enfoque será más agresivo: "Aquí es más como un rally. Vamos a salir a intentar ganar y aprovechar el terreno favorable de Rokas, mientras gestionamos la ventaja que podamos tener en el campeonato".

Después del golpe sobre la mesa en el Dakar, el desafío ahora es confirmar que aquel triunfo no fue una sorpresa… sino el comienzo de algo mucho más grande.