Dakar

Dacia irá a por el Mundial 2026 completo y descarta el Dakar 2027

Tras conversaciones directas con la marca, Dacia confirma que disputará todo el Mundial 2026 y cerrará su proyecto en Abu Dhabi, descartando el Dakar 2027 con el título como meta final.

Jacobo Vega Pol Hermoso
Editado:
#219 The Dacia Sandriders Dacia: Sebastien Loeb, Edouard Boulanger, #223 The Dacia Sandriders Dacia: Lucas Moraes, Dennis Zenz, #212 The Dacia Sandriders Dacia: Cristina Gutierrez, Pablo Moreno Huete, #299 The Dacia Sandriders Dacia: Nasser Al-Attiyah, Fabian Lurquin

Foto de: Dacia

El desierto aún no ha borrado las huellas del último triunfo en el Rally Dakar 2026 cuando Dacia ya ha decidido cómo y cuándo pondrá el punto final a su aventura en el rally raid. Tras varias conversaciones directas con la marca, Dacia ha confirmado a Motorsport.com que el proyecto del Dacia Sandrider concluirá al término del Mundial 2026. La última prueba será Abu Dhabi y, con ello, queda totalmente descartada la presencia en el Dakar 2027.

La noticia llega apenas unas semanas después de conquistar el Rally Dakar 2026 con Nasser Al-Attiyah al volante. El objetivo fundacional del programa —ganar el Dakar en un ciclo de tres años— se cumplió en el segundo. Y ahora, lejos de levantar el pie, la ambición pasa por cerrar el círculo con el título del World Rally-Raid Championship.

Mundial completo antes del adiós

Dacia disputará todas las pruebas restantes del campeonato 2026. Portugal será la siguiente parada dentro de un mes, antes de viajar a Argentina, Marruecos y cerrar el curso en Abu Dhabi, escenario que marcará el último capítulo del proyecto de Dacia Sandriders en competición oficial.

La estructura mantendrá tres coches por carrera, pese a contar con cuatro pilotos de primer nivel: el propio Al-Attiyah, Sébastien Loeb —gran fichaje antes del último Dakar—, Lucas Moraes —campeón del mundo de rally raid en 2025 con Toyota— y Cristina Gutiérrez. Será el equipo quien decida prueba a prueba qué tres formaciones compiten y cuál se queda fuera, en una rotación interna que mantiene la tensión competitiva intacta.

Un Dakar que avala el proyecto

#299 Dacia Sandriders Dacia: Fabian Lurquin

Foto de: A.S.O.

Más allá de la victoria absoluta de Al-Attiyah, el último Dakar reforzó la solidez del proyecto. Loeb fue cuarto, Moraes séptimo y Cristina Gutiérrez undécima. Cuatro coches entre los once primeros en una de las ediciones más exigentes y competidas de los últimos años.

Un resultado coral que confirmó que el Sandrider no era una apuesta puntual, sino una estructura capaz de pelear en bloque frente a los gigantes del desierto.

Con ese aval deportivo y el Dakar ya en el bolsillo, el gran objetivo pasa ahora por conquistar el Mundial 2026 y despedirse a lo grande. Si lo consiguen, Dacia cerrará una etapa breve pero extraordinariamente exitosa: ganar el rally más duro del planeta en su segundo intento y luchar hasta el final por el título mundial antes de bajar el telón.

Lo último del Dakar:

Más de
Jacobo Vega

