Carlos Sainz ya tiene nuevo copiloto: quién es Dani Oliveras

Carlos Sainz no da puntada sin hilo. Cuando el 6 de febrero se hizo oficial el final de su histórica etapa junto a Lucas Cruz tras 14 años compartiendo desiertos, muchos interpretaron aquella ruptura como un punto y final. Un mes después, el movimiento encaja más bien como un punto y seguido.

A 3 de marzo, y a pocas semanas de la siguiente cita del Campeonato del Mundo de Rally Raid (W2RC), el madrileño ya tiene nuevo compañero: Dani Oliveras. Será su copiloto en la próxima prueba en Portugal (que se disputará del 17 al 22 de marzo) y, salvo giro inesperado, el hombre con el que empezará a construir el próximo asalto al Dakar con Ford.

Porque esto no es solo un cambio de navegante. Es una declaración de intenciones. La separación entre Sainz y Lucas Cruz cerró una de las duplas más icónicas del rally raid moderno. Pero lejos de alimentar dudas sobre el futuro del 'Matador', la elección de Oliveras refuerza la sensación contraria: hay proyecto, hay ambición y hay kilómetros por sumar.

Ford mantendrá su estructura habitual con dos unidades de la Raptor en Portugal. Sainz competirá junto a Oliveras, mientras que el otro coche estará en manos de Mattias Ekström, sin cambios en su alineación. El mensaje es claro: continuidad en el plan y desarrollo constante de la Ford Raptor T1+ en escenario real.

Quién es Dani Oliveras? De las motos al asiento derecho de Sainz

Pero, ¿quién es realmente Dani Oliveras?

Catalán, 38 años, Oliveras no nació copiloto. Se forjó primero sobre dos ruedas, con cinco participaciones en el Dakar en la categoría de motos y un Top 9 como mejor resultado. Aquella experiencia en el desierto, gestionando navegación y supervivencia en solitario, es hoy uno de sus mayores activos.

Su salto al asiento derecho llegó en 2019, cuando debutó como navegante junto a Gerard Farrés en SSV, firmando un subcampeonato que le abrió definitivamente la puerta de los coches. Desde entonces, su progresión ha sido constante: cuarto absoluto en el Dakar 2022 junto a Orly Terranova y dos séptimos puestos con Juan Cruz Yacopini en 2023 y 2025.

El pasado año, además, conquistó la Copa del Mundo de Bajas junto al argentino, confirmándose como uno de los copilotos más sólidos del panorama internacional.

Paradójicamente, fue la adversidad la que cruzó su camino con Sainz. El grave accidente de Yacopini antes del Dakar 2026 dejó a Oliveras sin programa a última hora. Ahora, ese vacío se transforma en la mayor oportunidad de su carrera. "Poder continuar mi trayectoria deportiva junto a él implica una gran responsabilidad y una oportunidad importante para seguir creciendo", reconocía el catalán tras anunciarse la alianza.

Mucho más que Portugal

La Baja Portugal será el primer examen conjunto. Pero lo verdaderamente importante es lo que representa: sumar kilómetros, ajustar automatismos y construir confianza en carrera.

En el rally raid moderno, la navegación vuelve a ser decisiva. Las diferencias ya no se hacen solo con velocidad pura, sino en la precisión del roadbook y la lectura del terreno. Si algo penalizó a Sainz en el último Dakar fue precisamente un error de interpretación en una jornada clave. El fichaje de Oliveras apunta directamente a esa área.

Ford, por su parte, continúa puliendo una Raptor que ya mostró señales muy competitivas el pasado enero. Con Sainz y Ekström en liza, la marca del óvalo mantiene dos puntas de lanza de máximo nivel mientras prepara el siguiente gran objetivo: volver a pelear por el Touareg.

Porque aunque nadie lo haya confirmado oficialmente, el movimiento es difícil de interpretar de otra manera. Nadie ficha a un copiloto de este perfil solo para una carrera suelta. Carlos Sainz quiere cerrar el círculo. Y Dani Oliveras es, desde hoy, el hombre que tendrá en sus manos el mapa para intentarlo.