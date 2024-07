Toprak no irá a MotoGP: Sofuoglu confirma que seguirá en WSBK en 2025

Los rumores del mercado de pilotos que involucraron a Toprak Razgatligolu en MotoGP fueron breves pero intensos. Como cada año, se volvió a plantear la idea de ver al piloto turco en la categoría reina de motociclismo, pero esta vez parecía que el acuerdo podría materializarse realmente. Fue el propio Kenan Sofuoglu, manager de Toprak, quien lo confirmó, para luego retractarse.

Hablando con Speeweek, el expiloto turco y ahora manager de Razgatlioglu, confirmó que su protegido seguirá en Superbike con BMW en 2025. El motivo es la elección del equipo, Toprak sólo llegaría a la categoría reina con una escudería oficial y no con un equipo satélite: "He visto que algunos equipos satélite de MotoGP están hablando de Toprak, pero nunca hemos hablado con un equipo satélite", aseguró Sofuoglu.

Entre otros, se había hablado del interés de Pramac (que será satélite de Yamaha a partir del año que viene) y de Gresini, que el próximo curso tendrá que sustituir a un piloto de la talla de Marc Márquez.

Aunque niegan cualquier intención de entrar a MotoGP a través de un equipo satélite, lo cierto es que ha habido contactos con equipos oficiales. El propio Toprak, haciéndose eco de las palabras anteriores de Sofuoglu en las que afirmaba que su objetivo era MotoGP, reveló que había recibido ofertas de tres equipos oficiales. "Algunos equipos de fábrica han mostrado un serio interés en Toprak para 2025", continuó el mánager turco.

Toprak Razgatlioglu, Equipo BMW Motorrad WorldSBK Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sin embargo, Sofuoglu no quiere romper la relación con BMW, con quien está vinculado desde esta temporada y a quien está llevando al éxito: "Tenemos un contrato de dos años con BMW y, como ya he dicho, sólo nos iremos a MotoGP cuando BMW esté de acuerdo con esta elección. No queremos romper nuestro contrato porque valoramos a BMW y ya hemos logrado grandes éxitos juntos".

"Estamos contentos y queremos continuar esta relación durante mucho tiempo. Puedo confirmar que Toprak también correrá en Superbike con BMW en 2025, tal y como dice el contrato. Hay un proyecto muy interesante en torno a él y queremos su felicidad", reiteró Sofuoglu, que no cuestiona en absoluto su relación con el fabricante muniqués.

Hay tiempo, por tanto, antes de que Razgatlioglu se pueda convertir en piloto de MotoGP. El deseo del actual líder del campeonato de Superbikes es llegar a la máxima categoría de las dos ruedas, pero aún hay que tener paciencia: "Por supuesto que Toprak quiere correr en MotoGP, pero esto no será posible antes de 2026. Debemos recordar que nunca hemos terminado nuestra relación con un fabricante de forma negativa", recordó.

Por lo tanto, esta declaración abre la puerta a MotoGP con cualquier equipo y cualquier moto, en caso de que Razgatlioglu no entre con BMW: "Con Kawasaki mantenemos buenas relaciones y lo mismo ocurre con Yamaha. Así que también con BMW queremos mantener una muy buena relación. Seguro que seguiremos con BMW en SBK hasta finales de 2025, luego ya veremos", concluyó.