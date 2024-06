BMW responde al mánager de Toprak Razgatlioglu sobre su posible marcha

El mundo del motociclismo mira con atención al paddock del Mundial de Superbikes y a la figura de su líder, Toprak Razgatlioglu, especialmente tras las declaraciones de su mánager, el que fuera cinco veces campeón del mundo de Supersport, Kenan Sofuoglu.

El ex piloto encendió las alarmas este pasado viernes tras sus declaraciones realizadas a 'Speedweek', en las que afirmaba que había transmitido a BMW el deseo de su pupilo de ir a MotoGP ante el interés que existe por él actualmente en la categoría reina, lo que significa dejar la marca alemana a finales de esta temporada. Ello pese a que tienen contrato con los de Múnich para la presente y para la próxima campaña, y pese a los planes de la propia BMW de entrar en MotoGP aprovechando el nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2027.

"Tenemos un contrato de dos años con BMW, pero ya les he informado de que queremos dejar el Mundial de Superbikes a finales de este año y pasar a MotoGP. Les he explicado que ese es el deseo de Toprak. Nuestro objetivo con BMW era ganar el título durante estas dos temporadas, pero las cosas ya van muy bien, las actuaciones de Toprak son sobresalientes. Quiere aprovechar este momento de su vida para hacer el cambio. Eso es lo que le dije a BMW. Pero aún no sabemos exactamente cómo será, tenemos que llegar a un acuerdo", fueron las palabras de Kenan Sofuoglu.

Después de que estas declaraciones se publicaran, la que movió ficha fue BMW. La casa bávara lanzó un comunicado en el que explicó que están muy contentos con el nivel actual de su joven piloto nacido en Antalya. Y recordó que, efectivamente, Toprak tiene dos años de contrato, cerrando así la puerta a una posible salida y reafirmándose en que no van a ser partícipes de lo que llaman "especulaciones".

"Estamos contentos con los éxitos que Toprak está teniendo con nosotros en el Mundial de Superbikes. Tenemos un contrato en vigor para esta y para la próxima temporada, y no vamos a seguir con más especulaciones", rezó la escueta nota publicada por BMW durante la tarde del propio viernes.

Queda por ver qué movimientos llegarán a partir de ahora, y cuáles son las intenciones de Kenan Sofuoglu tras sus palabras, pero está claro que este asunto resonará tanto en el paddock de MotoGP, que va a afrontar los grandes premios de Assen y Sachsenring en las próximas semanas, y de WSBK, que volverá con la ronda de Donington Park el fin de semana del 12 al 14 de julio.