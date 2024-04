Para Redding, las victorias de Toprak en Barcelona fueron un "shock"

El Circuit de Barcelona-Catalunya nunca ha sido una pista favorable para BMW en su historial en el Mundial de Superbikes. El circuito español, con su escaso agarre, generalmente ha acentuado las debilidades de la M 1000 RR, pero en este 2024 hubo pocas pruebas que confirmaran esta tendencia.

En sus primeras carreras con la marca alemana tras dejar Yamaha, Toprak Razgatlioglu se hizo con la victoria tanto en la Carrera 1 como en la Carrera Superpole. Y su compañero de equipo, Michael van der Mark, también rindió bien en la Race 2. El panorama es completamente distinto para Scott Redding, que se encuentra en el box de Bonovo, equipo satélite de los bávaros.

"Ha sido un fin de semana difícil. Pero de nuevo nos lo esperábamos", explicó Redding tras la ronda de Montmeló a Motorsport.com. "Es genial lo que Toprak y Van der Mark han demostrado. Pero para mí fue un shock. Hubiera apostado todo a la victoria de Toprak, pero no en Barcelona. Me quito el sombrero ante él y le tengo un gran respeto.

El británico se mostró desconcertado por los progresos de los pilotos oficiales: "Tenemos los mismos problemas, aunque la moto ha mejorado. Tenemos problemas con la electrónica en algunas áreas. Las variaciones de temperatura y los neumáticos también nos lo han puesto difícil", afirmó.

¿Se puede sacar algo en claro de los datos de Razgatlioglu? Para Redding, sí: "Antes de esta semana, habría dicho que su estilo de pilotaje era demasiado peculiar. Pero después de la carrera me di cuenta de que era igual de bueno en muchas áreas. Definitivamente, tiene más capacidad de frenada. Cuando utilizo sus puntos de frenada, mi moto no desacelera como la suya. Tenemos que entenderlo mejor en términos de puesta a punto. Me impresionó especialmente la forma en que protegía sus neumáticos".

El #45 está sorprendido por la consistencia con la que el campeón del mundo de 2021 pilota la BMW: "Puedo frenar tan bien como él, pero no puedo hacerlo en cada vuelta. Él, en cambio, consigue frenar bien todas las vueltas. Estoy al límite y puedo controlarlo mejor en un giro que en otro. Su estilo de pilotaje es fácil para los neumáticos porque no tiene que acelerar tanto a la salida de las curvas. Pero yo tengo que hacerlo porque no soy tan bueno como él. Es impresionante lo que ha hecho".

"Por otra parte, las pistas más difíciles para mí han quedado atrás. Ahora veremos los progresos", explicó por otra parte Redding, que no acabó en el Top 10 ni en Phillip Island ni en Barcelona. El piloto de Gloucester es actualmente 16º en la general de pilotos.

Toprak Razgatlioglu

A pesar de todo, Redding no quiere entrar en un perfil bajo: "Después de ver lo que pasó en Barcelona, creo que podemos luchar por podios y victorias. En mi opinión, Toprak es mejor piloto que yo, tiene más talento natural. Pertenece a una generación un poco más joven y simplemente tiene un poco más de talento. Siempre he dicho que si hay un piloto mejor que yo, ese es Toprak. Pero eso no significa que no pueda ganarle".

"En las carreras se pueden hacer muchas cosas. Pero de momento lo está haciendo muy bien, y está en armonía con la moto. Después de unos años difíciles, tengo que sacudirme los hábitos. Tengo que volver a pilotar como 'Scott Redding'. Entonces veréis algunos momentos destacados durante la temporada. Pero para eso tengo que pilotar como quiero. Tengo que encontrar un 'feeling' más consistente con la moto. El objetivo siempre es acabar entre los cinco o entre los tres primeros. No estamos tan lejos, teniendo en cuenta que Barcelona es mi circuito más complicado. A partir de Assen debería ir mucho mejor. Los próximos circuitos son los que me gustan", finalizó.