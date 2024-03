Van der Mark, compañero de Toprak, cree que está haciendo cosas "imposibles"

Había quienes se esperaban que Toprak Razgatlioglu no tardara en ganar con su nueva moto del Mundial de Superbikes, la BMW, pero lo cierto es que el piloto turco sorprendió a propios y extraños en la segunda ronda de la temporada 2024, el pasado fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El campeón del mundo de 2021 ofreció una masterclass en Montmeló, ganando la primera carrera larga tras una espectacular remontada frente a Nicolò Bulega (y dándole a la marca bávara su primer triunfo en una prueba principal de WSBK desde 2013). Y, el domingo, venciendo a Álvaro Bautista en la Superpole Race, imitando la mítica pasada de Valentino Rossi a Jorge Lorenzo en el GP de Catalunya 2009 de MotoGP.

Toprak remató la faena con una tercera posición en la segunda carrera larga, demostrando que puede luchar con la M 1000 RR, aunque la Ducati esté a un nivel superior. Alguien que está sorprendido por su actuación es su compañero de garaje, Michael Van der Mark, que cerró la ronda catalana con un cuarto puesto como mejor resultado, también en la Race 2, tras finalizar sexto en la carrera Superpole y noveno en la primera larga.

En declaraciones concedidas a 'Speedweek', el neerlandés sostiene que el éxito del piloto de Antalya se debe tanto a su propio talento: "Son las dos cosas. Toprak es sin duda un factor, pero la moto también es cada vez mejor, y yo por fin estoy completamente sano y en forma de nuevo. Los tests en invierno fueron excelentes porque el buen tiempo cooperó. También aprendo algo de Toprak, mi confianza vuelve y todo va un poco más fácil", dijo un Van der Mark que en los dos últimos años ha sufrido graves lesiones en las piernas.

Michael van der Mark

Posteriormente, el piloto de Países Bajos se explayó en qué puede aprender del #54: "En un circuito como el de Barcelona, Toprak sabe utilizar mejor su cuerpo para compensar en las últimas vueltas, cuando el agarre disminuye y la rueda trasera gira. Tengo que intentar aprender eso también. Del sábado al domingo progresé; aprendo mucho de él, sólo estudiando sus datos. Pero no es fácil para mí porque conducir [así] no me parece natural; a él le sale de forma natural".

Así, Van der Mark aprovechó para comentar la maniobra de su compañero a Bautista en Montmeló, al estilo de Valentino Rossi: "Lo vi bien porque no estaba muy lejos. Estaba claro que intentaría algo. Hay que reconocer que me equivoqué un poco en la curva porque disfruté del espectáculo. ¿Qué puedo decir? ¡Ese es Toprak! Nunca puedes estar seguro, porque siempre lo intenta. Esta es probablemente su mayor fuerza. Intenta cosas que parecen imposibles y las hace posibles", finalizó.