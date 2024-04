Iannone mantiene un perfil bajo a pesar de su gran debut en WSBK

El regreso a la competición de Andrea Iannone fue un éxito. Tras su inhabilitación de cuatro años por dopaje, 'The Maniac' volvió a las pistas con grandes resultados, convirtiéndose en un potencial candidato a la victoria en el Mundial de Superbikes, o al menos un 'outsider'. En su debut en Phillip Island, el piloto del equipo Goeleven acumuló kilómetros... y subió al podio.

El italiano también se mostró fuerte en la llegada del campeonato a Europa, a Barcelona, donde se le escapó la victoria en la Superpole Race por menos de una décima. Pero, a pesar de estas buenas sensaciones, Iannone intenta mantener las expectativas bajas y señala que con su actual escuadra no tiene las oportunidades que tienen sus rivales directos, que corren en equipos de fábrica.

El fin de semana en Montmeló acabó con una caída en la segunda carrera larga, algo que para Iannone se debió a la falta de experiencia con los neumáticos Pirelli. "Tenemos que mirar el panorama general. El fin de semana ha sido muy positivo para nosotros", resumió.

"Tenemos que darnos cuenta de que no somos un equipo de fábrica. Siempre nos esforzamos al máximo y luchamos regularmente contra pilotos oficiales. No es fácil", señaló el ex piloto de MotoGP. "Cuando estás cerca [del límite], cada vez es más difícil encontrar los últimos detalles. No tengo la experiencia que tienen Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista y Nicolò Bulega con estos neumáticos".

Andrea Iannone

"Todo es nuevo para mí. Teníamos algunas ideas para el Warm Up, pero por desgracia fue en mojado y no pudimos probar ningún cambio", añadió el de Ducati, a quien la caída en la curva 10 le privó de otro resultado en el Top 5: "Tuve algunos problemas con la parte delantera. Pero no me esperaba la caída porque estaba frenando en el mismo sitio que en la vuelta anterior".

"No es nada fácil para mí", siguió Iannone, que actualmente es el mejor piloto independiente del campeonato tras tener opciones de ganar tanto en Phillip Island como en Montmeló. En la Superpole Race de Barcelona, el italiano fue superado por Razgatlioglu por sólo 75 milésimas. El 'rookie' de WSBK aprovechó el caos de la última curva, y la maniobra del turco a Bautista, para adelantar al español.

"Toprak estaba en posición de intentarlo [el adelantamiento]. Fue una maniobra normal. No hubo contacto. Si tienes una oportunidad en carrera, intentas adelantar", dijo el #29 sobre la comentada pasada del piloto de BMW. Sin embargo, Iannone no quiso afirmar que se le escapó la victoria por un pelo: "En la televisión parecía que estaba cerca. Pero no lo estuve. Pero, por supuesto, intenté alcanzar a Toprak".

"En Barcelona nos faltó algo en las carreras largas. Fuimos competitivos en la prueba corta. En Phillip Island estaba contento con el tercer puesto en la Race 1, pero luego me molestó el problema de agarre en los neumáticos. Podríamos haber ganado. Por eso estoy un poco enfadado", explicó.

Así las cosas, ¿estará Iannone también entre los primeros clasificados en Assen, próxima ronda de WSBK 2024? "No puedo juzgarlo, porque hace mucho tiempo que no corro allí. Han pasado cinco años desde la última vez. Ni siquiera he conseguido pilotar una Superbike en esta pista. Intentaré disfrutar cada día y luego ya veremos", reflexionó el transalpino para finalizar.