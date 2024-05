Razgatlioglu explica que quiso abandonar el test con la Yamaha de MotoGP

Al ganar el Mundial de Superbikes en la temporada 2021, Toprak Razgatlioglu puso fin a la racha de títulos del legendario Jonathan Rea. El turco dio a Yamaha su segundo título en la categoría de las motos derivadas de las de serie tras el de Ben Spies en 2009, lo que le colocó como un aspirante a ir a MotoGP.

Así, la casa de Iwata organizó dos tests para él con su MotoGP en España. En el verano de 2022, Razgatlioglu se subió por primera vez a la M1 y tuvo un primer contacto con las motos pesadas, durante unas pruebas en Aragón. Sin embargo, debido al mal tiempo, no dio muchas vueltas. Un segundo test, celebrado en Jerez en la primavera de 2023 durante dos jornadas, debería haber permitido sacar conclusiones más claras al respecto.

Sin embargo, estas pruebas no fueron realmente positivas, ya que Yamaha no respondió a los deseos del piloto y no suministró muchos neumáticos. Como consecuencia, Razgatlioglu perdió el interés y quiso dar por terminado el test después del primer día. Y así, el fracaso de estos entrenamientos pudo empezar a gestar su marcha a BMW.

El joven de Antalya estaba molesto porque Yamaha no tuvo en cuenta sus comentarios en el test de Aragón. "Hubo discusiones sobre la posición del asiento, incluso antes del test. Normalmente, hay tres sillines diferentes en Yamaha, pero cuando llegué al test, la moto era la misma que antes", dice ahora Razgatlioglu, preguntándose qué quería conseguir realmente la marca con estos ensayos privados.

"Sólo di mis vueltas. Ni siquiera tenía muchos neumáticos disponibles", relata el actual segundo clasificado de la general de WSBK, que se mostró amistoso con los mecánicos de Yamaha en boxes y agradecido por la oportunidad. "Lo respeté".

Pero, como Yamaha no respondió a sus peticiones, Razgatlioglu no vio ninguna razón para completar el segundo día de ensayos. "No tenía intención de seguir pilotando después del primer día. Hablé con Kenan [Sofuoglu, su mánager]. Me dijo que debía mostrar respeto a Yamaha", revela, un año después.

Toprak era consciente de que pilotar una MotoGP en un circuito del calendario es algo especial. "Todos los jóvenes pilotos tienen un sueño: quieren pilotar un día una MotoGP. Yo he podido vivir esta experiencia, y eso me hace muy feliz", explica.

Cabe resaltar que Razgatlioglu tiene claro qué quería y qué no quería la marca: "Yamaha no tenía el plan de llevarme a MotoGP", dice seguro. De esta forma, junto a Kenan Sofuoglu, desarrolló una estrategia y planteó exigencias concretas sobre su futuro juntos en WorldSBK.

Y, tras ello, llegó la ruptura con los de los tres diapasones: "No querían el nuevo contrato, y entonces empezamos a hablar con BMW. Firmé con ellos y ahora estoy muy contento. Era un nuevo reto para mí, y estoy más motivado que antes", cuenta el joven de 27 años.

El arriesgado cambio de Yamaha a BMW ya le está dando sus frutos, tras conseguir su primera victoria con la M1000RR en la ronda de Barcelona, la segunda de la presente campaña de WSBK, y repetir tanto allí como en Assen. Razgatlioglu es actualmente el principal perseguidor del líder y defensor del título, Álvaro Bautista.