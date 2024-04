Toprak Razgatlioglu: "Estoy muy contento de haber fichado por BMW"

Después de que Toprak Razgatlioglu consiguiera sus primeras victorias con BMW en la ronda del Mundial de Superbikes de Barcelona, el excepcional piloto turco ganó este pasado fin de semana en Assen. En la segunda carrera principal, del domingo, se impuso al vigente campeón del mundo, Álvaro Bautista.

"He oído muchos cánticos de ánimo. Casi me hicieron llorar. Muchos aficionados vinieron a apoyarme", declaró el campeón de 2021, encantado con el apoyo y regalando la victoria a sus seguidores. "Los fans son muy importantes para mí. Sentí el apoyo y tenía muchas ganas de ganar para hacerle un regalo a la gente. Estoy muy contento", siguió un Toprak que se encuentra a sólo seis puntos del español en la general del campeonato, en segunda posición.

Sin embargo, el domingo no empezó según lo previsto para el de Antalya. Y es que terminó noveno en la carrera Superpole. "Utilizamos el neumático SCQ [el más blando de la gama de Pirelli], como todos los demás, pero después de tres vueltas se degradó mucho. No era fácil rodar con él. Fue un error", comentó.

Sin embargo, la experiencia de la prueba corta sirvió de lección para la carrera principal. "En la segunda carrera, opté por el compuesto SC0 [el más duro], porque hacía mucho frío. No sabía cómo se comportaría el SCX [el blando] después de cinco vueltas. Por eso opté por el SC0. Hemos hecho un gran trabajo. Por fin he podido ganar en esta pista y con BMW, que también ha ganado aquí por primera vez. No esperaba esta posición aquí. Pero todos hemos trabajado bien, no sólo yo. Esto ha sido posible gracias a un buen trabajo en equipo", declaró feliz por lograr vencer en Assen, que se le resistía.

Qué es diferente en WSBK 2024 en comparación a 2023

Todo apunta a una batalla a tres bandas entre Bautista, Razgatlioglu y Nicolo Bulega por el título mundial este año. ¿Por qué el manchego es más vulnerable este año? "No creo que la nueva regla del peso mínimo suponga una gran diferencia. Al menos así lo veo yo. La BMW es más rápida en las rectas. Y eso es bueno", contestó el #54.

Además, el actual subcampeón del mundo aún ve margen de mejora en la M 1000 RR: "Todavía estamos intentando entender mejor la moto. Tengo algunos problemas en algunas curvas. El agarre no es tan bueno como con la Ducati. La electrónica funciona bien, pero necesito una mejor puesta a punto en términos de agarre. Seguimos trabajando en ello", detalló Toprak, que afirmó estar contento por el cambio a la firma bávara desde Yamaha. "En general, estoy muy contento de haber fichado por BMW. Parece que seguimos progresando este año. Espero que seamos campeones del mundo".

Después de Assen, el joven de 27 años viajará a Munich para hacer pruebas en el túnel de viento. "También habrá una cena con el jefe. Eso está muy bien, la motivación es muy alta. Llevaremos el trofeo con nosotros", dijo, deseando que llegue la reunión con Markus Flasch, Director General de la división de motos de BMW.

Tras la cita de Países Bajos, habrá un descanso más largo de lo habitual antes de la próxima ronda, en Misano, durante el cual se realizarán algunos tests. "Espero que podamos encontrar una buena puesta a punto para Misano, de modo que podamos seguir ganando. Pero todavía no pienso en el campeonato, me lo tomo carrera a carrera. Quiero disfrutar de cada una. Ahora tenemos siete semanas de descanso. Es demasiado, pero estamos disfrutando del momento", finalizó.