Razgatlioglu, sobre el test de MotoGP: "WSBK es más divertido"

El test de MotoGP de Toprak Razgatlioglu fue el tema recurrente del paddock del Mundial de Superbikes, que este fin de semana disputa la tercera ronda de la temporada 2023 en el circuito de Assen, en Países Bajos. El piloto turco probó la Yamaha M1 durante dos días en Jerez de la Frontera y se llevó una mejor impresión de cómo tiene que adaptar su estilo de pilotaje a la categoría reina.

El campeón de 2021 ha hablado largo y tendido con Motorsport.com sobre el test realizado en la localidad andaluza: "He disfrutado de los dos días de pruebas. En el primer test, del año pasado, el tiempo no nos ayudó, pero esta vez hemos tenido más suerte. Hacía bastante calor en Jerez. La temperatura de la pista también era bastante alta".

"Los dos días de pruebas han sido muy divertidos. Doy las gracias a Yamaha por darme esta oportunidad. Todos los pilotos jóvenes tienen este sueño y quieren pilotar una MotoGP algún día. Yo lo he conseguido", explicó el turco.

Razgatlioglu es piloto de fábrica en el Mundial de Superbikes desde 2018. Tras dos años en el equipo Puccetti de Kawasaki, el turco pasó al equipo oficial de Yamaha. Con la R1, ganó el título mundial en 2021, poniendo fin a la racha récord de seis mundiales consecutivos del norirlandés Jonathan Rea.

Con la Superbike, Razgatlioglu muestra regularmente maniobras espectaculares, especialmente en las frenadas. Sin embargo, con la MotoGP aún le falta confianza y se lo toma con más calma: "La moto es completamente diferente. La SBK es más blanda, mientras que la MotoGP es más rígida. Los neumáticos son completamente diferentes, al igual que el estilo de pilotaje. Con la Superbike se conduce con un estilo más stop and go, mientras que con la MotoGP hay que ir más rápido en las curvas. Intenté adaptarme".

Un problema fue la ergonomía. Especialmente el asiento alto causó algunas dificultades a Razgatlioglu: "La posición del asiento era inusual. Te sientas muy alto en la moto. La Superbike es más divertida para mí porque me siento más encima de la moto. Frenar con la MotoGP fue divertido, y el segundo día me lo pasé mejor aún, pero mi problema era que no podía entrar en la curva después de frenar. Al estar tan alto en la moto, no podía tomar bien las curvas porque no sentía el límite del tren delantero".

Razgatlioglu firmó una vuelta rápida en 1:38.860: "El tiempo de la vuelta no ha sido nada especial para mí. Con la Superbike ya había hecho 1:38.3, pero la moto era completamente diferente, los neumáticos también, y la posición de conducción no me gustaba. No iba bien sentado en la moto. Además, no busqué un 'time attack'. Me limité a dar mis vueltas. Llevo tres o cuatro años pilotándola, es normal que me guste más esta moto".

"Cuando un piloto de MotoGP cambia de fabricante... Digamos que antes pilotaba Honda y ahora Ducati, pues le es fácil adaptarse porque las motos son muy parecidas. Lo mismo ocurre en WSBK. Ahora conduzco una Yamaha, antes una Kawasaki, pero los estilos de pilotaje son muy parecidos. Pude adaptarme", recordó Razgatlioglu.

Los cargos más importantes de Yamaha estuvieron presentes en el test de Jerez. Además de Lin Jarvis y del director del equipo de MotoGP, Massimo Meregalli, también se pasó por allí el director del proyecto de Superbikes de la marca de los tres diapasones, Andrea Dosoli.

"Lin Jarvis nos estaba viendo. Para mí era importante ir a cenar con Lin [Jarvis] y Andrea [Dosoli] después del test", señaló el turco, que a partir de este fin de semana quiere volver a centrarse en su trabajo. "Pero ahora la temporada actual de WSBK lo es más. Intento volver a ganar. Nuestro comienzo de temporada no ha sido malo. Espero que podamos volver a luchar por la victoria en Assen".

No obstante, el sueño de ir a MotoGP se limita a una cosa. El director de Yamaha, Lin Jarvis, ya dejó claro el pasado fin de semana en el Gran Premio de las Américas en Austin cuál es el plan para la temporada 2024, si Franco Morbidelli rinde bien, podrá correr un año más en el equipo oficial.

