WSBK Montmeló: Toprak sorprende a Bulega y gana por primera vez con BMW

Si BMW fichó a Toprak Razgatlioglu fue para vivir tardes de gloria como la de este sábado en Montmeló. Y es que el piloto turco protagonizó una remontada de esas que se recuerdan: se cargó una ventaja de cuatro segundos de Nicolò Bulega en las últimas vueltas para alcanzarle en el giro final, pasarle, y conseguir la primera victoria de la marca en el Mundial en 11 años. Un resultado histórico a la altura de un piloto extraordinario. Por detrás, Álvaro Bautista salvó el día y, tras salir 14º, lastrado por la mala Superpole y una sanción, hizo otra gran remontada para subirse al podio, tercero. Jonathan Rea acumuló su cuarto cero con Yamaha.

La primera carrera del Mundial de Superbikes en Montmeló tuvo lugar con un muy buen tiempo, con el sol brillando sobre el Circuit y dando a los pilotos un tiempo espectacular para la práctica del motociclismo. Cabe resaltar que, de cara a la prueba, Alvaro Bautista fue sancionado con tres posiciones por rodar demasiado lento en el Warm Up, lo que le hizo pasar de la ya de por sí mala undécima posición a la 14ª. También fue penalizado Tito Rabat con el mismo castigo.

En la salida, Toprak Razgatlioglu realizó una fantástica salida para mantener la pole, lo que le dejó delante de Andrea Iannone, de Sam Lowes y de Andrea Locatelli, que batieron a un Nicolò Bulega que volvió a sufrir en los primeros metros con la Panigale V4. Por detrás, Bautista empezó su remontada y pasó las primeras curvas en duodécima posición. Quien tuvo grandes problemas fue Jonathan Rea, que quedó relegado a la última posición y a más de 10 segundos a mitad de vuelta. Ello le llevó a retirarse al término del primer giro.

Razgatlioglu y Sam Lowes, sin una de las aletas delanteras por un toque, quedaron enfrascados en una batalla por la primera posición después de conseguir algo de hueco sobre Iannone y Bulega, que recuperó alguna plaza. Mediada la tercera vuelta, el británico pasó al turco y se colocó en cabeza de carrera.

Tras ello, Sam Lowes puso un ritmo bastante alto y consiguió casi un segundo de diferencia sobre sus perseguidores... Para caerse en la curva 10 de la quinta vuelta. El piloto del Marc VDS cometió un error que le costó muy caro.

Esta circunstancia dejó en cabeza a un grupo de tres pilotos, formado por Bulega, Razgatlioglu y Andrea Iannone. El piloto del Aruba.it pasó al de BMW después de superar a su compañero de marca y empezó a marcar la pauta, consiguiendo décimas de ventaja poco a poco. Justo detrás del trío, quedaron Michael Van der Mark, Andrea Locatelli, Alex Lowes, Danilo Petrucci y Álvaro Bautista, que siguió remontando puestos hasta subir al octavo.

En los giros posteriores, Bulega siguió apretando para encaminarse a su segunda victoria de la temporada 2024, después de la Race 1 de Australia. El transalpino voló con respecto a los pilotos de detrás y, a 10 vueltas del final, tenía un colchón de cuatro segundos sobre ellos.

Razgatlioglu pasó a rodar en 1:42 de forma constante, lo que le llevó a dejar atrás a Iannone y a empezar a acercarse tímidamente a Bulega. Van der Mark, cuarto, empezó a sentir la presión de Petrucci, y junto a él de Bautista. Y es que el vigente bicampeón del mundo siguió remontando, pasó a Alex Lowes y a Locatelli y subió a la sexta plaza.

Pero Álvaro no se quedó ahí. El manchego siguió apretando y rebasó al piloto de Barni y al segundo en discordia de BMW para ponerse cuarto, a las puertas del podio. Su rival para ello sería Iannone, que desde el ecuador de la carrera venía perdiendo algo de ritmo. Y, a cuatro vueltas del final, el español empezó a atacar al italiano por esa posición del bronce. Y no tardó en superarle, algo que hizo en la última curva de ese mismo giro, para aguantar después la respuesta de 'The Maniac'.

Algunos podían pensar que ya estaba todo el pescado vendido, pero no. Faltaba la traca final. Y es que, en los últimos giros, todo el colchón que tenía Bulega empezó a desaparecer... Mientras que Toprak Razgatlioglu apretó y apretó para empezar a recortarle bastante tiempo al italiano. El turco hizo desaparecer de un plumazo toda la distancia, ganándole varias décimas por parciales, para pegarse a él en la última vuelta, y finalmente superarle con claridad en un final apoteósico, dando una lección de cómo no rendirse.

Así, el #54 alcanzó su primera victoria con BMW, y la primera de la marca bávara en casi 11 años, desde la que consiguió Chaz Davies en la Race 2 de Nürburgring 2013. Bulega tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras que Álvaro Bautista certificó la remontada con el podio.

Iannone acabó cuarto, por delante de Andrea Locatelli, Alex Lowes, Danilo Petrucci, Dominique Aegerter, Michael Van der Mark, Axel Bassani, Michael Ruben Rinaldi, Garrett Gerloff, Xavi Vierge, Iker Lecuona y Remy Gardner.

Resultados de la Carrera 1 de WSBK 2024 en Barcelona