El equipo Orelac deja WSBK en 2024: "Seguir con Kawasaki no tenía sentido"

El Mundial de Superbikes sufrirá una baja sensible en la parrilla de la temporada 2024. Y es que el equipo español Orelac, fundado por José Calero, no seguirá su aventura en la máxima categoría del campeonato de las motos derivadas de serie. La escuadra española ya no aparecía en la lista provisional de pilotos y equipos de la próxima campaña que se publicó hace unas semanas.

Y es que, en los últimos años, la continuidad se le estaba haciendo muy cuesta arriba al equipo nacido en Algemesí, especialmente por el material proporcionado por Kawasaki, que se ha quedado atrás en comparación a sus rivales. Hay que recordar que Orelac se fundó en 2015, pero no fue hasta 2018 cuando dio el salto a la clase mayor de las Superbikes. Desde entonces, ha sido equipo satélite de la casa de Akashi.

Pero Kawasaki está sufriendo un retroceso en WSBK en los últimos años. La marca japonesa ha pasado de ser la gran dominadora del campeonato, junto a Jonathan Rea en un binomio espectacular, a sufrir por la falta de novedades en su Ninja ZX-10RR, lo que ha provocado que la leyenda norirlandesa haya dejado el equipo tras haber conseguidos seis títulos con ellos para marcharse a Yamaha.

En una entrevista concedida a 'GPOne', José Calero ha explicado que seguir en el Mundial de Superbikes, donde estaban apoyando al checo Oliver König, con la Kawasaki "no tenía sentido" viendo las evoluciones de Ducati o de BMW, y que Orelac prefiere así continuar en Supersport, donde cuentan con una V2 de la casa de Borgo Panigale y donde tendrán como pilotos a Lorenzo Baldasarri y a Federico Fuligni en 2024.

"Desgraciadamente, después de tantos años, hemos decidido dejar Superbikes", empieza explicando Calero. "Sentimos mucho haber tomado esta decisión, pero no teníamos otra solución. Ha sido una larga aventura, de muchos años, pero al final no tenía sentido continuar con Kawasaki".

José Calero, Orelac Racing VerdNatura

"En los últimos años, hemos gastado mucho dinero para nada compitiendo con Kawasaki. Por desgracia, el proyecto es viejo si lo comparamos con otros fabricantes como Ducati o BMW, que aportan nuevas motos e innovaciones. Continuar en 2024 con Kawasaki no tenía sentido, era imposible para nosotros", detalla.

El español explica que los propios pilotos no le ven sentido a correr con la Kawasaki: "Oliver König trabajó duro para hacerlo bien, pero el límite era la moto. Desgraciadamente los pilotos no quieren correr con Kawasaki, prefieren ir a por otras motos. Se puede ver el nivel de los equipos satélite de Kawasaki también en Puccetti y Pedercini. Luchamos mientras que los otros equipos independientes van a por los podios y están entre los diez primeros constantemente".

Así, en Orelac se centrarán en Supersport en 2024: "Para el Mundial apostaremos todo a Baldassarri, mientras que para el Europeo estará Fuligni. Lorenzo tiene ganas de revancha después de Superbikes y estoy convencido de que querrá demostrar sus cualidades. Estoy convencido de que juntos podemos hacer un gran trabajo y estoy impaciente por empezar este nuevo viaje con él en Ducati. Haremos todo lo posible por conseguir buenos resultados, teniendo en cuenta que la competencia será realmente fuerte, a pesar de la marcha de Nicolò Bulega de la categoría. Creo en las cualidades de Lorenzo, porque juntos podemos armar un proyecto a largo plazo que no se detenga en Supersport", comenta Calero.

La buena noticia, por tanto, es que Orelac piensa en volver a la categoría reina, y de la mano de Ducati: "Por supuesto. No será un 'adiós', sino un 'hasta luego'. De hecho, Gregorio Lavilla [director deportivo de WorldSBK] nos ha asegurado que habrá espacio para nosotros en Superbikes en el futuro. Nos gustaría volver en 2025 con la Ducati, porque es una moto competitiva y los resultados están a la vista. Hablé de ello con Paolo Ciabatti en los últimos meses, y también se mostró entusiasmado. El único problema es que de momento Ducati no tenía suficientes motos disponibles, así que no podíamos hacer nada. Pero queremos hacerlo bien en Supersport con Baldasarri, y luego volver a Superbikes con él en una Ducati y ser fuertes", finaliza.