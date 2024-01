La crisis de Kawasaki en WSBK: ¿principio del fin o remontada?

Kawasaki ha dominado el Mundial de Superbikes durante muchos años. Tras el título de Tom Sykes en 2013, Jonathan Rea inició un dominio de seis temporadas consecutivas a partir de 2015, reescribiendo la historia del campeonato de motos derivadas de las de serie. Pero, desde 2021, las cosas han ido cada vez más cuesta abajo.

En cierto modo, la casa de Akashi se ha convertido en víctima de su propio éxito. En 2023, consiguieron solamente una victoria, con Rea imponiéndose en la caótica primera carrera de Most, gracias sobre todo a su habilidad de pilotaje. Sin embargo, la falta de desarrollo de la Ninja ZX-10RR llevó al seis veces campeón del mundo a rescindir poco después su contrato con KRT y firmar con Yamaha para esta temporada 2024. La leyenda norirlandesa se mostró decepcionada por la falta de desarrollo en Japón.

¿Estará pronto Kawasaki a la cola del pelotón en WSBK?

En los últimos años sólo se han realizado pequeños cambios en los detalles de la ZX-10RR. El concepto parece anticuado, pero Kawasaki no se actualiza de cara a esta campaña, mientras que BMW y Honda sí lo hacen para tratar de alcanzar a Ducati. ¿Seguirá Kawasaki rezagada en 2024, o remontará la situación tras unos años complicados?

Alex Lowes es el nuevo líder del equipo tras la marcha de Rea. Sin embargo, el británico es también el piloto que lideró las estadísticas de caídas en 2023, año en el que también terminó fuera del top 10 de la clasificación general, lo que no augura nada bueno para la próxima temporada.

Lowes sí confía en un cambio de rumbo de Kawasaki

Sin embargo, Lowes está convencido de que no ha logrado demostrar sus verdaderas capacidades. El ya veterano de la categoría no tiene dudas sobre la Kawasaki. "La moto todavía tiene mucho potencial", declaró a Bikesportnews. "Fui más rápido de lo que sugieren los resultados. Me faltó suerte después del parón veraniego. Sé que puedo hacer más".

Su ex compañero de equipo terminó la temporada en tercera posición de la tabla. "Rea exprimía la moto constantemente", comentó Lowes, a quien no le preocupa que Kawasaki no presente una actualización completa de su modelo para 2024. "No muchos presentan motos nuevas. Se cambian pequeños detalles. Además, las reglas están cambiando. En este momento todo el mundo está muy cerca. No se necesitan cambios masivos para mejorar la situación y las sensaciones".

"Sigo convencido de que podemos ser fuertes el año que viene", afirmó un Lowes que tendrá a Axel Bassani como nuevo compañero de garaje. Sin embargo, el italiano se quedó muy atrás en su primer test con la Kawasaki. "Bassani puede aportar la experiencia de la Ducati. No siento ninguna presión. Ya llevo cuatro años en este equipo. Axel tiene tres de experiencia en WSBK, en los que ha pilotado la mejor moto del campeonato. Creo que puede aportarnos lo que ha aprendido y mostrarnos lo que hacen bien".

"Siempre quiero hacerlo lo mejor posible, tanto contra Axel como contra Johnny. Así que no siento ninguna presión extra", siguió Lowes, relajado. El contrato del piloto de Lincoln con Kawasaki expira a finales de 2024, y no gana una carrera desde la prueba inaugural de la temporada 2020, en Phillip Island, justo en su debut con los de Akashi.

Axel Bassani

¿Alcanzarán BMW y Honda a Kawasaki en WSBK 2024?

Viendo la evolución de los demás fabricantes, las cosas podrían seguir empeorando para Kawasaki en la temporada 2024. Ducati vuelve a ser la favorita, mientras que Yamaha será probablemente su primer rival. BMW está invirtiendo mucho y ha fichado a Toprak Razgatlioglu, uno de los mayores talento del Mundial. Honda es el único fabricante con un nuevo modelo homologado para 2024, y quiere unirse por fin a los equipos punteros en su quinto año de proyecto.

El declive de Kawasaki también es evidente entre los equipos cliente. Este año, sólo Puccetti cuenta con su material, tras la marcha del equipo Orelac. Por comparar: Ducati tendrá cuatro equipos cliente, con Barni, Motocorsa, GoEleven y Marc VDS.