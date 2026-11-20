WRC

Project Rally One debutará con su nuevo coche del WRC 2027 en el Rally de Spa

Project Rally One participará fuera de clasificación en el Rally de Spa, en Bélgica, la próxima semana, con su coche para el Mundial de Rallies de 2027, cuyo nombre todavía no se ha anunciado.

Tom Howard

Publicado: 20 nov 2026, 3:19

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Project Rally One, el nuevo constructor del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), se prepara para poner en competición su nuevo coche por primera vez la próxima semana.

La estructura belga es uno de los dos nuevos preparadores que se incorporarán al WRC el próximo año, junto con la española RMC Motorsport.

Project Rally One ha llevado a cabo un exhaustivo programa de pruebas durante las últimas semanas con su coche para el WRC de 2027, cuyo nombre todavía no se ha desvelado. Sin embargo, los preparativos para su debut en el Rally de Montecarlo del próximo año darán un paso adelante la próxima semana, cuando el equipo participe con uno de sus vehículos en el Rally de Spa, en Bélgica (28 y 29 de noviembre).

Según los organizadores de la prueba, el coche afrontará los 16 tramos de asfalto, que suman un total de 194,16 kilómetros cronometrados, aunque participará fuera de la clasificación general.

"Esta participación será especialmente significativa: el Rally One nunca antes había tomado la salida en una prueba oficial y completará sus primeros kilómetros de competición en Spa. El coche participará fuera de clasificación. Este estreno supone un hito importante en la historia de este proyecto belga", señala una publicación en la página web de los organizadores del rally.

"Se trata de mucho más que la simple presencia de un coche nuevo. Toda una aventura tecnológica y humana llegará a Spa. Un proyecto desarrollado en Bélgica por un equipo belga, con una ambición internacional claramente definida: incorporarse al Campeonato del Mundo de Rallies (WRC) a partir de 2027".

Todavía no se han revelado las identidades del piloto y el copiloto que participarán en la prueba. El expiloto oficial del WRC Stephane Lefebvre y el nueve veces campeón del mundo Sébastien Loeb han realizado recientemente pruebas con el equipo.

Project Rally One todavía no ha anunciado su alineación de pilotos para 2027, aunque sus planes pasan por inscribir dos coches en la prueba inaugural del Mundial, el Rally de Montecarlo, que se disputará en enero.

Más del Project Rally One:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior El WRC propone una nueva clasificación de WRC1 y reglas revisadas sobre el orden de salida

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Tom Howard





El WRC propone una nueva clasificación de WRC1 y reglas revisadas sobre el orden de salida



WRC



WRC



Rally de Arabia Saudí



2 d



El WRC propone una nueva clasificación de WRC1 y reglas revisadas sobre el orden de salida





Argentina volverá al calendario del WRC en 2028 tras nueve años de ausencia



WRC



WRC 7 d



Argentina volverá al calendario del WRC en 2028 tras nueve años de ausencia





Loeb vuelve a probar para Project Rally One, que se prepara para su llegada al WRC



WRC



WRC 9 d



Loeb vuelve a probar para Project Rally One, que se prepara para su llegada al WRC

Últimas noticias





Project Rally One debutará con su nuevo coche del WRC 2027 en el Rally de Spa



WRC



WRC WRC



Rally de Arabia Saudí



14 min



Project Rally One debutará con su nuevo coche del WRC 2027 en el Rally de Spa





F1 en DIRECTO: Entrenamientos libres 2 del GP de Las Vegas 2026 (con Live Timing)



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



19 min



F1 en DIRECTO: Entrenamientos libres 2 del GP de Las Vegas 2026 (con Live Timing)





Fiat piensa en el regreso del Punto y así podría ser el nuevo utilitario italiano



Coches



Auto Coches



Fiat piensa en el regreso del Punto y así podría ser el nuevo utilitario italiano





Nike llega a la F1 como proveedor oficial de ropa y sustituirá a Puma en 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Nike llega a la F1 como proveedor oficial de ropa y sustituirá a Puma en 2027

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse