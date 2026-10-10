Sébastien Loeb prueba el nuevo coche de Project Rally One para el WRC 2027

La leyenda de los rallies Sébastien Loeb ha probado el nuevo coche de Project Rally One para el Campeonato del Mundo de Rallies (WRC) de 2027.

El nueve veces campeón del mundo se unió esta semana al equipo belga para colaborar en el desarrollo de su nuevo coche del WRC, que tiene previsto debutar en el campeonato en la prueba inaugural de la temporada, el Rally de Montecarlo, el próximo mes de enero.

Project Rally One presentó oficialmente el mes pasado su nuevo coche, construido conforme al reglamento técnico de 2027, y espera competir con dos unidades en determinadas pruebas de la próxima temporada, empezando por Montecarlo.

Durante las pruebas de desarrollo del coche, Project Rally One contará con hasta ocho pilotos, entre ellos nombres experimentados como los expilotos oficiales del WRC Stephane Lefebvre, Freddy Loix y Bruno Thiry, mientras que el recién coronado campeón de Europa de rallies, Teemu Suninen, liderará el desarrollo sobre tierra. El equipo todavía no ha anunciado su alineación de pilotos para 2027, aunque ha dejado entrever que los pilotos que participen en el desarrollo del coche tendrán muchas posibilidades de ocupar esos asientos.

Loeb es el último piloto en sumarse al proyecto para ayudar al equipo, que podrá aprovechar la enorme experiencia del francés, ganador de 80 rallies del WRC. El alsaciano sigue activo en el mundo de los rallies, aunque su última participación en el Mundial se remonta a 2022, cuando compitió al volante de un Ford Puma de M-Sport.

Project Rally One Render 01

"Project Rally One completó dos días de pruebas en los Vosgos franceses la semana pasada. El jueves, Teemu Suninen asumió el papel de piloto de pruebas", explicó el equipo en un comunicado.

"El equipo tuvo que hacer frente a la lluvia durante toda la jornada, lo que permitió probar la configuración inicial para condiciones de mojado. El viernes, Sébastien Loeb se puso al volante. En esta ocasión, las condiciones meteorológicas fueron más favorables y las pruebas se desarrollaron principalmente sobre carreteras secas. Las sensaciones de ambos pilotos fueron positivas y su aportación resultó fundamental para el desarrollo del coche".

"Actualmente se está preparando la documentación de homologación, que se presentará al departamento técnico de la FIA antes de que termine el mes".