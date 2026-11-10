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Loeb vuelve a probar para Project Rally One, que se prepara para su llegada al WRC

El nueve veces campeón del mundo volvió a ponerse al volante de un coche del Mundial de Rallies.

Tom Howard

Editado: 10 nov 2026, 15:21

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Loeb

Project Rally One, nuevo constructor del Mundial de Rallies, ha vuelto a recurrir a la leyenda Sébastien Loeb para que pruebe su coche de 2027 antes de su debut en Montecarlo, el año que viene.

El nueve veces campeón del mundo se unió al piloto de pruebas habitual del equipo belga, Stéphane Lefebvre, para testar el coche sobre asfalto en los alrededores de Saint-Die-des-Vosges, en Francia, la semana pasada. Es la segunda vez que Loeb conduce el coche, tras un ensayo el mes pasado.

Project Rally One aún no ha anunciado su alineación de pilotos para 2027, pero tiene la intención de disputar un programa parcial del WRC, comenzando con una participación prevista de dos coches en la cita inaugural del próximo curso en Montecarlo.

Durante las pruebas de desarrollo del coche, Project Rally One ha contado con hasta ocho pilotos, entre los que se incluyen figuras experimentadas como los antiguos pilotos oficiales del WRC Freddy Loix y Bruno Thiry, mientras que el recién coronado campeón de Europa, Teemu Suninen, lideró el desarrollo sobre tierra el mes pasado. No obstante, el equipo está cada vez más cerca de ese objetivo, ya que ha presentado los documentos de homologación a la FIA antes de que finalizara el plazo.

Recuerda:

"Project Rally One llevó a cabo a principios de la semana pasada otra sesión de pruebas de dos días sobre asfalto en los alrededores de Saint-Die-des-Vosges, en Francia. Sébastien Loeb y Stéphane Lefebvre fueron los pilotos", reza un comunicado del equipo.

"Ambos se mostraron satisfechos con las últimas mejoras introducidas, como el desarrollo de un concepto de motor completamente nuevo, basado en la unidad del Grupo VAG (Volkswagen Audi Group) con nuevos componentes específicos y una importante evolución en lo que respecta a la transmisión".

"Por otra parte, el expediente de homologación se ha presentado a tiempo a la FIA, lo que significa que Rally One debería estar en condiciones de participar con dos coches en el Rally de Montecarlo de 2027. Aún no se han seleccionado pilotos para esta prueba y se están manteniendo diversas conversaciones con posibles socios".

El proyecto Rally One es uno de los dos nuevos equipos de tuning que se espera que compitan en algunas pruebas del WRC el año que viene, junto con la escuadra española de RMC Motorsport, que se está preparando para presentar su coche de competición en las próximas semanas.

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