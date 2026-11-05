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Ogier, hacia un programa muy reducido en el WRC con Toyota

El futuro en el WRC del nueve veces campeón del mundo de rallies aún debe definirse junto a Toyota, que sin embargo no espera un compromiso demasiado amplio. ¿Cuántos rallies?

Tom Howard

Publicado: 5 nov 2026, 8:55

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Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto de: Toyota Racing

El programa de Sebastien Ogier en el WRC 2027 aún debe concretarse, pero Toyota no espera que el nueve veces campeón del mundo dispute más de tres rallies.

Ogier estuvo ausente en la presentación de la alineación de pilotos de Toyota 2027, celebrada en Finlandia el martes, donde se reveló que los vigentes campeones del WRC alinearán el próximo año una formación ampliada de seis coches, dividida en dos equipos distintos y dos modelos de coche.

El vigente campeón del mundo Elfyn Evans, Oliver Solberg y Sami Pajari pilotarán el nuevo GR Celica bajo la marca Toyota Racing, mientras que los campeones del mundo que regresan Ott Tanak y Kalle Rovanpera se unirán a Takamoto Katsuta al volante de un nuevo GR Yaris para Gazoo Racing Toyota.

Toyota ha confirmado que el bicampeón del mundo Rovanpera disputará solo un programa parcial, lo que de hecho liberará ocasionalmente un asiento a lo largo de la temporada de 15 citas. Toyota mencionó en el comunicado de prensa de presentación que ese asiento podría ser ocupado por jóvenes estrellas emergentes o por el veterano Ogier en algunas citas seleccionadas.

Hablando en la final de la temporada en Cerdeña el mes pasado, Ogier no pudo ofrecer mucha claridad sobre su futuro, pero confirmó que estará ausente de la prueba inaugural en Montecarlo por primera vez desde 2011.

"Probablemente no me veréis a menudo, pero no es imposible que vuelva alguna vez", dijo Ogier entonces.

Hablando con Motorsport.com en la presentación de los pilotos, el team principal de Toyota, Jari-Matti Latvala, admitió que es probable que Ogier pueda aparecer solo en dos pruebas el próximo año.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto di: Toyota Racing

"Seguramente, Seb hará menos carreras que en cualquier otra temporada. En realidad, todavía no hemos acordado el número exacto. Digamos que para mí el máximo es tres, pero probablemente dos", dijo Latvala.

"Así que eso nos ofrece una oportunidad, y podemos mirar a otros pilotos más jóvenes. A los jóvenes talentos se les puede ofrecer la oportunidad de pilotar el coche de rally".

Si Ogier disputa como máximo tres citas, el asiento de Rovanpera se ofrecerá a jóvenes pilotos cuando esté libre. Toyota dispone de una serie de talentos dentro de su WRC Challenge Programme, que incluye al piloto que subió al podio en WRC2 Yuki Yamamoto, y a las estrellas emergentes Jaspar Vaher y Takumi Matsushita, ambos destinados a participaciones en WRC2 el próximo año.

Latvala también confirmó que el equipo evaluará a los pilotos del Toyota Yaris Rally2 que operan fuera del programa de desarrollo de pilotos del fabricante como posibles candidatos para ocupar el asiento Rally1 el próximo año, cuando Rovnapera y Ogier estén ausentes.

"No tiene por qué ser necesariamente un piloto del Challenge Programme. Pero si has corrido en Rally2 con el Yaris, entonces esa también es una oportunidad", añadió.

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