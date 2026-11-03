WRC

Rovanpera y Tanak regresan al WRC tras con Toyota: gran alineación para 2027

Toyota presenta su "superequipo" con dos equipos diferentes y seis coches inscritos para el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de 2027

Tom Howard

Editado: 3 nov 2026, 8:36

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Kalle Rovanpera y Ott Tanak volverán al Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) el año que viene para formar parte de una alineación de seis coches de Toyota, en la que la marca japonesa contará con dos equipos y diferentes modelos de Rally1.

Toyota ha anunciado sus planes de dividir su proyecto para 2027 en dos equipos que competirán con los nuevos GR Celica y GR Yaris, fabricados según el nuevo reglamento técnico.

Contará con al menos tres campeones del mundo, ya que el bicampeón Rovanpera (2022-23) y el campeón de 2019, Tanak, volverán a la máxima categoría del rally tras una temporada fuera.

Por su parte, el actual campeón, Elfyn Evans, competirá bajo los colores del equipo Toyota junto a los rivales por el título del curso pasado, Oliver Solberg y Sami Pajari, quienes acabaron segundo y tercero, respectivamente, en la clasificación de 2026.

El trío pilotará el GR Celica Rally1 del equipo japonés, lo que significa que ese modelo en concreto volverá tras haber sido uno de los coches destacados en los años 80 y 90, cuando ganó los títulos de 1993 y 1994.

Más sobre el WRC:

Evans dijo: "Estoy muy contento de afrontar nuestra octava temporada con Toyota al entrar en esta nueva era. Creo que compartimos una mentalidad similar, la de querer superarnos siempre y lograr más, por lo que nuestros objetivos están en sintonía".

"La atención ya se centra en el año que viene y en lo que nos deparará el nuevo coche. Será muy diferente a lo que estamos acostumbrados, así que nos queda trabajo por delante para que todos nos adaptemos y le saquemos el máximo partido".

"Estoy deseando afrontar ese reto y espero que podamos seguir logrando buenos resultados juntos", añadió.

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto: Toyota Racing

El fabricante alineará su GR Yaris Rally1 bajo la denominación Gazoo Racing Toyota.

Lo pilotarán Tanak y su copiloto Martin Jarveoja, quienes han participado activamente en el desarrollo de los nuevos coches de Toyota trabajando como pilotos de pruebas tras dejar Hyundai a finales de 2025.

Esto supone una especie de regreso a Toyota, ya que se alzó con el título de 2019 con ellos durante su etapa de dos años allí. Tanak disputará la temporada completa junto al dos veces ganador de un rally del WRC, Takamoto Katsuta.

"Guardamos muy buenos recuerdos de nuestra etapa anterior aquí", afirmó Tanak. "Siento un gran respeto por la gente y por lo que han conseguido, así que ha sido estupendo volver a trabajar juntos este año en una función de desarrollo".

"He disfrutado de este tiempo alejado de la competición, pero las ganas de pilotar siguen siendo muchas, y ha sido un reto interesante involucrarme en este nuevo proyecto".

"Va a ser un nuevo comienzo para todos y aún hay muchas incógnitas, pero deseo volver a las etapas y darlo todo junto con el equipo para conseguir buenos resultados", dijo.

Rovanpera y su copiloto, Jonne Halttunen, pilotarán el tercer coche del GR Yaris, aunque solo disputarán parte de la temporada.

El piloto de 26 años dejó el WRC a finales de 2025 para dedicarse a las carreras de monoplazas, hasta que una enfermedad le obligó a dejar esos planes en suspenso.

Ahora que se le considera apto para volver a competir, el campeón del mundo más joven de la historia ha optado por regresar a los rallyes.

"Este equipo siempre ha sido como una familia para mí y, en cierto modo, nunca sentí realmente que me hubiera ido. Estoy disfrutando de la oportunidad de hacer cosas diferentes, pero los rallyes han sido una parte muy importante de mi vida y, obviamente, al cabo de un tiempo empecé a echar de menos la conducción".

"Mi prioridad principal este año era mi salud y, en cuanto estuve en condiciones de volver a conducir, el equipo me ofreció la oportunidad de probar el coche de desarrollo y, a partir de ahí, empezamos a hacer planes para la próxima temporada".

"Es un momento interesante para volver y, aunque los nuevos coches serán muy diferentes de los que teníamos antes, eso lo convierte en un nuevo y emocionante reto para mí. Lo más importante será disfrutar de la conducción y de la competición, conocer el coche y ver qué podemos lograr juntos", explicó.

Prueba de Kalle Rovanpera en la Super Fórmula

Foto de: Masahide Kamio

El programa a tiempo parcial de Rovanpera ofrecerá al equipo la posibilidad de incorporar a otros pilotos a su alineación durante la temporada.

Esto podría incluir apariciones puntuales del nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier u otros jóvenes pilotos de la familia Toyota.

Ogier ya ha insinuado que reducirá su programa en 2027, revelando que se perderá la prueba inaugural de Montecarlo por primera vez desde 2011.

Toyota ha confirmado que los pilotos del WRC Challenge Programme, muy bien valorados, Yuki Yamamoto, Jaspar Vaher y Takumi Matsushita, competirán en el WRC2.

Cabe destacar que en estos momentos, en los bosques de los alrededores del centro de Finlandia, el equipo al completo de Toyota está concluyendo seis días de pruebas de simulación de rally con su prototipo para 2027.

Dado que el proceso de homologación está previsto que finalice antes de que termine el año, se darán a conocer más detalles sobre los dos coches y sus diseños para 2027.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior La FIA anuncia una renovada categoría Junior WRC para 2027

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Tom Howard





La FIA anuncia una renovada categoría Junior WRC para 2027



WRC



WRC 18 h



La FIA anuncia una renovada categoría Junior WRC para 2027





Evans celebra su título del WRC con una exhibición en Gales y recibido como un héroe



WRC



WRC 17 d



Evans celebra su título del WRC con una exhibición en Gales y recibido como un héroe





Se desvela el coche con el 'kit Rally2' de M-Sport para el WRC 2027



WRC



WRC 19 d



Se desvela el coche con el 'kit Rally2' de M-Sport para el WRC 2027

Más de

Toyota Racing





Toyota responde a quienes dudaban de que pudieran ganar en la era Hypercar del WEC



WEC



WEC



Barcelona



14 d



Toyota responde a quienes dudaban de que pudieran ganar en la era Hypercar del WEC





Toyota cree que BMW tendrá ventaja en la cita del WEC en Barcelona tras un test privado



WEC



WEC



Barcelona



20 d



Toyota cree que BMW tendrá ventaja en la cita del WEC en Barcelona tras un test privado





Ogier pone en duda su futuro en el WRC 2027 y confirma su ausencia en Montecarlo



WRC



WRC



Rally de Italia



26 d



Ogier pone en duda su futuro en el WRC 2027 y confirma su ausencia en Montecarlo

Últimas noticias





Rovanpera y Tanak regresan al WRC tras con Toyota: gran alineación para 2027



WRC



WRC WRC 13 min



Rovanpera y Tanak regresan al WRC tras con Toyota: gran alineación para 2027





Vasseur reacciona al incidente entre Hamilton y Leclerc: "Es una cuestión de respeto"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



40 min



Vasseur reacciona al incidente entre Hamilton y Leclerc: "Es una cuestión de respeto"





Fin a los interiores abrasadores en verano: el Omoda 4 tiene la solución



Coches



Auto Coches



Fin a los interiores abrasadores en verano: el Omoda 4 tiene la solución





Russell rompe su silencio y habla "con el corazón" tras su espantada en México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



11 h



Russell rompe su silencio y habla "con el corazón" tras su espantada en México

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse