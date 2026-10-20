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WRC 2027 | Modificada la clase Rally1 y añadidos mundial de equipos y Rally6: así será

El Consejo Mundial del Motor ha ratificado varias novedades para el WRC 2027. Desde la nueva clase Rally1, que también contemplará Rally2 modificados, hasta los nuevos campeonatos dedicados a los coches. También entra en la pirámide del WRC la Rally6.

Giacomo Rauli

Editado: 20 oct 2026, 10:40

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WRC 2027: Rally1

Foto de: FIA

El Consejo Mundial del Motorsport de la FIA se reunió ayer y ratificó novedades muy importantes en lo que respecta al reglamento del WRC a partir de la próxima temporada, cuando también tendrá lugar la introducción del nuevo ciclo técnico con el debut de los nuevos coches.

Una de las principales novedades del documento difundido por la FIA es la instauración oficial de la nueva categoría Rally1, que comprenderá los nuevos WRC27, pero también los WRC Kit Cars, es decir, los Rally2 que estarán equipados con un kit aerodinámico actualizado y homologado, compuesto por un nuevo guardabarros delantero, un parachoques y un dispositivo aerodinámico trasero. Ambos tipos de coches competirán dentro de la misma categoría del WRC, es decir, la principal.

Junto a la categoría Rally1 revisada respecto al pasado, en 2027 entrará en vigor una estructura diferente del campeonato. El Mundial de Fabricantes será sustituido por un nuevo Mundial de Constructores (Constructors' Championship), en el que competirán tanto los fabricantes de automóviles como los preparadores independientes, ambos incluidos en la misma clasificación. Para poder optar al título, los Constructores deberán participar en todas las pruebas de la temporada.

El año que viene, además, se instaurará el Mundial de Equipos WRC (WRC Teams' Championship), que se disputará en 7 eventos designados, entre ellos una prueba obligatoria fuera de Europa y la última cita de la temporada, requisito necesario para poder optar al título. Tanto el Mundial de Constructores como el de Equipos estarán reservados exclusivamente a los coches de la categoría Rally1 (es decir, los WRC27 y los Rally2 equipados con Kit aerodinámico).

WRC 2027: Rally 1

Foto di: FIA

A nivel técnico, el diámetro máximo de la brida de admisión del turbocompresor (turbo restrictor) pasará de 32 a 33 mm tanto para los nuevos Rally1 como para los WRC Kit Cars, garantizando un incremento de las prestaciones del motor para ambos tipos de coches que competirán en la categoría Rally1.

Las disposiciones aprobadas por el Consejo Mundial deberían permitir a la FIA introducir, cuando sea necesario, medidas técnicas o deportivas para mantener una adecuada diferenciación de las prestaciones entre las distintas clases de coches. Esa flexibilidad facilitará la transición hacia el nuevo reglamento durante las temporadas 2027 y 2028, asegurando que la categoría principal del campeonato siga siendo competitiva mientras los nuevos Rally1 y los WRC Kit Cars actualizados competirán codo con codo.

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WRC 2027, sistema piramidale

Foto di: FIA

No cambiará nada en lo que respecta a las otras categorías del WRC: en 2027 seguirán estando presentes WRC2, WRC3 y WRC Masters Cup, pero se añadirá la nueva Rally6.

Con un coste estimado comprendido entre 35.000 y 47.000 euros, la nueva categoría Rally6 se ha desarrollado con el objetivo de reducir significativamente los costes necesarios para participar en competiciones de rally, ofreciendo a los pilotos con presupuestos limitados un camino accesible y económicamente sostenible para acercarse a este deporte. Derivado en gran medida del reglamento FR6 de la FFSA, el nuevo marco normativo Rally6 se basa en la experiencia adquirida con la introducción de la categoría en Francia.

Los nuevos coches de tracción a dos ruedas se basarán en modelos de serie de cuatro plazas y podrán estar equipados con un motor turbo de 1,6 litros de serie o con un motor atmosférico de 2,0 litros. La relación peso-potencia será de 7,5 kg/CV, equivalente, por ejemplo, a 140 CV para un coche de 1.050 kg de peso.

Para contener tanto los costes de compra como los de gestión, el reglamento preverá el uso de componentes derivados de la producción de serie, incluidos frenos y neumáticos, junto con cajas de cambio convencionales con esquema en H y amortiguadores de competición no regulables. Los estándares de seguridad serán, en cualquier caso, equivalentes a los de los coches Rally5-Kit.

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