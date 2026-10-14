WRC

Se desvela el coche con el 'kit Rally2' de M-Sport para el WRC 2027

Ya se puede echar un primer vistazo a los nuevos coches de Rally2 que participarán en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de 2027.

Tom Howard

Editado: 14 oct 2026, 10:41

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M-Sport ha ofrecido un primer adelanto de un coche con kit Rally2 que podrá competir en la categoría reina del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) el año que viene.

A principios de este año, la FIA anunció sus planes de introducir un concepto que permitirá a los fabricantes de Rally2 homologar un kit de mejora, con un coste de 7.500€, para ofrecer una "mayor paridad aerodinámica" entre los coches de Rally2 y los nuevos WRC27 que conformarán la categoría reina del WRC el año que viene. Los WRC27 y los coches de kit Rally2 se fabrican según dos reglamentos técnicos distintos, pero se espera que ofrezcan niveles de rendimiento similares.

El kit incluirá nuevos guardabarros delanteros homologados, un parachoques delantero y un dispositivo aerodinámico trasero, mientras que el coche también reducirá en 10 kg su peso mínimo actual. Además, se ha confirmado recientemente que el coche contará con un restrictor de turbo de 33 mm.

M-Sport es la primera escudería en comprometerse a desarrollar un kit para mejorar su Ford Fiesta Rally2. Esta semana, el equipo está llevando a cabo una semana de test con su nuevo Ford Fiesta 2027 revisado sobre asfalto en España.

Han aparecido en Internet imágenes y vídeos de la prueba que revelan un Fiesta Rally2 totalmente blanco, con cambios claramente visibles en el parachoques delantero y el alerón trasero del coche. El expiloto del WRC, Matthew Wilson, estuvo al volante del coche durante la prueba del martes.

M-Sport tiene previsto competir con tres coches equipados con el kit Rally2 el año que viene en el campeonato, con un calendario recientemente ampliado a 15 pruebas.

El equipo también acaba de anunciar una nueva colaboración con Ford que comenzará oficialmente a partir de 2028, aunque la marca del óvalo azul aumentará su apoyo a M-Sport a partir del año que viene.

Como ya se informó, M-Sport aún no ha confirmado su alineación de pilotos para el próximo año.

"No ha habido ninguna discusión ni se ha tomado ninguna decisión [sobre los pilotos]. Hasta ahora, nuestra selección de pilotos se ha basado en personas que consideramos que tienen el talento suficiente para tener la oportunidad de desarrollarse. Necesitaban aportar algo de apoyo. Ahora nos encontramos en una posición algo diferente, pero eso no significa que vayamos a precipitarnos y cambiarlo todo de la noche a la mañana", declaró el director del equipo, Richard Millener, cuando se le preguntó por la alineación de pilotos para 2027 en la última prueba de la temporada del WRC, celebrada en Cerdeña.

"El objetivo es ganar en 2029 con el nuevo coche. Tenemos dos años para situarnos en una buena posición. Queremos personas que encajen en la estructura que tenemos y en el ambiente del equipo, y que ayuden a construir el equipo a su alrededor. Pero también que contribuyan a conseguir lo que Ford quiere".

"Todavía tenemos que desarrollar a algunos jóvenes talentos, pero también necesitamos tener una visión muy sólida y centrarnos en ganar. Eso significa que quizá tengamos que cambiar un poco nuestra forma de hacer las cosas".

"También tenemos que pensar en el personal a largo plazo. Este ya es un programa plurianual, si lo hacemos bien, funciona y el plan de Ford Europa se integra bien, entonces el potencial es infinito. Así que tenemos que plantearnos esto muy adecuadamente y con inteligencia. Nos tomaremos nuestro tiempo".

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