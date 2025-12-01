¿Fue el Rally de Arabia Saudí demasiado extremo para el WRC?

Los pilotos del World Rally Championship consideran que los desafíos únicos del Rally de Arabia Saudí merecen un lugar en el calendario, pero que el evento es demasiado extremo para que los coches y neumáticos puedan albergar un final de temporada que decida el título.

Arabia Saudí debutó en el WRC el pasado fin de semana tras firmar un contrato de diez años con el campeonato para albergar la última prueba durante al menos cinco años del acuerdo. El rally, con base en Yeda, ofreció un evento cargado de drama que supuso un desafío completamente nuevo para el WRC gracias a su combinación de etapas desérticas brutales y tramos rocosos.

Para ser un evento completamente nuevo, el rally marcó muchas casillas. Ofreció imágenes impresionantes para la retransmisión y puso a los equipos al límite, mientras que el equipo organizador mereció reconocimiento por una primera edición ejecutada con fluidez.

Pero fueron las secciones increíblemente rotas de los tramos las que centraron la conversación durante todo el evento, tras desencadenar una oleada de pinchazos y delaminaciones de neumáticos en todo el parque del WRC. Todos los Rally1 sufrieron al menos un problema de neumáticos, con Ott Tanak (Hyundai) acumulando cuatro fallos de neumáticos en tres tramos durante la tarde del viernes.

La cantidad de pinchazos y el componente de azar en ellos generaron críticas de los pilotos, que sugirieron que algunas secciones artificiales de los tramos eran demasiado extremas tanto para los coches del WRC como para los neumáticos Hankook.

Aunque Sébastien Ogier terminó sellando su noveno título mundial, antes del evento ya creía que este rally no era el adecuado para decidir un campeonato debido a su carácter extremo.

"Es muy extremo y habrá que preparar mejor las carreteras para dar una oportunidad a que los neumáticos sobrevivan, y tampoco es el lugar adecuado para hacer la final. No digo que no debamos venir aquí, pero no para la última prueba", dijo Ogier a Motorsport.com.

Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

Kalle Rovanperä (Toyota) también consideró que los tramos no eran "para estos coches y estos neumáticos", dados los numerosos fallos sufridos.

El ganador del rally, Thierry Neuville (Hyundai), declaró que el desafío es emocionante y que merece plenamente un lugar en el calendario del WRC, pero cree que debería situarse más temprano en el año para evitar que un título se decida por los pinchazos.

"Para un rally que decide el título desde luego no es una buena opción, no debería ser el último de la temporada. Elfyn Evans ha liderado el campeonato durante todo el año y, llegando aquí, sus opciones eran muy pocas [por la posición de salida], y luego con el pinchazo todo se le complicó", dijo Neuville.

"Este rally tiene su sitio en el campeonato porque es emocionante, las imágenes son geniales y conducir aquí es divertido, pero creo que debemos trabajar un poco en la fiabilidad de los neumáticos y colocar la prueba algo antes en el año".

El director del equipo M-Sport-Ford, Rich Millener, elogió a los organizadores por lo que lograron en su primer año, aunque coincidió en que habrá que hacer ajustes en algunos tramos en el futuro.

"Todos los tramos se disputaron a tiempo y todo se hizo bien, el parque de asistencia estaba bien y todas las instalaciones compartidas que se prometieron se cumplieron, así que no se les puede criticar por eso", dijo Millener.

Foto de: M-Sport

"Quizá el año que viene tengamos que trabajar más en algunas carreteras para que tengan una base más sólida y resistente. Tienen espacio de sobra para hacer pasadas únicas, pero eso duplica el efecto de limpieza de la pista".

"Hay algunos ajustes que se pueden hacer, seguro, y creo que si el título no se hubiese decidido en el último tramo estaríamos hablando del tema de forma distinta igualmente. En general, han hecho un buen trabajo y el rally merece un lugar en el calendario; ha sido una buena primera edición".

La FIA escuchará a los pilotos

En respuesta a los comentarios de los pilotos, el vicepresidente de la FIA, Malcolm Wilson —que asistió al evento el viernes— consideró que la prueba ofreció "lo que es el rally" y se mostró impresionado por la organización.

Wilson confirmó que la FIA escuchará el feedback tras el evento y que se podría considerar mover el rally a una fecha más temprana en el año.

"Hay muchas cosas que se pueden revisar. Es la primera vez que se disputa este evento y recibiremos muchos comentarios de todos, y obviamente escucharemos", dijo Wilson. "Personalmente, creo que esto es lo que representa el rally y hemos visto una gran historia desarrollarse. Quizá —y habrá que analizarlo— sea un evento que se pueda colocar a mitad de año. Con las temperaturas de julio o agosto sería complicado, pero es algo que podemos estudiar".

"Pero si miras el evento en su conjunto, para ser la primera vez ciertamente ha generado muchas conversaciones. Por lo que he visto, han hecho un muy buen trabajo y no ha sido fácil para ellos. Para ser sincero, nunca dudé de que iban a organizar un buen evento".

Foto de: Toyota Racing

Hankook trabajará con la FIA para garantizar neumáticos adecuados

Dada la naturaleza desconocida del evento y el hecho de que este es el primer año de Hankook como suministrador de neumáticos del WRC, Arabia Saudí siempre iba a ser un reto. La marca coreana afirma que extraerá aprendizajes del evento y que ya tiene mejoras en camino para asegurarse de que dispone de un producto adecuado para estas condiciones.

"Teniendo en cuenta todo, el rendimiento podría haber sido mucho peor", dijo Steven Cho, representante de Hankook. "Aunque hay muchas lecciones que sacar, tenemos muchos desarrollos en marcha que deberían traer mejoras. Pero hemos escuchado muchos comentarios sobre si estos tramos tan duros son apropiados".

Preguntado sobre si Hankook necesita desarrollar un neumático nuevo para afrontar las carreteras de Arabia Saudí en el futuro, Cho añadió: "Creo que veremos cómo evoluciona el evento en el futuro y hasta qué punto es adecuado que sea tan duro, y seguiremos el curso de esas discusiones".

"Es un equilibrio delicado: los pinchazos forman parte del rally y lo hacen emocionante, pero hay una línea fina para que todo siga dentro del ámbito deportivo y del espectáculo para los aficionados. Seguiremos monitorizando y trabajaremos con la FIA para asegurarnos de que tenemos un producto apropiado en el futuro".