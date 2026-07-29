Horarios del Rally de Finlandia del WRC 2026, recorrido y cómo ver
Llega la décima prueba de la temporada 2026 del WRC con todo en juego. Mira y apunta los horarios, recorrido e inscritos del siempre especial Rally de Finlandia.
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Foto de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport
Después de una semana de descanso, el WRC llega a su décima prueba del año, un Rally de Finlandia que promete fuertes emociones y que a falta de solo cuatro cuatro podría empezar a decantar ya los objetivos de varios pilotos dependiendo de sus resultados. Mira y apúntate los horarios para este fin de semana y cómo ver todo por la TV.
Horarios del Rally de Finlandia del WRC 2026 en España
El Rally de Finlandia debutó en el calendario del mundial de rallyes en 1973 y, desde entonces, se ha disputado de forma prácticamente ininterrumpida. Para la edición de este 2026 toda la acción se dividirá en cuatro jornadas, con un total de 17 etapas y 316,04 kilómetros cronometrados para conocer al ganador final tras un domingo especial en el que solo habrá dos pasadas por la misma especial, que será, con diferencia, la más larga de la prueba (más de 30 km).
- Fecha: del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto de 2026
- Hora de inicio: 18:05h del jueves 30 de julio de 2026
- Hora de la última etapa: 12:15h del domingo 2 de agosto de 2026
|Jueves, 30 de julio de 2026
|ES1
|18:05h
|Harju 1
|2,58 km
|Viernes, 31 de julio de 2026
|ES2
|7:44h
|Laukaa 1
|18,16 km
|ES3
|8:45h
|Saarikas 1
|15,82 km
|ES4
|9:50h
|Sydänmaa 1
|19,04 km
|ES5
|10:58h
|Hoho 1
|9,55 km
|ES6
|13:48h
|Laukaa 2
|18,16 km
|ES7
|14:49h
|Saarikas 2
|15,82 km
|ES8
|15:54h
|Sydänmaa 2
|19,04 km
|ES9
|17:05h
|Hoho 2
|9,55 km
|ES10
|18:05h
|Harju 2
|2,58 km
|Sábado, 1 de agosto de 2026
|ES11
|7:01h
|Parkkola 1
|16,76 km
|PS12
|8:42h
|Päijälä 1
|10,55 km
|ES13
|9:36h
|Västilä 1
|19,10 km
|ES14
|11:05h
|Leustu 1
|16,44 km
|ES15
|14:01h
|Parkkola 2
|16,76 km
|ES16
|15:42h
|Päijälä 2
|10,55 km
|ES17
|16:36h
|Västilä 2
|19,10 km
|ES18
|18:05h
|Leustu 2
|16,44 km
|Domingo, 2 de agosto de 2026
|ES16
|9:35h
|Himos-Jämsä 1
|30,02 km
|PC17
|12:15h
|Himos-Jämsä 2 (Power Stage)
|30,02 km
Cómo ver el Rally de Finlandia del WRC 2026 en España
Desde la pasada temporada, el Campeonato del Mundo de Rallyes puede verse en directo y con comentarios en español a través de DAZN gracias a su asociación con RallyTV, un servicio de streaming que puede sintonizarse en cualquier dispositivo con acceso a internet, estés donde estés, contratándolo en la propia plataforma.
Obviamente, te recordamos que en Motorsport.com te contaremos todo lo que suceda en tierras finlandesas, con crónicas, noticias destacadas, fotos y más, con un especial protagonismo aprovechando que será un fin de semana sin F1 ni MotoGP.
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Foto de: Toyota Racing
Inscritos para el Rally de Finlandia del WRC 2026 (Rally1)
La categoría Rally1 contará de nuevo con 11 participantes, los mismos que en Estonia... con una pequeña excepción: Toyota volverá a contar con sus cinco coches, con la presencia del nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier. Sin embargo, en ausencia de Vincent Landais, su copiloto desde 2022, estará Julien Ingrassia.
Hyundai viajará a Finlandia con tres coches, el tercero de los cuales volverá a estar a cargo de Esapekka Lappi. Mientras que M-Sport también alineará tres Ford Puma: dos para sus pilotos titulares irlandeses y uno para Martins Sesks.
|33
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|
Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|11
|Hyundai i20 N Rally1
|16
|Hyundai i20 N Rally1
|4
|
Esapekka Lappi
|Hyundai i20 N Rally1
|55
|Ford Puma Rally1
|95
|Ford Puma Rally1
|22
|
Martins Sesks
|Ford Puma Rally1
¿Cómo llega el mundial del WRC al Rally de Finlandia 2026?
Elfyn Evans se acerca al final de la temporada como líder del WRC en este 2026 con un total de 177 puntos, por delante de los 152 de Katsuta y los 144 de Sami Pajari, que tras lograr su primera victoria en el WRC en Estonia, sigue soñando con el título. El nueve veces campeón, Sèbastien Ogier, pese a haberse ausentado en varias pruebas, es actualmente cuarto con 139 puntos.
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|E. EvansToyota Racing
|177
|2
|T. KatsutaToyota Racing
|152
|3
|S. PajariToyota Gazoo Racing WRT2
|144
|4
|S. OgierToyota Racing
|139
|5
|O. SolbergToyota Racing
|130
|6
|T. NeuvilleHyundai Motorsport
|111
|7
|A. FourmauxHyundai Motorsport
|111
|8
|E. LappiHyundai Motorsport
|25
|9
|H. PaddonHyundai Motorsport
|21
|10
|Y. RosselLancia Corse HF
|20
|11
|
L. Rossel2C Compétition
|18
|12
|J. ArmstrongM-Sport
|16
|13
|J. McErleanM-Sport
|15
|14
|
R. VirvesToksport WRT
|13
|15
|M. SesksM-Sport
|12
|16
|N. Gryazin
|10
|17
|D. SordoHyundai Motorsport
|10
|18
|G. Greensmith
|8
|19
|
A. CachónToyota España
|7
|20
|F. Zaldivar
|6
|21
|R. Daprà
|6
|22
|R. KorhonenRautio Motorsport
|5
|23
|A. MikkelsenToksport WRT
|5
|24
|
D. Jr. Dominguez
|2
|25
|
A. Pelamourgues
|2
|26
|
M. Fontana
|2
|27
|T. Suninen
|1
|28
|E. Camilli
|1
|29
|E. LindholmToksport WRT
|1
En cuanto al mundial de equipos, hay un claro líder: Toyota suma 464 puntos y un año más parecen estar decididos a conquistar el campeonato. Por detrás, Hyundai les sigue con 308 unidades. M-Sport cierra la tabla, en cuarto puesto, con sólo 116 puntos.
Si nada cambia de forma inesperada, será el sexto título seguido para los japoneses.
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Toyota Racing
|464
|2
|Hyundai Motorsport
|308
|3
|Toyota Gazoo Racing WRT2
|157
|4
|M-Sport
|116
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