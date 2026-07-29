Horarios del Rally de Finlandia del WRC 2026, recorrido y cómo ver

Después de una semana de descanso, el WRC llega a su décima prueba del año, un Rally de Finlandia que promete fuertes emociones y que a falta de solo cuatro cuatro podría empezar a decantar ya los objetivos de varios pilotos dependiendo de sus resultados. Mira y apúntate los horarios para este fin de semana y cómo ver todo por la TV.

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Horarios del Rally de Finlandia del WRC 2026 en España

El Rally de Finlandia debutó en el calendario del mundial de rallyes en 1973 y, desde entonces, se ha disputado de forma prácticamente ininterrumpida. Para la edición de este 2026 toda la acción se dividirá en cuatro jornadas, con un total de 17 etapas y 316,04 kilómetros cronometrados para conocer al ganador final tras un domingo especial en el que solo habrá dos pasadas por la misma especial, que será, con diferencia, la más larga de la prueba (más de 30 km).

Fecha: del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto de 2026

Hora de inicio: 18:05h del jueves 30 de julio de 2026

Hora de la última etapa: 12:15h del domingo 2 de agosto de 2026

Jueves, 30 de julio de 2026 ES1 18:05h Harju 1 2,58 km Viernes, 31 de julio de 2026

ES2 7:44h Laukaa 1 18,16 km ES3 8:45h Saarikas 1 15,82 km ES4 9:50h Sydänmaa 1 19,04 km ES5 10:58h Hoho 1 9,55 km ES6 13:48h Laukaa 2 18,16 km ES7 14:49h Saarikas 2 15,82 km ES8 15:54h Sydänmaa 2 19,04 km ES9 17:05h Hoho 2 9,55 km ES10 18:05h Harju 2 2,58 km Sábado, 1 de agosto de 2026 ES11 7:01h Parkkola 1 16,76 km PS12 8:42h Päijälä 1 10,55 km ES13 9:36h Västilä 1 19,10 km ES14 11:05h Leustu 1 16,44 km ES15 14:01h Parkkola 2 16,76 km ES16 15:42h Päijälä 2 10,55 km ES17 16:36h Västilä 2 19,10 km ES18 18:05h Leustu 2 16,44 km Domingo, 2 de agosto de 2026 ES16 9:35h Himos-Jämsä 1 30,02 km PC17 12:15h Himos-Jämsä 2 (Power Stage) 30,02 km

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Cómo ver el Rally de Finlandia del WRC 2026 en España

Desde la pasada temporada, el Campeonato del Mundo de Rallyes puede verse en directo y con comentarios en español a través de DAZN gracias a su asociación con RallyTV, un servicio de streaming que puede sintonizarse en cualquier dispositivo con acceso a internet, estés donde estés, contratándolo en la propia plataforma.

Obviamente, te recordamos que en Motorsport.com te contaremos todo lo que suceda en tierras finlandesas, con crónicas, noticias destacadas, fotos y más, con un especial protagonismo aprovechando que será un fin de semana sin F1 ni MotoGP.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto de: Toyota Racing

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Inscritos para el Rally de Finlandia del WRC 2026 (Rally1)

La categoría Rally1 contará de nuevo con 11 participantes, los mismos que en Estonia... con una pequeña excepción: Toyota volverá a contar con sus cinco coches, con la presencia del nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier. Sin embargo, en ausencia de Vincent Landais, su copiloto desde 2022, estará Julien Ingrassia.

Hyundai viajará a Finlandia con tres coches, el tercero de los cuales volverá a estar a cargo de Esapekka Lappi. Mientras que M-Sport también alineará tres Ford Puma: dos para sus pilotos titulares irlandeses y uno para Martins Sesks.

¿Cómo llega el mundial del WRC al Rally de Finlandia 2026?

Elfyn Evans se acerca al final de la temporada como líder del WRC en este 2026 con un total de 177 puntos, por delante de los 152 de Katsuta y los 144 de Sami Pajari, que tras lograr su primera victoria en el WRC en Estonia, sigue soñando con el título. El nueve veces campeón, Sèbastien Ogier, pese a haberse ausentado en varias pruebas, es actualmente cuarto con 139 puntos.

En cuanto al mundial de equipos, hay un claro líder: Toyota suma 464 puntos y un año más parecen estar decididos a conquistar el campeonato. Por detrás, Hyundai les sigue con 308 unidades. M-Sport cierra la tabla, en cuarto puesto, con sólo 116 puntos.

Si nada cambia de forma inesperada, será el sexto título seguido para los japoneses.

Pos Equipos Puntos 1 Toyota Racing 464 2 Hyundai Motorsport 308 3 Toyota Gazoo Racing WRT2 157 4 M-Sport 116

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