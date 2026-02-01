WEC e IMSA blindan el BoP: hablar de equilibrio, prohibido

Una de las novedades del IMSA SportsCar Championship para la temporada 2026 ha sido la introducción de una norma en el Reglamento Deportivo que prohíbe a los participantes realizar comentarios sobre el Balance of Performance.

No se trata de una novedad absoluta porque, de hecho, la serie norteamericana ha adoptado la línea impuesta ya desde hace algunos años por sus primos del FIA World Endurance Championship y del Automobile Club de l’Ouest, imponiendo así una auténtica… mordaza a los fabricantes, tratando de evitar polémicas y discusiones en los medios y en público.

De este tema ya habíamos hablado ampliamente en su momento, pero el hecho de que la idea haya cruzado también el océano ha echado, por motivos evidentes, más gasolina al fuego de la polémica y ha provocado gestos de desaprobación en un paddock que, hasta ahora, había disfrutado de algo más de libertad en este aspecto, aunque sin abusar de ella más de lo debido.

A este respecto, la semana pasada, durante las 24 Horas de Daytona, se pudo hablar del asunto con el gran jefe de IMSA, John Doonan, que, a diferencia de algunos de sus colegas europeos, al menos se mostró mucho más abierto a un diálogo constructivo y aclaratorio sobre el tema más espinoso de todos.

Foto de: James Gilbert - Motorsport Images

"Sé que queréis hablar del Balance of Performance y de su proceso, así que aquí estoy, listo para debatirlo de inmediato", dijo Doonan en un encuentro con los periodistas en el que también estuvo presente Motorsport.com.

"Empiezo diciendo que es una parte necesaria de nuestro deporte. Tenemos 18 marcas automovilísticas compitiendo, todas con plataformas, motores y aerodinámicas diferentes; por lo tanto, el BoP adquiere una gran importancia para producir el espectáculo que queremos ofrecer".

"A mí me gusta cómo se desarrollan nuestras reuniones sobre el BoP, aunque quizá no os lo creáis. El proceso es muy claro, hemos trabajado muy duro con los fabricantes para llegar a una comprensión profunda y a una excelente comunicación sobre cómo debería funcionar el BoP, con una parrilla equilibrada en la que todos luchen y tengan una oportunidad".

"Ese es el objetivo final de IMSA, de los fabricantes y también el mío, ya que vengo de ese mundo. La comunicación entre todos es necesaria y debe ser activa, siempre. Todos estamos aquí por trabajo y el interés es hacer crecer este deporte, no destruirlo. Creo que las carreras de resistencia ya son bastante complejas de entender, por lo que queremos educar a la gente sobre qué es el BoP y cómo funciona. Es nuestro deber comunicar mejor, pero sin hacer públicos nuestros problemas. Ese es el objetivo".

El directivo estadounidense subraya así la importancia de ser lo más transparentes posible hacia el exterior, pero considera que los llamados "trapos sucios" deben lavarse en casa. Una diferencia notable respecto al mensaje de… mordaza que se había transmitido cuando el ACO y el FIA WEC impusieron esta norma (que, en cualquier caso, sigue siendo discutible).

"Tenemos nuestra alianza estratégica con el ACO y se ha analizado la situación adaptándola de la misma manera, con la misma intención. No queremos impedir que nadie hable con la prensa, que sigue siendo muy importante para nosotros. Lo que queremos hacer es intentar simplificar los diálogos y los puntos de vista; lo ideal sería crear algo que explique exactamente qué es el BoP, podría ser útil para todos".

Foto de: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Otro asunto importante se refiere a las reglas del futuro: junto a los socios europeos se está buscando una solución que pueda ser de interés común, garantizando a los fabricantes una plataforma única de competición, con el objetivo de superar los problemas surgidos con la adopción de la doble vía de los LMH y los LMDh.

"El pasado mes de septiembre tuvimos una reunión fantástica en París con todos los fabricantes: salí de esa sala muy motivado, pensando que quizá podríamos dar otro paso adelante y unificar los dos reglamentos técnicos distintos, tratando de llegar, de aquí a 2030, a tener uno solo".

"Habrá mucho trabajo por hacer desde ahora hasta el anuncio oficial, pero creo que el comité directivo lo ha debatido ampliamente. Sabemos que el diablo está en los detalles, así que los responsables técnicos tendrán que definir las normas en función de lo que todos quieran conseguir".

"Espero que ocurra lo antes posible, porque los fabricantes necesitan planificar. Existe un ciclo de desarrollo y diseño, por lo que debemos darles el mayor margen posible. Y creo que la posición en la que nos encontramos hoy se debe al margen que concedimos en enero de 2020. Tenemos mucho trabajo por delante; septiembre fue un primer encuentro, pero la voluntad de todos es alcanzar este objetivo por el bien de nuestro deporte".