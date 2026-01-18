Toyota explica qué hay detrás de la mejora de su coche para el WEC 2026

El Toyota TR010 Hybrid es todo un espectáculo. En realidad, se trata 'solo' de una actualización aerodinámica del GR010 Hybrid, en la que Toyota ha invertido un comodín Evo, pero el coche está casi irreconocible. Ese era uno de los objetivos que se había fijado la firma japonesa después de que el GR010 Hybrid mantuviera, durante cinco años, un aspecto similar al de un LMP1.

"Queríamos abordar algunos pequeños problemas que habíamos detectado en este paquete y hacer que el coche fuera, en general, más manejable y constante en todas las condiciones. Ese era el objetivo", afirmó David Floury, director técnico de Toyota Racing, en una ronda con periodistas seleccionados, entre los que se encontraba Motorsport-Total.com, web hermana de Motorsport.com.

"Y el segundo objetivo, nuevo para el coche de 2026, era integrar muchos más elementos de diseño para que el vehículo representara la imagen de la marca de forma más precisa y contundente".

Es necesario aumentar la velocidad máxima

Lo que esto significa es lo siguiente: Toyota quiere ir más hacia la velocidad máxima en la ventana aerodinámica que se aplica a la homologación de los Hypercars. El GR010 Hybrid era algo así como el 'anti-Alpine'. Mientras que Alpine apostaba por una resistencia aerodinámica mínima (pero fracasaba en el BoP de dos etapas), el Toyota siempre fue un vehículo con mucha carga aerodinámica.

Esto se reflejó, entre otras cosas, en las clasificaciones, en las que Toyota obtuvo regularmente una relación peso-potencia muy favorable por encima de los 250 km/h, pero a menudo tuvo que competir con la peor relación peso-potencia de todos los Hypercars por debajo de los 250 km/h.

Y un exceso de resistencia aerodinámica es veneno para Le Mans, como se ha demostrado en los últimos años. Kazuki Nakajima, vicepresidente de Toyota Racing, ya declaró en la presentación del diseño que la victoria en La Sarthe era la máxima prioridad.

¿Seguirá Toyota ahora el camino de Alpine? Floury lo niega: "La velocidad máxima es uno de los factores, pero tenemos que movernos dentro de un margen. El margen para aumentar la velocidad máxima reduciendo la resistencia aerodinámica está limitado por el reglamento, por lo que es muy reducido".

Poca resistencia aerodinámica, mucho estilo

El TR010 Hybrid hace ahora, por primera vez, lo que las normas de los Hypercars pretendían desde el principio, es decir, reflejar el diseño de la producción en serie. Este no era el caso del GR010 Hybrid, cuyo aspecto se basaba en gran medida en el modelo LMP1 TS050 Hybrid.

"Desde el primer día quedó claro: cuando decidimos optar por un nuevo paquete aerodinámico, nos pusimos en contacto con el departamento de diseño ese mismo día y les dijimos: 'Vamos a actualizar nuestro coche y queremos daros la oportunidad de darle un aspecto más Toyota y una identidad más clara'", explica Floury. "A partir de ese día, ese fue nuestro objetivo común, y colaboramos estrechamente durante todo el desarrollo".

El mismo coche, pero casi irreconocible: el GR010 Hybrid se despidió del WEC con una victoria. Foto: FIA WEC/DPPI

Sin embargo, también admite que hubo que hacer concesiones: "Algunos elementos de diseño eran demasiado perjudiciales desde el punto de vista aerodinámico como para poder utilizarlos, y algunas soluciones aerodinámicas, a su vez, habrían afectado demasiado al estilo. Tuvimos que encontrar el equilibrio adecuado para obtener al final el producto que ahora hemos homologado".

A pesar de todos los compromisos, el resultado parece satisfacer a los equipos de Colonia y Japón: "Sí, sin duda. Al final, creo que el coche tiene un aspecto fantástico. Todos estamos deseando verlo en la pista".

La actualización debía debutar ya en 2025

Floury también explica por qué la actualización no se estrenó en 2025, como estaba previsto. Un estreno en ese momento probablemente habría ayudado mucho a Toyota en la difícil campaña que vivieron el año pasado.

"La decisión de realizar la actualización aerodinámica se tomó a lo largo de 2024, para mantener el ritmo de desarrollo. En realidad, nuestro objetivo era introducirla en la temporada 2025. Pero debido al cambio de túnel de viento de Sauber a Windshear, no pudimos hacerlo. Nuestro plan era homologar el coche en el túnel de viento durante el primer mes del año pasado".

"De todos modos, ya era un calendario muy apretado. Sin embargo, debido al cambio de túnel de viento, todos los coches de 2025 habrían tenido que homologarse en Sauber antes de diciembre. Era imposible lograrlo, o habría supuesto un compromiso demasiado grande. Así que, al final, decidimos posponerlo hasta 2026 y dedicar más tiempo a los detalles".

Misión: recuperar la victoria en Le Mans

Aunque el GR010 Hybrid no sufrió cambios estéticos desde principios de 2023 hasta finales de 2025, eso no significa que el desarrollo se detuviera: "Hemos introducido algunas pequeñas actualizaciones, pero más relacionadas con la fiabilidad que con cualquier otra cosa. Es evidente que el año pasado tuvimos algunos pequeños problemas, siendo la pérdida de una rueda en Le Mans el más grave. Tenemos que abordar estos puntos".

"En el entorno actual del WEC, hay que ser perfecto en todos los aspectos si se quiere ganar carreras y campeonatos", aclaró Floury. "La pérdida de la rueda en Le Mans fue un problema causado por una combinación de factores. Al final, hay que solucionar este tipo de cosas de forma sistemática. Este es solo un ejemplo, pero hay otras áreas en las que a veces hemos llegado al límite. Nos hemos encontrado con problemas que hay que resolver".

Con el TR010 Hybrid, Toyota ha hecho los deberes y también ha dejado clara su postura a nivel visual. En junio se verá si eso es suficiente para vencer esta vez al eterno ganador de Le Mans últimamente, Ferrari.