Peugeot y Ferrari ya trabajan en sus hypercars para el WEC 2027

Ferrari y Peugeot han comenzado a probar las versiones mejoradas de sus respectivos "Hypercars" de Le Mans, mientras intensifican los preparativos para el Campeonato Mundial de Resistencia de 2027.

Aunque la temporada 2026 apenas va por la mitad, ya están en marcha los trabajos de desarrollo para la campaña del año que viene, cuyo inicio está previsto para el 27 de marzo de 2027 en Qatar.

El martes, Ferrari publicó una imagen de una versión de desarrollo del 499P, con una decoración de camuflaje para ocultar cualquier cambio aerodinámico. El coche lo fotografiaron durante los test en Monza, que acogerá la última prueba de la temporada de este año tras la noticia de que tanto la prueba de Qatar como la de Bahrein fueron canceladas a raíz del conflicto en Oriente Medio.

Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi y Miguel Molina pudieron rodar en pista a lo largo del día.

Ferrari se está preparando para la mayor actualización del 499P desde que el LMH con motor V6 debutó en el WEC de 2023. En vísperas de las 24 Horas de Le Mans de este año, el fabricante italiano reveló que podría utilizar sus cuatro «jokers» restantes para renovar el coche, pero no llegó a desvelar en qué aspectos se centrarían las actualizaciones. El comunicado del martes indicaba que se centró en probar y validar «una amplia gama de soluciones técnicas y aerodinámicas».

Hasta ahora, Ferrari solo ha utilizado uno de los cinco comodines «evo» asignados durante los primeros cinco años de vida útil de un coche LMDh/LMH; se trató de una actualización centrada en la refrigeración de los frenos, presentada en São Paulo en 2024.

Ferrari no ha facilitado más información sobre el 499P con especificaciones para 2027.

Ferrari 499P Foto: Ferrari

Peugeot trabaja en la próxima actualización del 9X8

Ese mismo día, Peugeot anunció que ha iniciado el «próximo capítulo en la evolución del 9X8», con el objetivo de convertirse en un habitual entre los primeros puestos en 2027.

En un comunicado de prensa, el fabricante francés afirmó que está "trabajando en una serie de mejoras técnicas destinadas a potenciar el rendimiento, la eficiencia y la competitividad" del coche con motor V6, que aún no ha conseguido ninguna victoria en la categoría Hypercar.

El comunicado iba acompañado de una imagen en primer plano del coche actualizado, con carrocería de fibra de carbono a la vista, en lo que parece ser el Paul Ricard.

Aunque se entiende que Peugeot ya ha agotado su asignación de «jokers evo», espera aprovechar una nueva normativa que permite a los fabricantes con dificultades disponer de fichas adicionales para mejoras de rendimiento.

El comunicado de Peugeot mencionaba que las mejoras previstas siguen estando sujetas a aprobación. Cualquier actualización que implique el uso de «jokers» de evolución —ya sea dentro o fuera de la asignación inicial de cinco por fabricante— debe ser aprobada por los promotores del WEC, la FIA y el ACO.

"Desde su debut, el PEUGEOT 9X8 ha sido una plataforma en constante evolución. Competir al más alto nivel en las carreras de resistencia implica aprender, adaptarse y progresar continuamente", afirmó el director del equipo Peugeot, Emmanuel Esnault.

Peugeot 9X8 2027 Foto: Peugeot

"La intensidad de la competición a nivel de campeonato mundial refuerza nuestra determinación de seguir evolucionando. Nuestro objetivo es claro: situar al 9X8 de forma constante entre los principales contendientes".

"De cara a 2027, el equipo está dando el siguiente paso en su desarrollo, centrado en un enfoque renovado del rendimiento, la eficiencia y el diseño. Este trabajo supone un hito clave en la preparación del próximo capítulo de la historia del PEUGEOT 9X8 y en la perpetuación del legado de PEUGEOT en las carreras de resistencia".

Peugeot presentó el 9X8 a mediados de la temporada 2022, pero le ha costado consolidarse como un competidor constante en las primeras posiciones. La marca de Stellantis renovó el prototipo LMH a principios de 2024 e introdujo nuevas actualizaciones el año pasado, agotando, según se informa, los cinco «jokers» de evolución en el proceso.

De cara a la Lone Star Le Mans de septiembre en Austin, ocupa el séptimo puesto en la clasificación de constructores, solo por delante del recién llegado Genesis, con la pole position conseguida en Spa-Francorchamps como el logro más destacable.

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