Alpine confirma la salida de Bruno Famin antes del adiós al WEC

No es realmente una sorpresa, pero tampoco es un anuncio hecho en las formas habituales: Bruno Famin ha dejado su puesto dentro de la marca Alpine, algo que el constructor francés anunció a través de un comunicado titulado... "Alpine Endurance Team continúa sus preparativos de cara a su última campaña en Hypercar en el FIA WEC".

Bruno Famin, que ocupaba el cargo de director de automovilismo de Alpine, llevaba ya un tiempo desaparecido de la comunicación del equipo, que recientemente anunció su futura retirada de la categoría reina del campeonato del mundo al término de la temporada 2026.

Es en ese comunicado, hacia el final, donde simplemente se menciona que "Bruno Famin ha dejado recientemente sus funciones". El comunicado también precisa que Axel Plasse, vicepresidente de Alpine Tech y encargado de supervisar el programa de resistencia, asumirá las responsabilidades que le correspondían, en colaboración con el team principal Philippe Sinault.

"En primer lugar, queremos agradecer a Bruno Famin por su trabajo y su compromiso con el programa de resistencia de Alpine", declaró Plasse. "Ha desempeñado un papel clave en la puesta en marcha del proyecto y apoyó al equipo desde sus primeras fases de desarrollo, que se concretaron con tres buenos podios, así como una destacada victoria en Fuji."

"En continuidad con mi rol de VP Alpine Tech, desde el cual ya supervisaba el programa, también asumo las responsabilidades de Bruno, trabajando aún más estrechamente para apoyar al equipo junto a Philippe Sinault".

Un paso por la dirección de Alpine F1 para Famin

Bruno Famin lors du Grand Prix de Monaco 2024 de F1. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Famin se unió a Alpine en 2022 como responsable del desarrollo del motor de Alpine en Fórmula 1, antes de ser promovido a director de Alpine Motorsports, donde supervisaba el conjunto de los programas deportivos del grupo Renault, especialmente en F1 y en el WEC con Alpine, y en el Dakar con Dacia.

El francés incluso llegó a compaginar sus funciones con la dirección del equipo de Fórmula 1, tras la salida de Otmar Szafnauer durante la crisis del verano de 2023. Primero nombrado de forma interina, fue finalmente confirmado en el cargo para iniciar la temporada 2024, antes de ser reemplazado por Oliver Oakes en el contexto del ascenso interno de Flavio Briatore.

Durante ese periodo al frente del equipo, llamó la atención por la famosa expresión "vamos a cortar por lo sano", que pronunció tras el incidente entre Pierre Gasly y Esteban Ocon en el Gran Premio de Mónaco 2024.

Con el final programado de los programas de Dacia en el Dakar y de Alpine en el WEC, así como el abandono del proyecto de motor de F1 para 2026, su papel se fue debilitando progresivamente y su salida no es más que la consecuencia lógica del proceso interno dentro del grupo Renault.

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