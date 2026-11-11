WEC Monza

Los nuevos récords del trío de Toyota tras conquistar el título del WEC 2026

Una temporada dominante de Toyota Racing ha permitido a los pilotos del TR010 Hybrid #8 escribir sus nombres en los libros de historia.

Rachit Thukral

Publicado: 11 nov 2026, 15:28

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Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa ya habían demostrado de sobra su valía en las carreras de resistencia, pero sus nombres quedaron grabados en la historia la semana pasada tras su éxito en el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) de 2026.

El trío de Toyota se proclamó campeón de Hypercar de 2026 en las 6 Horas de Monza, la última cita de la temporada, después de un año en el que el fabricante japonés superó con claridad a sus rivales tanto en la pista como desde el muro de boxes.

Buemi, Hartley y Hirakawa, al volante del TR010 Hybrid #8, aprovecharon la mejora de rendimiento del equipo y acabaron conquistando el título con 18 puntos de ventaja, después de ganar tres de las ocho carreras del calendario.

Para Buemi y Hartley, el resultado supuso otro hito en sus ya brillantes trayectorias. Ambos son ahora cinco veces campeones de Hypercar/LMP1, lo que les convierte, con mucha diferencia, en los pilotos más laureados de la historia del WEC. Curiosamente, quien más se acerca a ellos en número de títulos es su propio compañero Hirakawa, que conquistó su tercera corona en cinco años, con una impresionante efectividad del 60%.

Ganar cinco títulos en cualquier campeonato del mundo es un logro enorme. De hecho, Buemi y Hartley forman ahora parte de un club muy exclusivo de pilotos que han conseguido cinco o más títulos en campeonatos sancionados por la FIA.

Sébastien Loeb: 9 títulos (2004-2012 en el WRC).

Sébastien Ogier: 9 títulos (2013-2018, 2020, 2021 y 2025 en el WRC).

Michael Schumacher: 7 títulos (1994-1995 y 2000-2004 en Fórmula 1).

Lewis Hamilton: 7 títulos (2008, 2014-2015 y 2017-2020 en Fórmula 1).

Juan Manuel Fangio: 5 títulos (1951 y 1954-1957 en Fórmula 1).

José María López: 5 títulos (2014-2016 en el WTCC y 2020-2021 en el WEC).

Toyota celebrates 2026 Hypercar title

Photo by: Getty Images

Para Buemi, el resultado tuvo un significado todavía más especial, ya que es el piloto que más tiempo lleva vinculado a Toyota. Desde que se incorporó a su proyecto de LMP1 en 2013, ha vivido en primera persona todos los éxitos y sinsabores del equipo con sede en Colonia, además de convertirse en el piloto con más victorias absolutas en la historia del WEC, con 29.

"Es difícil describir lo que siento. Evidentemente, es increíble poder compartirlo con Brendon y Ryo", afirmó. "Está claro que perder Le Mans fue duro, pero ganar el campeonato lo compensa un poco. Creo que aquella victoria en Fuji nos metió de lleno en la lucha por el título y, después, llegó aquella carrera increíble en Barcelona".

"Obviamente, es un poco triste no haber podido luchar [en Monza]. Simplemente éramos demasiado lentos, lo cual es una pena después de haber dominado en Barcelona. Pero, al final, sabíamos que aquí teníamos que acabar por delante del coche #7. Teníamos una ventaja considerable, pero nunca sabes lo que puede pasar con los periodos de coche de seguridad virtual y las neutralizaciones con bandera amarilla en toda la pista, así que cuesta asimilarlo".

"Creo que el equipo se lo merece muchísimo. Ha sido increíble todo el trabajo que han tenido que hacer con este coche nuevo y poder venir aquí y ganar delante de todo el mundo esta vez. Nadie puede decir que hemos ganado sin oposición, así que es una sensación increíble".

Para Hartley, este fue su tercer título con Toyota, después de haber conquistado los campeonatos de 2015 y 2017 con Porsche. Sin embargo, tras la retirada de la marca alemana de la máxima categoría de las carreras de resistencia, Hartley vivió una desafortunada etapa en la Fórmula 1 con Toro Rosso antes de regresar a sus orígenes de la mano de Toyota en 2019.

"Ahora estoy disfrutando mucho con Brendon", añadió Buemi. "Bromeábamos con ello porque es más joven que yo [Buemi tiene 38 años y Hartley, 37], así que es un pentacampeón del mundo más joven. ¡El más joven de la historia! Pero es un placer compartir coche con mis dos compañeros, y también con Ryo, que disputó una carrera de F1 la semana pasada [en México] y volvió a hacer un gran trabajo. Es increíble".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: Jakob Ebrey

Tras conquistar el título, un emocionado Hartley habló abiertamente sobre lo mucho que le había afectado perder las 24 Horas de Le Mans de este año, admitiendo que se había tomado aquella derrota como algo personal. Los dos TR010 Hybrid rodaban prácticamente pegados durante la mañana del domingo en el Circuito de La Sarthe, después de superar al Cadillac V-Series.R #12 de Norman Nato, cuando una neutralización con bandera amarilla en toda la pista cambió por completo el desarrollo de la carrera.

"En Le Mans vivimos una mezcla de emociones muy intensa, especialmente en mi caso", explicó. "Cuando tienes la oportunidad de ganar Le Mans y se te escapa de entre los dedos, es difícil de aceptar. Por supuesto, estábamos muy contentos por el equipo, que consiguió volver a ganar Le Mans [con el coche #7] frente a toda esta competencia".

"Pero, de hecho, me lo tomé de una manera bastante personal, porque durante uno de mis relevos tardé un poco más de la cuenta en adelantar al Cadillac, y eso permitió que nuestro coche hermano nos superara en la siguiente secuencia de paradas en boxes. Así que, de alguna manera, asumí la responsabilidad de aquello".

"Aunque dominamos durante buena parte de la carrera, se nos escapó. Creo que todos nos lo tomamos mal, pero yo personalmente asumí parte de la responsabilidad, y estoy muy orgulloso de cómo los tres hemos conseguido remontar en esta última parte de la temporada".

La coronación de Hirakawa llegó apenas una semana después de disfrutar de una inesperada oportunidad de debutar en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México, donde consiguió sumar un punto con Haas. Procedente de los programas de Toyota en Super GT y Super Formula, Hirakawa ha ido mejorando progresivamente su rendimiento desde su debut en 2022 y ahora ha demostrado que puede superar a sus compañeros de equipo, mucho más experimentados.

Dice mucho del talento de Hirakawa el hecho de que Toyota todavía no haya sido capaz de encontrar a otro piloto japonés que pueda tomar el relevo de Kamui Kobayashi cuando este deje de competir al volante del coche #7.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Estoy realmente contento, no solo por el coche número ocho, sino porque creo que puedo decir que este es el mayor logro de Toyota Motorsport", afirmó Hirakawa. "Ganamos Le Mans y hemos conquistado tanto el campeonato de pilotos como el de fabricantes. Creo que es un éxito enorme para nosotros".

"Muchísimas gracias al equipo, porque todo el mundo ha hecho un gran trabajo. El año pasado tuvimos una temporada realmente difícil, pero llegamos con un paquete nuevo y lo hemos ganado todo, así que tenemos que estar orgullosos. Al mismo tiempo, queremos ser todavía más fuertes el año que viene".

"Para ser sincero, estoy deseando que llegue el próximo año, pero antes quería mostrar mi agradecimiento a todas las personas que han participado en este proyecto. Tengo muchas ganas de que llegue la próxima temporada".

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