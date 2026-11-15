Opinión

WEC Monza

Lo que Monza reveló sobre el WEC: ¿qué queda del mérito deportivo?

Cuando un "Balance of Performance" se convierte en un "Balance of Results", la integridad deportiva de un campeonato corre un grave peligro.

Heiko Stritzke

Editado: 15 nov 2026, 11:41

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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto de: Jakob Ebrey

El final de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Monza debería haber estado protagoniado por un enfrentamiento muy dramático entre los dos Toyota TR010 Hybrid, sin órdenes de equipo.

En cambio, los aficionados vivieron un final decepcionante que puso de manifiesto el mayor riesgo de lo que a los organizadores les gusta tanto denominar la "edad de oro" del automovilismo: el Balance of Performance (BoP) hace tiempo que dejó de equilibrar los coches para centrarse en equilibrar los resultados.

Toyota llegó a Italia como el equipo dominante, pero, evidentemente, la clasificación del BOP previa al fin de semana le frenó de tal manera que una verdadera lucha por el título en la pista resultó prácticamente imposible.

El Toyota #7 habría tenido que subir, como mínimo, al podio —concretamente, a la primera o segunda posición— para tener aún una oportunidad realista de hacerse con la corona. Sin embargo, ambos coches estuvieron a años luz de ello ese fin de semana.

Dejar a Toyota fuera de los puestos de puntos por pura velocidad —un hecho que en la meta solo quedó enmascarado por una dura sanción al Aston Martin #007, gracias a la cual el #8 pudo avanzar hasta la décima posición— fue totalmente innecesario.

Para el resto de fabricantes, ya no había nada en juego en la última carrera del año, pero a los aficionados se les privó sin más de una auténtica lucha por el campeonato del mundo entre los dos coches más fuertes del año.

¿Cómo se va a explicar a los tifosi de Monza que un título mundial se decida entre dos equipos que, por sus propios medios, ni siquiera fueron capaces de puntuar?

Y lo que es peor: ¿cómo se puede justificar que exactamente el mismo coche, que solo tres semanas antes en Barcelona dominó a su antojo, se convirtiese de forma repentina en el más lento de todos los fabricantes de Hypercar?

Así fue la carrera:

Incluso los resultados de la NASCAR son menos erráticos

Cualquier campeonato que pretenda tener credibilidad necesita, como mínimo, una jerarquía deportiva rudimentaria. Si Kimi Antonelli tiene un mal fin de semana en la Fórmula 1, seguramente consiga sumar unos cuantos puntos.

¿Qué pasaría si ganara dos carreras y, de repente, en la siguiente prueba quedara 18º, sin que nada hubiera salido mal? Que Antonelli quedara quinto en São Paulo fue un resultado totalmente creíble: el piloto dominante de la temporada simplemente tuvo un mal día.

En el WEC, en cambio, estas oscilaciones erráticas, como un péndulo que va de un extremo al otro, parecen más una lotería del BoP.

Ni siquiera en la NASCAR se producen saltos de este tipo. El peor resultado del campeón Kyle Larson en las diez carreras de los playoffs de la Chase fue, aparte de un abandono, un 12º puesto en una parrilla de 40 coches. Eso sigue siendo comprensible y creíble.

La trayectoria de Toyota durante la temporada, por el contrario, se asemejó a la de un ascensor que, sin intervención propia, se veía zarandeado violentamente entre ambos extremos.

Para que no haya malentendidos: esto no resta mérito al rendimiento de Toyota. Al contrario: hay que destacar que ha ganado el título a pesar del BoP.

Echemos la vista atrás: a una doble victoria y un podio en Imola les siguió un quinto puesto gracias a una estrategia acertada, así como un décimo en Spa. Tras el tan ansiado triunfo y el tercer puesto en las 24 Horas de Le Mans, el equipo se desplomó en São Paulo, sin ninguna oportunidad, hasta un 12º y 17º puesto.

En Austin, el TR010 Hybrid volvió de repente a estar entre los primeros, antes de que un amargo fallo técnico, a diez minutos del final, le arrebatara al #7 una victoria segura y solo quedara el sexto puesto para el #8.

En la carrera en casa, en Fuji, se logró una victoria sorprendente gracias a una genialidad estratégica con el "short-filling", aunque el Toyota ganador solo marcó el octavo mejor tiempo de vuelta de todos los participantes.

La temporada concluyó con una doble victoria dominante en Barcelona y, finalmente, un colapso total del rendimiento en Monza. Estos altibajos ya no pueden explicarse porque un coche no se adapte a las características de un circuito. Parecen orquestados.

El jefe técnico, David Floury, no ocultó su decepción por el carácter artificial de la última carrera. "Fue un poco triste venir aquí sabiendo que ya no teníamos posibilidades reales de ganar el título", dijo tras la carrera. Lo resumió así: la competición deportiva ya se había esfumado antes incluso de salir a la pista.

En Barcelona, Toyota dejó en ridículo a sus rivales; en Monza, se vio irremediablemente superado

Foto: FIA WEC/DPPI

El secretismo en torno al BoP empeora aún más las cosas

El presidente de la ACO, Pierre Fillon, había afirmado en abril que el BoP solo representa el 30% del resultado de un fin de semana de carrera. Sin embargo, cuando el sistema del BoP despliega un poder tan abrumador que borra por completo la ventaja de rendimiento que un equipo se ha ganado a pulso, la realidad dice algo muy diferente.

El problema se agrava por el estricto secretismo que rodea al proceso del BoP. El hecho de que los cálculos se mantengan bajo llave en una "caja negra" deja a los aficionados mal informados y a los medios de comunicación completamente a oscuras: ya nadie puede distinguir qué es auténtica ingeniería y qué se debe a intervenciones administrativas.

En el IMSA, donde los datos del BoP siguen siendo de acceso público, todo el mundo pudo comprobar que Porsche, con las cartas que tenía en la mano, hizo un gran trabajo.

Pero, ¿qué pasó con BMW en Austin o en Barcelona? ¿Simplemente hicieron un mal trabajo o el resultado se debió al BoP? Nadie puede decirlo. Son precisamente estas incógnitas las que arrojan una grave sombra sobre el valor deportivo de la categoría.

Lo que durante un tiempo se ha promocionado como la edad de oro del automovilismo de competición corre un grave riesgo de degenerar en una farsa si los responsables de las normas siguen por el camino de equilibrar los resultados en lugar de los coches.

Si un campeonato del mundo termina con que el fabricante más lento del último fin de semana sea aclamado como campeón, algo está fallando de forma fundamental.

Atentamente, Heiko Stritzke

No hay nada que reprochar a los propios campeones: ¡Excelente trabajo, Toyota!

Foto: FIA WEC/DPPI

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