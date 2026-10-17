Entrevista

WEC Barcelona

Juncadella sueña con un podio en Barcelona tras la mejor clasificación de Genesis

Saliendo terceros y con el otro coche de Genesis primeros, Dani Juncadella ve una gran oportunidad en las 6 Horas de Barcelona de este domingo. Preferiría lluvia o condiciones cambiantes.

Jose Carlos de Celis

Editado: 17 oct 2026, 17:03

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#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

Foto de: JEP

Barcelona.- Dani Juncadella saldrá tercero este domingo en las 6 Horas de Barcelona del WEC, después de que su compañero francés Mathieu Jaminet metiera en esa posición el Genesis GMR-001-Hypercar #19 mientras Mathys Jaubert daba la primera pole a Genesis Magma Racing con el #17.

Así fue la clasificación:

El piloto catalán, que empezará la carrera al volante del coche y ante su público, admitió que es una sensación agridulce ver el coche hermano en la pole, pero definió el resultado como 'brutal' y no descarta nada para el domingo, donde espera condiciones de lluvia después de que el sábado hubiera alerta meteorológica pero todo fuera en seco.

En una entrevista en el box del equipo en la que estuvo presente Motorsport.com España, Juncadella explicó como afronta una carrera muy ilusionante.

Apunta:

Pregunta: Dani, enhorabuena primero de todo por esta gran clasificación. ¿Cómo te sientes?

Dani Juncadella: "Impresionante, historia para nosotros Genesis hacer pole y ser terceros. Una pena que no era mi coche el de la pole, me habría gustado aquí en casa. Habría sido muy especial y pintaba muy bien la quali, pero nuestro coche ha tenido un problemilla en la hyperpole, con el cambio, ha tenido que parar, hacer un reset, así que bueno, eso también nos ha privado de poder luchar con el otro coche, pero impresionante el resultado, súper, súper bueno, además si las condiciones cambian mañana, llueve y demás, siempre es muy bueno salir delante".

Pregunta: Supongo que desde el box estabas también empujando a tu compañero para mejorar el tiempo.

Dani Juncadella: "Sí, más nervioso que si estás tú en el coche, ¿sabes? Porque al final cuando estás tú, mucha adrenalina y estás pensando en hacerlo todo lo mejor posible, pero cuando estás fuera del coche tampoco puedes controlar lo que está pasando y cuando te sientes un poco fuera de control de la situación, siempre te pones más nervioso, pero bueno, ha sido un gran resultado".

Pregunta: ¿Para mañana mejor condiciones diferentes?

Dani Juncadella: "Sí, yo prefiero si llueve, siempre me gusta mucho correr en la lluvia, creo que hará la carrera muy interesante, obviamente para la gente que viene al circuito es un poco más complicado cuando llueve, pero la verdad es que si hay más espectáculos siempre es más divertido también y creo que en esas condiciones puedo sortear muy bien la situación, porque hace dos semanas corrí aquí en lluvia y bueno, cualquiera de las condiciones puede ser un éxito y será muy importante para mañana".

Pregunta: Ya habías avisado que el Genesis podría ir muy bien aquí en el Circuit de Barcelona-Catalunya, ¿pero esperabas el top 3 con ambos coches?

Dani Juncadella: "Bueno, el top 3 nunca lo esperas realmente, porque es un gran resultado y creo que sin problemas, seguro que habríamos hecho primero y segundo prácticamente, brutal, muy inesperado en ese sentido, pero sí que es verdad que las últimas carreras y sobre todo todo el año de tendencia en clasificación ha sido de estar muy adelante y bueno, si la carrera fuese en seco, te diría que yo creo que podemos sufrir un poco más en tandas largas, pero bueno, con lo que hemos hecho esta semana, la verdad es que todo es un éxito".

Pregunta: Dani, ha sido quizá el punto más débil de Genesis durante la temporada, la carrera, ¿crees que esto puede cambiar a partir de ahora, porque la evolución ha sido clara?

Dani Juncadella: "Obviamente la evolución ha sido muy ascendente y creo que hay que ser positivos en que al final hemos implementado procesos para mejorar la toma de decisiones a nivel de estrategia, también hay cosas que se han de ir aprendiendo y es normal hacer errores, pero ahora estamos en una situación en que tenemos un coche para luchar por un gran resultado y hay que aprovecharlo sin duda, pero bueno, yo creo que mañana a ver, si llueve también cambia todo mucho, al final, aunque en carrera no hayamos sido tan competitivos en otras carreras, si llueve cambia todo".

Pregunta: Y aunque tengas el regustito ese de que se ha escapado quizá la pole hoy, primero y tercero para mañana, si hay agua, es una posición muy ventajosa, ¿no?

Dani Juncadella: "Es un exitazo porque ves mucho mejor, hay menos spray, estás delante, hay menos líos siempre en seco y mojado, pero en mojado sobre todo, obviamente sabiendo que además salgo yo mañana a carrera, me habría gustado salir primero en casa, obviamente me jode mucho porque al final quieres estar delante, sobre todo si el compañero, al final cuando el compañero hace primero piensas, 'ostras, una oportunidad perdida de salir primero', pero luego lo piensas en frío y dices, ¡macho, primero y tercero, carrera aquí en casa, gran show!".

Pregunta: ¿Qué guión te esperas en esas primeras vueltas? No sé si habrá trabajo de equipo para escaparse.

Dani Juncadella: "Bueno, es fácil, a ver, donde frene, miro y un poco más tarde ya está jaja. No, la verdad es que un poco más complicado que obviamente salga tu compañero primero delante tuyo porque al final a nivel de riesgos pues no me la voy a jugar como con otros. Me sé muy bien este circuito, los puntos fuertes y el trazado en agua, creo que es muy particular porque se hacen muchos ríos cuando llueve mucho y la trazada es un poco, bueno, es interesante en agua"

"Entonces, la primera vuelta obviamente con cuidado porque al final es una carrera de 6 horas, intentaré arriesgar lo que pueda para ir para delante, pero también siendo consciente que sale el compañero delante. Entonces al final, quizá más vuelta 2, 3, 4, quizá puedo encontrar alguna trazada más eficiente en agua y sortear un poco a los coches de delante sería un éxito. Y si no ver cómo se va desarrollando la carrera al final, no deja de ser una resistencia de 6 horas y tampoco hay mucho que ganar al principio pero sí mucho que perder".

Pregunta: Por lo que se ve, vais a ir a por todas mañana, es una gran oportunidad, ¿no?

Dani Juncadella: "Obviamente saliendo primero y tercero con condiciones cambiantes, con lluvia y demás, es imposible no querer ser optimista y querer un podio".

Pregunta: ¿Igual antes del fin de semana era mejor que lloviera y ahora es mejor que esté seco?

Dani Juncadella: "Te diría que no, porque hay muchísima degradación en este circuito en seco y sí que lo he pensado. Luego cuando hemos hecho primero y tercero, he pensado 'pues que sea seco', pero el circuito en el que habrá adelantamientos en seco con la degradación y demás cambian mucho las cosas. Yo prefiero agua".

#19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella

Foto de: FIA WEC / DPPI

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