Horarios del WEC 2024 en Austin (Lone Star Le Mans) y cómo ver en TV

La temporada 2024 del Mundial de Resistencia vuelve a ponerse en marcha tras el parón veraniego con la cita de Lone Star Le Mans, una carrera de 6 horas en el circuito de Austin. Para el regreso a la acción en Texas, en el fantástico Circuito de las Américas, se espera que salten chispas en las dos categorías en pista, Hypercar y LMGT3, ya que entramos en la fase crucial de la campaña, aquella en la que los títulos están cada vez más cerca de adjudicarse.

En la categoría de prototipos, Porsche sigue en cabeza de la general, pero una renacida Toyota protagonizó una gran remontada en las 6 Horas de Sao Paulo disputadas en Interlagos a mediados de julio. Ferrari no se quedará de brazos cruzados y tras su mala actuación en Brasil aspira a la redención en Estados Unidos, contando además con novedades en el 499P. Desafortunadamente, en pista no estará Isotta Fraschini, que no acabará el año tras desavenencias con el equipo Duqueine, mientras que habrá grandes esperanzas para Cadillac, en su carrera de casa, y para Lamborghini, que no tendrá lastre por primera vez.

Por otra parte, en LMGT3, el Porsche de PureRxcing sigue siendo el líder de la categoría, mientras que Valentino Rossi tendrá que adaptarse a otra nueva pista en su aventura como piloto de BMW M Motorsport y WRT. Así, con este telón de fondo, apunta los horarios de la Lone Star Le Mans en Austin y cómo podrás verlo en televisión.

Horarios de la Lone Star Le Mans (Austin) del WEC 2024 para España

VIERNES 30 DE AGOSTO

Entrenamientos Libres 1: 19:40h - 21:10h

SÁBADO 31 DE AGOSTO

Entrenamientos Libres 2: 00:10h - 1:40h

Entrenamientos Libres 3: 18:00h - 19:00h

Clasificación de LMGT3: 22:00h

Hyperpole de LMGT3: 22:20h

Clasificación de Hypercar: 22:40h

Hyperpole de Hypercar: 23:00h

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE

Carrera: 20:00h - 02:00h del lunes (6 Horas)

La acción arrancará en Austin el viernes, 30 de agosto, con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, de 90 minutos cada una (siendo la segunda ya de madrugada). El sábado 31 de agosto será el turno de los Libres 3 y de la clasificación (22:00), dividida como siempre en dos fases, con los mejores de la Q1 pasando a una Hyperpole. La carrera, fijada para el domingo 1 de septiembre, será de 6 horas de duración, a partir de las 20:00 horas de la tarde.

Cómo ver la Lone Star Le Mans (Austin) del WEC 2024 en TV en España

Ya sabes que, como pasa desde hace muchos años, el Mundial de Resistencia en esta temporada 2024 se puede ver en Eurosport. Tienes dos formas de hacerlo: en sus canales lineales y en la aplicación MAX, que desde hace unas semanas es la sustituta de Eurosport Player, incluyendo contenidos deportivos por 5 euros extra a las películas y a las series. Además, otra opción de ver el campeonato y lo que pase en el Circuito de las Américas, aunque no en español sino en inglés, es su propia plataforma, la web fiawec.tv.

En la Lone Star Le Mans de Austin, como viene pasando siempre las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del viernes no se emitirán en directo por televisión. La única manera de seguir la acción será por Live Timing.

Así, las retransmisiones arrancarán el sábado, con los Libres 3, en directo en el canal de YouTube del WEC. Ese mismo día, será MAX la que emita la clasificación. Y el domingo, será Eurosport 1 la que retransmita la carrera íntegra, desde las 19:30 horas de la tarde, con un previo, hasta las 02:30 horas del lunes, con un post. Los encargados de la retransmisión serán Javier Rubio y Tomás Saldaña.