De Vries se dirige a su fichaje por Toyota para el WEC en 2024

El piloto de 28 años, que fue reserva de Toyota en 2022, está muy cerca de ocupar el asiento que originalmente estaba reservado para él esta temporada, según ha podido saber Motorsport.com.

Nyck De Vries tenía un contrato para pilotar el Hypercar #7 de Toyota en 2023, pero en él había una cláusula de rescisión que le permitía salir del equipo en caso de recibir una oferta de la F1.

Lo más probable es que ocupe el asiento de José María López y sea el nuevo compañero de Kamui Kobayashi y Mike Conway a los mandos del #7 para la temporada 2024, ya que piloto argentino ya iba a ser sustituido por de Vries en 2023 antes de que el piloto holandés fichara por AlphaTauri.

Sin embargo, Toyota se ha mantenido hermético sobre la posibilidad de un acuerdo con de Vries, quien fue reemplazado en AlphaTauri por Daniel Ricciardo antes del Gran Premio de Hungría.

El director del equipo, Rob Leupen, restó importancia a esa posibilidad cuando habló con Motorsport.com a principios de este mes en Fuji.

"¡Siempre estoy en contacto con Nyck porque los dos somos holandeses!". bromeó Leupen. "Creo que Nyck tiene muchas oportunidades, también ha hecho buenas pruebas con nosotros".

"También estamos en un buen momento con nuestra alineación de pilotos. Creo que nuestra actual alineación de pilotos es magnífica. Desde ese punto de vista, diría que no hay ningún problema".

Por su parte, López, que cumplió 40 años a principios de este año, se mostró cauto al hablar sobre sus posibilidades de seguir en Toyota por sexta temporada consecutiva.

"Todavía no", respondió López cuando Motorsport.com le preguntó en Fuji si estaba seguro de su futuro en Toyota. "Me gustaría seguir en el equipo, pero ya no tengo 20 años. Habrá que ver. No está decidido todavía".

En los últimos años, Toyota ha anunciado sus alineaciones de pilotos para el WEC a finales del mes de noviembre o diciembre, junto con el resto de sus actividades automovilísticas para la siguiente temporada.

De Vries estaba preparado para compartir compromisos entre el WEC y la Fórmula E en 2023 antes de su fichaje por AlphaTauri, donde tenía todo hecho con Maserati MSG.

Queda por ver si el holandés, campeón de la Fórmula E en 2020/2021, tratará de combinar las dos categorías de nuevo el próximo año, aunque se enfrentaría a un posible choque entre la ronda de Spa del WEC y el E-Prix de Berlín en caso asumir dicho reto.