Clasificación de las 24 Horas de Le Mans: a qué hora es hoy, cómo es y cómo verla

Después de varios años ajustándolo, el WEC dio en 2025 con un formato de clasificación para las 24 Horas de Le Mans que solo tiene leves modificaciones para este año 2026. En este enlace te explicamos cómo funciona una clasificación que arrancará hoy miércoles 10 de junio y que terminará de decidirse mañana jueves 11 de junio.

A qué hora es la clasificación de las 24 Horas de Le Mans 2026

Día Sesión Hora Miércoles, 10 de junio Clasificación LMP2/LMGT3 18:45 - 19:15 Miércoles, 10 de junio Clasificación de HyperCar 19:30 - 20:00 Jueves, 11 de junio LMP2/LMGT3 Hyperpole 1 20:00 - 20:20 Jueves, 11 de junio LMP2/LMGT3 Hyperpole 2 20:35 - 20:50 Jueves, 11 de junio Hypercar Hyperpole 1 21:05 - 21:25 Jueves, 11 de junio Hypercar Hyperpole 2 21:40 - 21:55

Cómo es el formato de clasificación de las 24 Horas de Le Mans 2026

Una de las cosas que se mantiene sin cambios es que, a diferencia de la carrera, cuando todos los participantes comparten pista, en la clasificación por un lado comparten pista los LMP2 (19 coches y los LMGT3 (25 coches), y por otro lado los 18 Hypercar.

El miércoles, de 18:45h a 19:45h, tienen media sesión de Clasificación los LMP2 junto a los LMGT3, y al término de esa Clasificación, los 15 más rápidos de cada una de las dos categorías se clasificarán para la Hyperpole 1 del día siguiente (en 2025 eran solo los 12 más rápidos).

Este miércoles a las 19:30h y hasta las 20:30h es la Clasificación de las 24 Horas de Le Mans de los Hypercar, la categoría más alta, y al térmíno de esa media hora, los 15 más rápidos pasarán a la Hyperpole 1 del jueves.

Es decir, hoy quedan ya definidas las posiciones del 16º al 18º en Hypercar, del 16º al 19º en LMP2 y del 16º al 25º en LMGT3.

El jueves es el día grande de la clasificación de las 24 Horas de Le Mans. La Hyperpole 1, en la que participarán los 15 más rápidos del miércoles en Hypercar, será de 21:05h a 21:25h, y al término de esos 20 minutos, los 10 más rápidos pasarán a la Hyperpole 2, donde de 21:40h a 21:55h del jueves se decide la pole position y las primeras filas de parrilla.

Por parte de LMP2 y LMGT3, en este 2026 participarán 15 pilotos y no 12 en la Hyperpole 1, de 20:00h a 20:20h, y pasarán 10 a la Hyperpole 2 en lugar de los ocho que pasaban en 2025. La Hyperpole 2 de LMP2 y LMGT3, de 20:35h a 20:50h, decidirá la pole position de cada una de las categorías.

Por tanto, al final de la Hyperpole 1 quedarán ya definididas las posiciones de la 11ª a la 15ª de las tres categorías.

Una gran novedad para este año es la de los pilotos. Antes, el piloto que había disputado la Clasificación del miércoles solo podía hacer o la Hyperpole 1 o la Hyperpole2 del jueves. Ahora, cada equipo debe utilizar a sus tres pilotos en una de las tres rondas, sin poder repetir. Es decir, el piloto que el miércoles dispute la Clasificación, ya no puede volver a pista el jueves, y el piloto que el jueves dispute la Hyperpole 1, no habrá podido hacer la Clasificación del miércoles ni podrá hacer la Hyperpole 2. Y de ese modo, el piloto que dispute la Hyperpole 2, no podrá haber disputado ni la Clasificación ni la Hyperpole.

Una regla que ya se aplicaba en la LMGT3 se amplía ahora a la LMP2: la sesión de Clasificación debe disputarla ahora el piloto con la clasificación más baja, es decir, Plata o Bronce.

En la LMGT3, por su parte, se ha eliminado la norma que establecía que solo los pilotos de Plata podían participar en la Hyperpole. Eso plantea ahora a los equipos una cuestión interesante: ¿debe el piloto más fuerte disputar ya la Hyperpole 1 para asegurarse el pase a la Hyperpole 2, o debe dejar que el piloto Plata compita en la Hyperpole 1, con el riesgo de que el piloto más fuerte ya no llegue a correr porque no se clasifiquen a la Hyperpole 2?

En general, cabe señalar que la clasificación es más bien un evento en sí mismo y no tiene una influencia demasiado grande en el desarrollo deportivo de la carrera. La posición de salida en la carrera de 24 horas es secundaria, incluso con el actual grupo de pilotos tan igualado e incluso siendo la salida lanzada.

Cómo ver la clasificación de las 24 Horas de Le Mans 2026

La clasificación de las 24 Horas de Le Mans 2026 en España se podrá ver por Eurosport, o bien suscrito en la propia plataforma, o mediante suscripción a HBO Max o en DAZN, donde en todos sus planes está incluido Eurosport.

La Clasificación del miércoles se podrá ver por Eurosport 1, donde también se podrán ver las Hyperpoles de Le Mans el jueves.

Por otro lado, está la opción del servicio de pago del propio campeonato, el FIAWEC+, que ofrece todas las sesiones de las 24 Horas de Le Mans 2026 a 19.99€.

En Latinoamérica, podrás ver la clasificación de Le Mans en FOX. En México podrá ser por la aplicación FOX One.

Resumen de las reglas más importantes de la clasificación de las 24 Horas de Le Mans

Formato de dos días: Clasificación el miércoles para lograr una de las 15 plazas para la Hyperpole 1 del jueves. En la Hyperpole 1, los 10 más rápidos se clasifican a la Hyperpole 2 del jueves para luchar por la pole.

Pilotos participantes: El piloto que dispute la Hyperpole 1 debe ser diferente al que disputó la Clasificación y el piloto de la Hyperpole 2 no debe haber participado ni en la Clasificación ni en la Hyperpole 1.

Prohibido repostar: los coches que participen en cada una de las sesiones de la clasificación de Le Mans, en la media hora de la Clasificación del miércoles, los 20 minutos de la Hyperpole 1 del jueves o los 25 minutos de la Hyperpole 2 del jueves, no podrán volver a su garaje.

Bandera roja: a cualquier piloto que provoque que una sesión deba interrumpirse con bandera roja, se le anularán todos los tiempos de vuelta registrados hasta ese momento, salvo que Dirección de Carrera reconozca circunstancias excepcionales. Además, no se permitirá a ningún coche que provoque una bandera roja reincorporarse a esa u otra sesión de la clasificación.

Orden de parrilla de salida en caso de suspensión: si no se puede celebrar una sesión (Hyperpole 1 o Hyperpole2), la parrilla se formará según los tiempos logrados en la Clasificación si lo que se cancela es la Hyperpole 1 y los tiempos de la Hyperpole 1 si lo que no se puede disputar es la Hyperpole 2.

Sin tiempo de vuelta registrado: los coches que no registren ningún tiempo en una sesión se colocarán en parrilla al final de su categoría, detrás de todos los que hayan participado.