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Crónica de clasificación
WEC 24 Horas de Le Mans

Alpine lidera la clasificación de Le Mans; Peugeot y el Ferrari ganador de 2025, out

El Alpine #35 lideró la primera parte de la clasificación de las 24 Horas de Le Mans 2026, donde 15 de los 18 coches pasaron a la Hyperpole del jueves. Todos, menos los Peugeot y el Ferrari ganador de 2025.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg

Foto de: Rainier Ehrhardt

El Circuito de la Sarthe en Le Mans ha acogido este miércoles la primera parte de la clasificación de las 24 Horas de Le Mans 2026, en la que los 18 Hypercar han buscado una plaza en la Hyperpole 1 del jueves, y donde ha liderado el Alpine #35 en manos del aristócrata Ferdinand Habsburg, que comparte con Antonio Felix da CostaCharles Milesi el Alpine A424.

Fue una sesión que dejó claras algunas cosas, entre ellas que Peugeot Sport paga el precio de haber hecho en la ronda anterior, la de Spa-Francorchamps, su primera pole en el WEC. Y es que después de precisamente él haber hecho esa pole, Malthe Jakobsen no ha sido capaz de clasificarse y de hecho se ha clasificado último, por lo que el coche #94, al que los organizadores han puesto peso para esta carrera, saldrá 18º en la carrera del sábado. El coche hermano, el #93 de Stoffel Vandoorne, tampoco pasó el corte, y se clasificó 16º. Junto a los dos coches de la marca del león, cayó el Ferrari #83, el cliente, el amarillo, el que el año pasado ganó las 24 Horas de Le Mans.

Phil Hanson perdió tiempo en el puente Goodyear, pero la otra gran conclusión de esta primera parte de la qualy es que Ferrari no lo tendrá fácil, porque los otros dos, los oficiales, el #50 y el #51, pasaron por los pelos, 14º y 15º con  Nicklas Nielsen y Alessandro Pier Guidi respectivamente.

Por parte de los españoles, dos de ellos disputaron la sesión: por un lado Alex Riberas, que colocó el Aston Martin 009 en la séptima plaza y aspira a llegar a la Hyperpole 2 el jueves, donde sin embargo él ya no podrá tomar parte. También clasificó su coche Dani Juncadella, el Genesis GMR-001 #19 de Genesis Magma Racing. Y precisamente por esa regla, podemos ver en la Hyperpole 1 a Miguel Molina en el Ferrari #50 o, si Ferrari alinea a Antonio Fuoco, habrá que esperar a la Hyperpole 2 para ver a Molina.

Todo se decidió al final, aunque para Peugeot y Ferrari el primer intento ya había mostrado señales muy preocupantes. BMW tenía el doblete, pero Jordan Taylor, con el Cadillac #101, les superó con un tiempo de 3:23.323. Posteriormente, Louis Delétraz, con el Cadillac #12, se hizo con el mejor tiempo, hasta que finalmente Ferdinand Habsburg, con el Alpine #35, registró el mejor tiempo: 3:23.135.

Tras esto, los 15 primeros se han clasificado a la Hyperpole 1 del jueves, donde durante 20 minutos se jugarán el pase a la Hyperpole 2, donde participarán los 10 más rápidos de esa primera ronda. La Hyperpole 2 durará 15 minutos.

Resultados de la Clasificación de las 24 Horas de Le Mans 2026

Clasificación Hypercar

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Coche Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 9

3'23.135

   241.482
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland L. Deletraz United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 9

+0.013

3'23.148

 0.013 241.467
3
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States R. Taylor United States J. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac V-Series.R 9

+0.188

3'23.323

 0.175 241.259
4
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8 9

+0.309

3'23.444

 0.121 241.115
5
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France S. Bourdais New Zealand E. Bamber United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 9

+0.350

3'23.485

 0.041 241.067
6
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 8

+0.490

3'23.625

 0.140 240.901
7
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie 8

+0.642

3'23.777

 0.152 240.721
8
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota TR010 Hybrid 9

+0.656

3'23.791

 0.014 240.705
9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 8

+0.771

3'23.906

 0.115 240.569
10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 9

+0.825

3'23.960

 0.054 240.505
11
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 8

+0.949

3'24.084

 0.124 240.359
12
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota TR010 Hybrid 9

+1.179

3'24.314

 0.230 240.089
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 8

+1.289

3'24.424

 0.110 239.960
14
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Denmark N. Nielsen Spain M. Molina Ferrari 499P 8

+1.379

3'24.514

 0.090 239.854
15
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 8

+1.488

3'24.623

 0.109 239.726
16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 9

+1.843

3'24.978

 0.355 239.311
17
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 8

+2.360

3'25.495

 0.517 238.709
18
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 9

+2.525

3'25.660

 0.165 238.517
Ver resultados

Clasificación de LMP2 y LMGT3 de Le Mans 2026

Mientras que los Hypercars tuvieron el Circuito de la Sarthe de 13,626 kilómetros para ellos solos durante la clasificación, los LMP2 y los LMGT3 tuvieron que compartir la pista para su clasificación, que comenzó a las 18:45h.

Ahí también, los quince coches más rápidos de cada categoría avanzarían a la primera sesión de Hyperpole. En los LMP2, eso significaba una eliminación de cuatro equipos, mientras que en los LMGT3, con diez eliminados, era una jornada decisiva. Además, el tráfico sí que influiría en esa sesión.

En la categoría LMGT3, los pilotos de la categoría Bronce debían ponerse al volante, lo que generó diferencias significativas entre los participantes. Peter Dempsey condujo su Corvette #34 hasta el mejor tiempo: 3:55.744. Dejó atrás al Ford  #77 y al Aston Martin #23. 

El Corvete #33, el Mercedes #62, McLaren #10, Mercedes #79, Ferrari #150, Ferrari #57, Aston Martin #59, McLaren #58, Corvette #2 y Corvette #13 no lograron clasificarse y, por lo tanto, no volverán para la Hyperpole 1 del jueves.

En la categoría LMP2, Doriane Pin, al volante del coche número 30 del equipo Duqueine, que comparte con Richard Verschoor y Julien Andlauer, marcó un tiempo de 3:34.662, asegurándose así un puesto en la Hyperpole.

Lo mismo ocurrió con Job van Uitert y el IDEC Sport #28, donde Paul Lafarge tomó el volante del Oreca-Gibson 07 y registró el noveno mejor tiempo. El equipo de Renger van der Zande , el DKR Engineering #3, quedó eliminado. El equipo Pro/Am terminó en decimonovena y última posición y, por lo tanto, partirá desde ese puesto.

Los coches #44 Proton Competition , #48 RD Limited y #25 Algarve Pro Racing también fueron eliminados.

La Hyperpole para las categorías LMP2 y LMGT3 comienza el jueves a las 20:00h. La Hyperpole 1 para los Hypercars tendrá lugar a las 21:05h.

Resultados de la clasificación de LMP2 y LMGT3 de Le Mans 2026

LMP2 y LMGT3

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Coche Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson 6

3'34.662

   228.515
2
CLX Motorsport LMP2
37
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
Oreca 07 - Gibson 8

+0.567

3'35.229

 0.567 227.913
3
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Muller Oreca 07 - Gibson 9

+0.585

3'35.247

 0.018 227.894
4
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 9

+1.436

3'36.098

 0.851 226.997
5
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland R. Cullen
V. Lomko
Brazil P. Fittipaldi 		Oreca 07 - Gibson 8

+1.643

3'36.305

 0.207 226.779
6
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson 8

+2.342

3'37.004

 0.699 226.049
7
United Autosports LMP2
22 Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy Denmark M. Mac Jensen Oreca 07 - Gibson 8

+2.902

3'37.564

 0.560 225.467
8
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson 8

+3.003

3'37.665

 0.101 225.362
9
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Uitert 		Oreca 07 - Gibson 8

+3.063

3'37.725

 0.060 225.300
10
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried Japan K. Ohta
H. King
Oreca 07 - Gibson 9

+3.426

3'38.088

 0.363 224.925
11
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson 8

+4.036

3'38.698

 0.610 224.298
12
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson 9

+4.707

3'39.369

 0.671 223.612
13
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson 8

+5.323

3'39.985

 0.616 222.986
14
TDS Racing LMP2
14 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche France K. Estre Oreca 07 - Gibson 8

+5.602

3'40.264

 0.279 222.703
15
United Autosports LMP2
222 Brazil D. Schneider United Kingdom B. Hanley United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 - Gibson 9

+6.756

3'41.418

 1.154 221.542
16
Proton Competition LMP2
44 Austria H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
Oreca 07 - Gibson 8

+6.791

3'41.453

 0.035 221.507
17
Algarve Pro Racing Team LMP2
25
M. Jensen
Italy E. Trulli United Kingdom J. Hughes 		Oreca 07 - Gibson 9

+8.077

3'42.739

 1.286 220.229
18
RD Limited LMP2
48 United States F. Poordad France T. Vautier France R. Dumas Oreca 07 - Gibson 9

+8.194

3'42.856

 0.117 220.113
19
DKR Engineering LMP2
3 Canada J. Farano Spain S. Alvarez Netherlands R. van der Zande Oreca 07 - Gibson 9

+8.889

3'43.551

 0.695 219.429
20
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 8

+20.734

3'55.396

 11.845 208.387
21
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 7

+21.289

3'55.951

 0.555 207.897
22
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 7

+21.313

3'55.975

 0.024 207.876
23
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 9

+21.521

3'56.183

 0.208 207.693
24
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 9

+21.875

3'56.537

 0.354 207.382
25
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
Italy L. Patrese Algeria D. Marschall 		Ferrari 296 GT3 Evo 7

+21.898

3'56.560

 0.023 207.362
26
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 8

+21.919

3'56.581

 0.021 207.343
27
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 8

+22.026

3'56.688

 0.107 207.250
28
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 8

+22.038

3'56.700

 0.012 207.239
29
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 6

+22.269

3'56.931

 0.231 207.037
30
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 8

+22.288

3'56.950

 0.019 207.020
31
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 8

+22.300

3'56.962

 0.012 207.010
32
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 7

+22.599

3'57.261

 0.299 206.749
33
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 9

+22.615

3'57.277

 0.016 206.735
34
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 8

+22.804

3'57.466

 0.189 206.571
35
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
62
A. Ali Al-Khelaifi
Germany J. Hanses France G. Alesi 		Mercedes AMG GT3 8

+22.869

3'57.531

 0.065 206.514
36
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 9

+23.000

3'57.662

 0.131 206.400
37
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 8

+23.062

3'57.724

 0.062 206.346
38
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 7

+23.114

3'57.776

 0.052 206.301
39
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
150 Brazil C. Toledo France L. Wadoux
R. Agostini
Ferrari 296 GT3 Evo 7

+23.329

3'57.991

 0.215 206.115
40
Kessel Racing LMGT3
57
T. Kimura
C. Laursen
Brazil D. Serra 		Ferrari 296 GT3 Evo 9

+23.447

3'58.109

 0.118 206.013
41
Racing Spirit of Leman LMGT3
59 France C. Mateu
M. Fossard
France V. Hasse-Clot 		Aston Martin Vantage AMR GT3 8

+23.733

3'58.395

 0.286 205.766
42
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 7

+24.690

3'59.352

 0.957 204.943
43
TF Sport LMGT3
2
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 9

+24.930

3'59.592

 0.240 204.738
44
13 Autosport LMGT3
13 Canada O. Fidani Germany L. Kern United Kingdom M. Bell Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 9

+25.596

4'00.258

 0.666 204.170
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