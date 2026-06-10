Alpine lidera la clasificación de Le Mans; Peugeot y el Ferrari ganador de 2025, out

El Circuito de la Sarthe en Le Mans ha acogido este miércoles la primera parte de la clasificación de las 24 Horas de Le Mans 2026, en la que los 18 Hypercar han buscado una plaza en la Hyperpole 1 del jueves, y donde ha liderado el Alpine #35 en manos del aristócrata Ferdinand Habsburg, que comparte con Antonio Felix da Costa y Charles Milesi el Alpine A424.

Fue una sesión que dejó claras algunas cosas, entre ellas que Peugeot Sport paga el precio de haber hecho en la ronda anterior, la de Spa-Francorchamps, su primera pole en el WEC. Y es que después de precisamente él haber hecho esa pole, Malthe Jakobsen no ha sido capaz de clasificarse y de hecho se ha clasificado último, por lo que el coche #94, al que los organizadores han puesto peso para esta carrera, saldrá 18º en la carrera del sábado. El coche hermano, el #93 de Stoffel Vandoorne, tampoco pasó el corte, y se clasificó 16º. Junto a los dos coches de la marca del león, cayó el Ferrari #83, el cliente, el amarillo, el que el año pasado ganó las 24 Horas de Le Mans.

Phil Hanson perdió tiempo en el puente Goodyear, pero la otra gran conclusión de esta primera parte de la qualy es que Ferrari no lo tendrá fácil, porque los otros dos, los oficiales, el #50 y el #51, pasaron por los pelos, 14º y 15º con Nicklas Nielsen y Alessandro Pier Guidi respectivamente.

Por parte de los españoles, dos de ellos disputaron la sesión: por un lado Alex Riberas, que colocó el Aston Martin 009 en la séptima plaza y aspira a llegar a la Hyperpole 2 el jueves, donde sin embargo él ya no podrá tomar parte. También clasificó su coche Dani Juncadella, el Genesis GMR-001 #19 de Genesis Magma Racing. Y precisamente por esa regla, podemos ver en la Hyperpole 1 a Miguel Molina en el Ferrari #50 o, si Ferrari alinea a Antonio Fuoco, habrá que esperar a la Hyperpole 2 para ver a Molina.

Todo se decidió al final, aunque para Peugeot y Ferrari el primer intento ya había mostrado señales muy preocupantes. BMW tenía el doblete, pero Jordan Taylor, con el Cadillac #101, les superó con un tiempo de 3:23.323. Posteriormente, Louis Delétraz, con el Cadillac #12, se hizo con el mejor tiempo, hasta que finalmente Ferdinand Habsburg, con el Alpine #35, registró el mejor tiempo: 3:23.135.

Tras esto, los 15 primeros se han clasificado a la Hyperpole 1 del jueves, donde durante 20 minutos se jugarán el pase a la Hyperpole 2, donde participarán los 10 más rápidos de esa primera ronda. La Hyperpole 2 durará 15 minutos.

Resultados de la Clasificación de las 24 Horas de Le Mans 2026

Clasificación de LMP2 y LMGT3 de Le Mans 2026

Mientras que los Hypercars tuvieron el Circuito de la Sarthe de 13,626 kilómetros para ellos solos durante la clasificación, los LMP2 y los LMGT3 tuvieron que compartir la pista para su clasificación, que comenzó a las 18:45h.

Ahí también, los quince coches más rápidos de cada categoría avanzarían a la primera sesión de Hyperpole. En los LMP2, eso significaba una eliminación de cuatro equipos, mientras que en los LMGT3, con diez eliminados, era una jornada decisiva. Además, el tráfico sí que influiría en esa sesión.

En la categoría LMGT3, los pilotos de la categoría Bronce debían ponerse al volante, lo que generó diferencias significativas entre los participantes. Peter Dempsey condujo su Corvette #34 hasta el mejor tiempo: 3:55.744. Dejó atrás al Ford #77 y al Aston Martin #23.

El Corvete #33, el Mercedes #62, McLaren #10, Mercedes #79, Ferrari #150, Ferrari #57, Aston Martin #59, McLaren #58, Corvette #2 y Corvette #13 no lograron clasificarse y, por lo tanto, no volverán para la Hyperpole 1 del jueves.

En la categoría LMP2, Doriane Pin, al volante del coche número 30 del equipo Duqueine, que comparte con Richard Verschoor y Julien Andlauer, marcó un tiempo de 3:34.662, asegurándose así un puesto en la Hyperpole.

Lo mismo ocurrió con Job van Uitert y el IDEC Sport #28, donde Paul Lafarge tomó el volante del Oreca-Gibson 07 y registró el noveno mejor tiempo. El equipo de Renger van der Zande , el DKR Engineering #3, quedó eliminado. El equipo Pro/Am terminó en decimonovena y última posición y, por lo tanto, partirá desde ese puesto.

Los coches #44 Proton Competition , #48 RD Limited y #25 Algarve Pro Racing también fueron eliminados.

La Hyperpole para las categorías LMP2 y LMGT3 comienza el jueves a las 20:00h. La Hyperpole 1 para los Hypercars tendrá lugar a las 21:05h.

Resultados de la clasificación de LMP2 y LMGT3 de Le Mans 2026