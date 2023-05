Merhi piensa en podios e incluso victorias en el SUPER GT tras Fuji

Roberto Merhi disputó este viernes 4 de mayo de 2023 la segunda cita de la temporada del SUPER GT junto a Yoshiaki Katayama y Seiya Jin, sus compañeros de equipo, al volante de un Audi R8 LMS.

Tras una clasificación en la que no pudieron pasar de la 12ª posición, el piloto español tenía como principal objetivo remontar y acercarse a las posiciones punteras. Pese a que en algún momento dado estuvo rodando en la segunda posición y llegó a ser el piloto más rápido en la pista, finalmente cruzaron la bandera a cuadros en el séptimo puesto, a una vuelta del líder.

Una vez concluida la carrera de Fuji, Merhi habló para Motorsport.com e hizo balance de una carrera que a nivel personal tuvo poco margen de mejora, pese a que el resultado para las próximas citas debería ser más ambicioso a nivel de equipo.

"Bastante positivo, en los entrenamientos ya logré ser sexto con una vuelta con un poco de tráfico y creo que podría haber sido tercero perfectamente, así que bueno, ya estaba bastante contento con el resultado de los libres. Hemos dado un salto de calidad respecto al año pasado".

"Luego ya en la clasificación no funcionaron nada bien los neumáticos y no pude conseguir una buena posición. Eso hizo que saliésemos un poco atrás, pero bueno, luego pusimos reglajes de carrera y empezamos muy bien, saliendo el 12 enseguida remonté hasta la tercera plaza, luego segunda y bueno me mantuve ahí durante todo el stint hasta la parada en boxes".

"En los pit stops perdemos mucho tiempo, cada vez que ponemos gasolina sobre todo, perdemos 10 segundo y no entendemos la razón, porque el sistema es el que es y en teoría no es legal llevar algo más rápido, pero parece ser que la gente lleva cosas más rápidas. Hay que intentar entender cómo mejorar esto, yo tengo un par de ideas".

"En mi segunda tanda estuve el máximo tiempo posible en el coche y era el más rápido en la pista, siendo realistas he sido un 30% del tiempo que he estado en el coche era el piloto más veloz, porque hay que recordar que el GT-R Nissan del equipo oficial volaba".

"Luego le he dado el coche a mi compañero en una posición para terminar cuarto, pero bueno, otra vez hemos perdido tiempo en la parada en boxes, que nos ha costado unos 20 o 30 segundos, que es una barbaridad. Él no ha terminado de encontrar el ritmo y de la cuarta plaza que estábamos teóricamente hemos acabado el séptimo".

"Después de estar rodando segundo esperaba un podio, porque he hecho todo lo que podía, he hecho una muy buena carrera, hacía tiempo que no me sentía tan bien y hacía una carrera así tan buena. Una pena ser séptimo, pero hay que aprender de los errores y mejorar para la próxima".

En cuanto a las posibilidades de cara a las seis rondas que todavía quedan por disputar este año en el SUPER GT, el piloto de Benicasim se mostró realmente positivo, en gran parte gracias al paso adelante del equipo y del coche.

"Yo me he encargado de organizar el equipo, hemos cambiado a muchísima gente y he traído a uno de mis ingenieros que más me gustan. El coche ahora funciona mucho mejor, es mucho más rápido y además es mucho más fácil de conducir, el año pasado era más lento, también inconducible y degradaba mucho más los neumáticos".

"Los objetivos los tenía claros; primero un top 10, luego un top 5 y luego un podio. Entonces ya podré decir si es realista o no ganar una carrera. Pero no lo veo descabellado", añadió.

La próxima cita del campeonato japonés se llevará a cabo en Suzuka, un trazado que también visita habitualmente la Fórmula 1 y que es de los más conocidos por los aficionados europeos. Para Roberto Merhi, dicha cita está apuntada en color rojo en su calendario.

"Podemos conseguir un gran resultado en Suzuka, voy bastante confiado y contento de cara a esta carrera, a ver qué podemos sacar. Me encantaría poder hacer un podio, pero veremos a ver si somos capaces. Pero siendo realistas, quizás un top 5", concluyó el piloto español.