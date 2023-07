Carlos Sainz: "Me voy satisfecho de la Baja Aragón"

Tras una Baja de Aragón, donde Carlos Sainz habría quedado en la tercera posición de la clasificación general (ya que los Audi, al montar un motor electrificado, no podían participar en esa categoría), el madrileño salía a declarar cómo había sido el fin de semana tanto para él como para el equipo.

Y resumen, el rally ha sido positivo. Tanto para él, que no se ha resentido de las fracturas de espalda que sufrió en el último Dakar y que ha tenido un buen ritmo, como para el equipo Audi, que, a pesar de los dos abandonos, podrán identificar el problema y solucionarlo para antes del próximo test y, sobre todo, de cara al Dakar 2024.

Hablando de su ritmo, Carlos Sainz estaba contento. El primer día, tras tener que abrir la primera etapa especial, no estaba muy satisfecho, pero en la jornada del sábado, aunque también tuvo que abrir en la tercera y última etapa de la Baja de Aragón, se encontró más a gusto con el comportamiento del coche. "Hoy he ido más cómodo con el coche que ayer. Al final hemos abierto dos días, la primera de viernes y la segunda del domingo", declaró.

Sabe que abrir dos etapas le hizo ir más lento, y que su coche no está hecho para esta competición, por lo que estar detrás de algunos rivales no le preocupa demasiado. Su objetivo, como el de Audi es el Dakar y es para lo que está fabricado el Audi RS Q e-Tron. Sabe que en este tipo de competiciones se necesita un coche 'diferente'.

"Quieras o no a la hora de poner a punto el coche, en este tipo de terreno, necesitas un coche más bajo, más duro, más tipo rally", detalló. "Pero a pesar de eso, si quitamos los dos pinchazos, estoy más o menos satisfecho. Ha sido productivo, el equipo ha aprendido, yo he aprendido y ahora hay que ver los problemas que han tenido los coches. Estas carreras se hacen para que salgan ahora los problemas y que no salgan luego".

"Estamos luchando con gente que no solo hace el Dakar sino que hace también el campeonato de Bajas. Quieras o no, a la hora de poner a punto el coche, en este tipo de terreno, necesitas un coche más bajo, más duro, más tipo rally".

Sainz también cree que, para su equipo, ha sido muy útil este test. Los coches de Stéphane Peterhansel y Mattias Ekström tuvieron que abandonar ambos por un fallo eléctrico que no había aparecido hasta la fecha. Sobre esos problemas, sabe que aprenderán y los tendrán solucionados para el Dakar. "Ha habido dos problemas y simplemente por eso, el tratar de entender los dos problemas, ya solo por eso merece la pena el haber venido aquí".

Respecto a su lesión de espalda, ocasionada en el pasado Dakar, no ha vuelto a aparecer. Aunque ya ha hecho otros test antes, esta Baja de Aragón es muy dura físicamente por lo que está contento con haber cerrado esa lesión.

¿Qué será lo próximo? A Audi le quedan dos pruebas antes de ir al Dakar. Tendrán unos test en Marruecos previos al Rally, también allí, en el que también participarán en el próximo mes de octubre. Ese Rally sí que se asemeja más a lo que se pueden encontrar en el Dakar, con dunas y caminos abiertos.

"De las suspensiones que llevemos en el Dakar a las que podemos llevar en la baja en términos de altura y dureza es muy diferente. El test de Arabia fue positivo. Hemos abierto un camino de prueba, y ahora toca Marruecos".

"A nivel personal estoy contento, no me he resentido en la carrera. Es una carrera bastante física, a buen ritmo. No ha sido fácil abrir las dos especiales. Me he sentido a gusto, bien, no me he resentido de la espalda, por lo que positivo en ese sentido.”

Todavía no se sabe si montarán las últimas mejoras para dichas pruebas. Se sabe que, para el Dakar, tendrán un incremento de potencia de unos 30CV y en el exterior en esta Baja de Aragón han estado probando algunas piezas nuevas. En el frontal, montan un nuevo capó con nuevos surcos que pretende dirigir tanto la arena como el barro fuera de la luna delantera. Un problema que tuvieron en el pasado Dakar.

También en la parte trasera, pudimos ver un nuevo parachoques trasero, con nuevas terminaciones laterales. Solo se lo vimos montado en el coche de Peterhansel, pero si las pruebas han sido satisfactorias, lo veremos pronto en los demás coches. Otra incorporación que veremos será en las ruedas.

Los neumáticos fueron una de las partes que más sufrieron en el pasado Dakar, al igual que ha pasado en esta Baja donde todos los coches de Audi han pinchado por lo menos una vez. Montarán unas gomas más resistentes que saben que son algo más lentas, pero quieren asegurar pinchar el menos número de neumáticos posibles en el próximo Dakar de 2024.