La etapa de 48h en el Rally Dakar: qué es, cómo surgió y más

La carrera más dura del mundo se renueva para la próxima edición del 2024, y de la mano de su director, David Castera, introducirán la novedosa '48H CHRONO STAGE', una especial de dos días de duración que desafiará a los pilotos en el Rally Dakar. Hay muchas novedades para la prueba que se disputará por quinta edición consecutiva de manera íntegra en Arabia Saudí entre el 5 y el 19 de enero, pero esa es la que más llamó la atención.

¿Qué es la '48H CHRONO STAGE'?

Se trata de una etapa doble que, como reconoció el organizador de la cita a un reducido grupo de medios entre los que estaba Motorsport.com, tendrá 600 kilómetros de recorrido cronometrado, con dos trazados diferentes para los coches y camiones y para las motos y los quads. Los participantes arrancarán por la mañana e intentarán completar el máximo de distancia posible hasta que el reloj marque una hora determinada de la tarde, que en un principio será a las 16:00 horas.

Los pilotos tendrán a su disposición diferentes vivacs en donde dormir y trabajar en sus vehículos, y para los que se lo preguntaban, sustituirá a la tradicional etapa maratón que estaba en el Rally Dakar. A la mañana siguiente, los que sigan en carrera volverán a reemprender la marcha hasta el final de la especial, en donde conocerán los resultados definitivos, porque no dispondrán de móvil o dispositivos electrónicos que tengan algún tipo de cobertura.

"Un vivac será un coche médico, uno de la organización, una carpa para dormir, un saco, comida y un fuego, nada más", dijo David Castera. "Llegan ahí, se paran para dormir, aunque pueden trabajar un poco en el coche, no es una maratón como tal, es libre, pero no tienen teléfono ni contacto con el exterior, no saben cómo están los otros [rivales], y voy a segmentar la carrera, porque estarán separados en los vivacs, redistribuiré las cartas, y a la mañana siguiente, los diez primeros se irán por el mismo recorrido, con diferencia de tiempo, y después cada treinta segundos para dar margen a los últimos".

El responsable de la carrera más dura del mundo fue quien confirmó que supliría a la maratón, y también reveló que habrá otra jornada parecida: "Sustituye a la etapa maratón, pero antes tendremos una semimaratón como el año pasado, con asistencia limitada con tiempo. Me gustó ese concepto, y estamos mirando si poner una o dos con una hora de mecánica limitada en un vivac específico, porque eso me da más aire, me permite ir a lugares diferentes y hacer cosas más divertidas".

¿Dónde se hará la '48H CHRONO STAGE'?

El director del Rally Dakar informó que será en el Empty Quarter, cuando se llegue a la mitad de la prueba, por lo que puede ser crucial para definir al desenlace de la carrera: "En el Empty Quarter, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer lo que hemos llamado 48 horas, porque yo he hecho dos recorridos, uno de coches y otro de motos con 600 kilómetros cada uno, totalmente paralelo, pero diferente".

"Por la mañana, sale a las ocho u ocho y media el primero, y a las cuatro de la tarde deben parar. No lo harán en un lugar en el que ya están, sino que delante de ellos tendrán uno de los vivacs que estoy poniendo, que serán ocho, nueve o diez, estoy terminando de completarlo", explicó David Castera. "Están separadas [la '48H CHRONO STAGE' de la semimaratón], pero la maratón del Empty Quarter está a la mitad del rally, antes del descanso, porque me permite tener un día más si alguien se queda atrás".

¿De dónde salió la idea de la '48H CHRONO STAGE'?

El director de la carrera más dura del mundo no para de pensar en cómo mejorarla, y gracias a su "loca cabeza", los pilotos se enfrentarán a dos jornadas completar de competición. En el momento en el que Motorsport.com preguntó a David Castera sobre de dónde nació la idea, respondió: "De mi cabeza, está loca mi cabeza [risas]".

"Voy a decir la verdad, fue por el organizador del Rally de Aragón inicial, e hizo el Rally Dakar en el 1994, un piloto de la época que estaba un poco loco y había inventado eso, con una idea en la que cada uno se para donde está, duerme por la noche al pie de la moto y por la mañana sigue la carrera", explicó el francés. "Era una filosofía de locos, lo hizo una vez y fue un desastre total porque no había nada para dormir, solo piedras, y eso en el mundo de hoy es imposible".

"Tengo que adaptar la idea, pero me gusta mucho a nivel de aventura, de irse sin saber dónde dormir, qué voy a encontrar, hay muchas preguntas y lo he adaptado al día de hoy para que sea aceptable para todos", reconoció el director del Rally Dakar, que en 2024 disputará su 46ª edición.

¿Qué opinan los pilotos de la '48H CHRONO STAGE'?

A la espera de conocer en profundidad cómo será, David Castera habló con algunos de los pilotos que estarán sobre el desierto de Arabia Saudí, y lejos de ser contrarios al cambio y las ganas de renovar la carrera del galo, estuvieron de acuerdo en que será bueno: "[He hablado] Con algunos, no con todos. Hay un buen recibimiento, creo que es más aceptable así que hacer un maratón y dormir fuera, o en una carpa, porque aquí no hay otra opción, paran porque es la hora y siguen después del descanso, no estoy preocupado".

"Pueden pasar cosas, pero también en las dunas. No sé si va a cambiar o no [el desarrollo del Rally Dakar], en la primera etapa pueden pasar un millón de cosas, lo mismo que al final, se trata de un equilibrio, debes hacerlo bien en todo momento, y el que lo haga será el que gane, hay que estar ahí en el momento importante, es difícil decir eso", concluyó el director del Rally Dakar.

