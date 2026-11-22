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GP de Macao: Kean Nakamura-Berta logra la victoria tras el KO por accidente de Enzo Deligny

El junior de Williams triunfa con los famosos colores de Theodore tras forzar al líder inicial Deligny a cometer un error en Lisboa.

Stephen Lickorish

Editado: 22 nov 2026, 8:47

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Kean Nakamura-Berta

Foto de: Macau Grand Prix Organizing Committee

Kean Nakamura-Berta logró una cómoda victoria en el GP de Macao tras forzar al líder inicial Enzo Deligny a cometer un error en Lisboa.

Fueron unas primeras curvas complicadas para los pilotos que salían desde la primera fila, ya que Mattia Colnaghi, segundo clasificado, tuvo problemas para arrancar, mientras que el poleman Rashid Al Dhaheri estuvo inmediatamente bajo amenaza.

Deligny se atrevió por el exterior del junior de Mercedes en Mandarin para hacerse con el liderato, antes de que Al Dhaheri perdiera después posición con Nakamura-Berta y Yuki Sano en la llegada a Lisboa.

El junior de Williams Nakamura-Berta pasó las siguientes dos vueltas poniendo bajo presión a Deligny antes de que se activara un breve periodo de coche de seguridad cuando Reza Seewooruthun, noveno, acabó contra las barreras a la salida de Mandarin tras un toque de Jules Roussel, ganador de la F4 World Cup del año pasado.

Nakamura-Berta siguió manteniéndose a alrededor de medio segundo de Deligny tras la resalida hasta que de repente se acercó en la vuelta 10 de 16.

El piloto de SJM Theodore Racing estaba justo a la zaga de Deligny en la llegada a Lisboa y el líder retrasó la frenada todo lo que se atrevió, pero fue demasiado tarde y terminó contra las barreras.

Eso regaló a Nakamura-Berta una enorme ventaja de 3.5s, que le permitió llevar el coche hasta la bandera a cuadros para llevarse la victoria.

El piloto japonés y eslovaco nacido en Gran Bretaña, que fue tercero en la clasificación de la Formula Regional European Championship de este año, compensó la decepción de abandonar por accidente la F4 World Cup el año pasado.

Su amplio margen se vio favorecido por el hecho de que Al Dhaheri, piloto de R-ace GP, pasó varias vueltas atrapado detrás del monoplaza TOM'S Formula Regional de Sano.

El ganador de la carrera de clasificación finalmente encontró la manera de pasar por el exterior de Mandarin en la vuelta 12, pero tenía demasiado por hacer para acercarse a Nakamura-Berta en los tres giros restantes.

Alex Ninovic

Photo by: Macau Grand Prix Organising Committee

Alex Ninovic hizo una maniobra similar sobre Sano en Mandarin en la vuelta siguiente para volver a su puesto de salida, tercero en la parrilla.

El campeón de GB3 de 2025 se puso entonces a luchar con Al Dhaheri, superándolo en la llegada a Mandarin en la última vuelta para acabar segundo, a 2.456s del ganador.

James Egozi, compañero de equipo de Nakamura-Berta, también adelantó a Sano en las fases finales para sellar la cuarta posición.

Sano perdió después posición con su compatriota japonés Taito Kato (ART Grand Prix) en la última vuelta, pero a continuación se fue contra Kato en Lisboa al intentar responder, y Matteo De Palo, que no los vio, se los llevó por delante.

Esto significó que Alex Powell (Prema) y Ernesto Rivera (Van Amersfoort Racing) completaron los seis primeros, mientras que Colnaghi fue finalmente clasificado 11º tras sus problemas en la salida.

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