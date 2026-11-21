Crónica de carrera

GT FIA GT World Cup: Macau

Macao | Carrera de clasificación: Heinrich aguanta a BMW en GT y Al Dhaheri frena a Colnaghi en FR

Laurin Heinrich se impuso en la carrera de clasificación de GT en Macao, aunque Marciello le apretó hasta el final. En Fórmula Regional, Al Dhaheri resistió el ataque de Colnaghi para llevarse la victoria.

Heiko Stritzke

Publicado: 21 nov 2026, 9:09

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Laurin Heinrich holte sich den Sieg im Qualifikationsrennen

Foto de: Macau GP

La superioridad continúa: Laurin Heinrich (AO-Porsche; 1º) se ha llevado la victoria en la carrera de clasificación de la Copa del Mundo FIA GT en Macao tras salir desde la pole position. Sin embargo, el alemán tendrá que estar muy atento en la carrera principal del domingo, porque Raffaele Marciello (WRT-BMW; 2º) demostró que podía seguir su ritmo.

Para Heinrich fue una cómoda victoria de principio a fin. Desde la primera curva, Marciello comenzó a atacar a Thomas Preining (Absolute-Porsche; 3º), que había salido desde la segunda posición. El campeón del DTM tuvo que defenderse con todas sus fuerzas, lo que permitió a Heinrich abrir una ventaja al frente de la carrera.

Marciello consiguió sorprender a Preining a la salida de la curva R-Bend, al final de la segunda vuelta. De hecho, logró llegar a la curva Reservoir con un coche de ventaja. Así, se colocó segundo y se puso inmediatamente manos a la obra para intentar alcanzar a Heinrich, que ya se había escapado a 2,5 segundos.

Con varias vueltas rápidas, consiguió reducir la diferencia hasta los 1,662 segundos en la línea de meta. Heinrich queda, por tanto, advertido de cara al domingo, cuando ya no contará con ese margen de seguridad.

El propio piloto oficial de Porsche lo reconoce: "El BMW fue más rápido de lo que esperábamos y también más rápido de lo que había sido hasta ahora [este fin de semana]. Vi cómo la ventaja se iba reduciendo a pesar de que yo estaba rodando muy rápido. Me sorprende cómo han conseguido encontrar tanto ritmo. Por eso, sin duda, tenemos que tenerlo muy presente".

Heinrich hace referencia a un cambio en el Balance of Performance (BoP) introducido antes de la clasificación, por el que el Porsche 911 GT3 R (992) recibió diez kilos de lastre adicional. Como la clasificación se disputó bajo la lluvia, sus efectos no se hicieron notar realmente hasta ahora. Para ser justos, también hay que señalar que el BMW M4 GT3 Evo dispone de algo menos de potencia a velocidades superiores a 205 km/h que el jueves.

Heinrich y Marciello compitieron en una liga aparte. Tras las doce vueltas de carrera, Preining terminó a 13,968 segundos del ganador.

"No podemos aprovechar todo nuestro potencial aquí. Nos falta potencia en las rectas, incluso en comparación con Laurin", lamentó el austriaco. "Pero es la primera vez que realmente me divierto en este evento".

Engel mantiene sus opciones con una gran salida

Maro Engel (Craft-Bamboo-Mercedes) se hizo con la cuarta posición gracias a una salida espectacular, en la que pasó directamente del sexto al cuarto puesto. Para ello, superó a los dos pilotos de Audi, Joel Eriksson (Phantom-Global-Audi; 5º) y Earl Bamber (Absolute-Audi; 6º).

Eriksson compite con un mensaje especial en su Audi R8 LMS GT3 Evo II. Con las palabras "Danke, Hannes" ("Gracias, Hannes", escritas en alemán), el equipo rinde homenaje a Johannes Trost, ingeniero de soporte de Audi para la región de Asia-Pacífico, que se jubilará a finales de año.

El ganador de la carrera, Heinrich, también lleva un mensaje en su salpicadero, en este caso para desear una pronta recuperación a un miembro de AO Racing que sufrió un accidente. Eriksson, Bamber y también Kelvin van der Linde (WRT-BMW; 7º) presionaron intensamente a Engel, pero ninguno consiguió encontrar la manera de superar al Mercedes-AMG GT3.

Luca Engstler (Absolute-Corse-Lamborghini; 8º) terminó la carrera con el mismo número de posiciones que había ganado: ninguna. Completaron el top 10 Dorian Boccolacci (Absolute-Porsche; 9º) y Alessio Picariello (Absolute-Porsche; 10º).

Alessio Rovera (HAR-Ferrari; 11º) no consiguió remontar posiciones en la carrera de clasificación al volante del mejor Ferrari 296 GT3 Evo.

Benjamin Goethe (Optimum-McLaren) terminó 14º con el único McLaren 720S GT3, mientras que Marco Sörensen (Comtoyou-Aston-Martin; 15º) incluso perdió posiciones en condiciones de seco, después de haber salido desde la duodécima plaza.

Resultados de la carrera de clasificación de GT en Macao 2026

Pos.

Piloto

Equipo

1º

Laurin Heinrich

AO Racing (Porsche)

2º

Raffaele Marciello

WRT (BMW)

3º

Thomas Preining

Absolute Racing (Porsche)

4º

Maro Engel

Craft-Bamboo Racing (Mercedes)

5º

Joel Eriksson

Phantom Global Racing (Audi)

6º

Earl Bamber

Absolute Racing (Audi)

7º

Kelvin van der Linde

WRT (BMW)

8º

Luca Engstler

Absolute Corse (Lamborghini)

9º

Dorian Boccolacci

Absolute Racing (Porsche)

10º

Alessio Picariello

Absolute Racing (Porsche)

Al Dhaheri resiste a Colnaghi y gana la clasificación de Fórmula Regional

La carrera de clasificación de Fórmula Regional también tuvo su buena dosis de emoción, aunque hubo que esperar hasta la última vuelta para vivir el momento de máxima tensión. Rashid Al Dhaheri (R-ace GP) se llevó la victoria en Macao después de arrebatarle el liderato al poleman Alex Ninovic en la salida y resistir hasta el final los ataques de Mattia Colnaghi, que cruzó la meta a tan solo 251 milésimas del ganador.

Ninovic, que había conseguido la pole en una clasificación marcada por cinco banderas rojas el jueves y la lluvia del viernes, no salió especialmente bien y perdió la primera posición incluso antes de llegar a la primera curva. Al Dhaheri aprovechó la oportunidad para ponerse al frente, mientras que Colnaghi, integrante del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, también superó al australiano en la aproximación a Lisboa. A partir de ahí, la carrera se convirtió en un pulso entre los dos primeros, separados por alrededor de un segundo durante buena parte de la prueba.

Sin embargo, Colnaghi se guardaba un último intento. El piloto de MP Motorsport redujo la diferencia a menos de medio segundo en la penúltima vuelta y llegó a atacar a Al Dhaheri en la frenada de Lisboa durante el giro definitivo, aunque nunca consiguió ponerse en paralelo. El piloto de R-ace GP aguantó la presión y aseguró la victoria, mientras que Colnaghi tendrá que conformarse con salir segundo en la carrera principal del domingo. Ninovic completó el podio, a tres segundos del ganador, por delante de Enzo Deligny y Tymek Kucharczyk, que superó a Kean Nakamura-Berta en las últimas vueltas.

Después del caos de la clasificación, la carrera fue relativamente tranquila en cuanto a incidentes. El más destacado llegó en la tercera vuelta, cuando Taito Kato golpeó a Kabir Anurag a la salida de Lisboa y dañó la suspensión de su monoplaza, obligándole a detenerse en pista, aunque sin necesidad de neutralizar la prueba. Tampoco tuvo suerte Sebastian Wheldon, que abandonó a mitad de carrera tras sufrir problemas con el nuevo chasis que tuvo que utilizar después de que su coche original quedara partido en dos en un accidente durante la clasificación.

Resultados de la carrera de clasificación de Fórmula Regional en Macao 2026

Pos.

Piloto

Equipo

1º

Rashid Al Dhaheri

R-ace GP

2º

Mattia Colnaghi

MP Motorsport

3º

Alex Ninovic

Rodin Motorsport

4º

Enzo Deligny

Pinnacle Motorsport

5º

Tymek Kucharczyk

Trident Motorsport

6º

Kean Nakamura-Berta

SJM Theodore Racing

7º

Yuki Sano

Tom’s

8º

Alex Powell

PREMA Racing

9º

Emanuele Olivieri

R-ace GP

10º

Reza Seewooruthun

Rodin Motorsport

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