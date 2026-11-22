Crónica de carrera

Intercontinental GT Challenge

FIA GT World Cup Macao 2026: Van der Linde gana pese a un toque a 250 km/h

Aunque se estrelló contra el guardarraíl a unos 250 km/h, Kelvin van der Linde ganó en las calles de Macao en la Copa del Mundo FIA GT.

Heiko Stritzke

Editado: 22 nov 2026, 8:13

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Kelvin van der Linde siegte erstmals beim FIA-GT-Weltcup in Macau

Foto de: Macau Grand Prix Organizing Committee

Kelvin van der Linde (WRT-BMW) logró la victoria saliendo desde la séptima posición de parrilla en una FIA GT World Cup de Macao alocada, en la que hubo varios incidentes controvertidos de los que se benefició el sudafricano. La victoria es también una declaración sobre la estabilidad del BMW M4 GT3 Evo, que resistió un impacto contra el guardarraíl de la curva Mandarin a unos 250 km/h. (Resultados GP de Macao 2026)

"Sinceramente: pensé que mi carrera se había acabado. Algo así te pasa solo una vez en la vida. Quiero decir, mirad el coche. Se ve la pintura del muro por todas partes. Realmente pensé que se había acabado, y también lo comuniqué por radio. Quizá sea un poco de justicia compensatoria después de toda la mala suerte en el DTM este año", dijo el ganador de la carrera.

La segunda posición fue para Luca Engstler (Absolute-Lamborghini), que se benefició de varias sanciones contra Thomas Preining (Absolute-Porsche; 4º) y Raffaele Marciello (WRT-BMW; 13º). Tercero fue, tras otra sanción contra Augusto Farfus (KRC-BMW; 9º), Alessio Picariello (Absolute-Porsche), aunque el belga también estuvo implicado en un accidente.

Como en 2024, el foco está sobre todo en una colisión que dejó fuera de carrera al líder. Esta vez se produjo en la salida propiamente dicha: Marciello atacó a Laurin Heinrich (AO-Porsche; DNF) en la primera frenada de la horquilla de Lisboa.

Heinrich se vio sorprendido por el ataque, se desplazó mínimamente hacia la derecha, donde Marciello ya se lanzaba a su lado. Ambos coches acabaron en las barreras de neumáticos. Para Heinrich, el dominador hasta entonces del fin de semana, la carrera terminó de inmediato. De manera desafortunada, también los dos Audi R8 LMS GT3 Evo II se vieron implicados en el accidente y quedaron fuera de carrera.

En un principio, el accidente debía investigarse después de la carrera, pero poco antes del final de la prueba los comisarios deportivos decidieron finalmente imponer ya la sanción máxima contra Marciello: una sanción de stop-and-go de diez segundos.

Más atrás en el pelotón se produjo un accidente secundario entre Farfus y Picariello. Como la pista estaba bloqueada, la carrera tuvo que interrumpirse de inmediato. Para la resalida contó el orden en el que los coches habían pasado por el primer parcial. Como Heinrich ya no estaba, Marciello salió desde la pole position.

Caída de favoritos en el Circuito da Guia

Tras la resalida se formó un grupo de cabeza compuesto por Marciello, Maro Engel (Craft-Bamboo-Mercedes; DNF), Preining, van der Linde y Engstler. En la quinta vuelta, Engel se descolgó del grupo. Un pinchazo trasero izquierdo acabó con todas las esperanzas de una quinta victoria en Macao. Una píldora muy amarga, porque con todas las sanciones e incidentes que aún llegaron, probablemente habría ganado la carrera.

El siguiente en tener que enterrar sus esperanzas fue Preining: por overpower, el campeón del DTM recibió una penalización de diez segundos. Ese mensaje parecía no haber llegado todavía a van der Linde cuando atacó a Preining por la segunda posición antes de la curva Mandarin.

Dos coches tratando de hacer Mandarin a la vez no podía salir bien y el sudafricano golpeó con violencia el guardarraíl. Sin embargo, milagrosamente el coche aún podía rodar y van der Linde se mantuvo por delante de Engstler. "A veces hay días en los que parece que nada puede interponerse en tu camino", dice van der Linde al respecto.

El drama volvió a ponerse en marcha en la novena vuelta: Preining atacó al todavía líder Marciello antes de Lisboa Bend. El piloto de BMW defendió, pero con ello entró en subviraje en Lisboa. Preining intentó cruzar la trazada, pero Marciello le cerró la puerta.

Preining empujó al BMW hasta la siguiente curva a derechas en San Francisco Hill. En el proceso perdió el paragolpes delantero, que quedó en la pista. Eso provocó un periodo de Safety Car. El coche de Marciello también resultó dañado; el neumático trasero derecho rozaba con la carrocería. Además, se vio ralentizado, lo que permitió pasar a van der Linde. Preining recibió por ello otra sanción.

Virtualmente, el tres veces ganador de las 24 Horas de Nürburgring ya era líder por la sanción de Preining, pero quería más y se hizo con la cabeza en la resalida a seis vueltas del final. A partir de ahí, pese al alerón trasero dañado y con toda seguridad con las cotas de alineación del lado izquierdo ya no del todo intactas, no volvió a dejarse detener y llevó la victoria hasta la meta.

Preining cruzó la línea de meta segundo por delante de Marciello, que además de la sanción de stop-and-go también recibió una sanción de 10 segundos por overpower. Así, Engstler heredó la segunda posición. Pese a sus dos sanciones, Preining fue clasificado cuarto, a solo 0.231 segundos de su compañero de equipo Picariello.

Numerosas sorpresas en el top 10

Detrás de ese grupo, Augusto Farfus contuvo a todo el resto del pelotón, pero por su sanción por la colisión con Picariello en la salida cayó hasta la 9ª plaza, lo que le dio a Picariello el tercer puesto.

El siguiente beneficiado habría sido Alessio Rovera (HAR-Ferrari; DNF), pero el italiano chocó el Ferrari 296 GT3 Evo, que para impactos así aparentemente no está construido de forma tan sólida como el BMW M4 GT3 Evo, en la curva Mandarin.

Así se produjeron algunos resultados sensacionales: Benjamin Goethe (Optimum-McLaren; 5º), Lucas Auer (Tigani-Mercedes; 6º), Adderly Fong (Craft-Bamboo-Mercedes; 7º), que había salido desde la última posición de parrilla, y Marco Sorensen (Comtoyou-Aston-Martin; 8º) habían salido todos fuera del top 10. Por detrás de Farfus, Jamie Day (Comtoyou-Aston-Martin; 10º) completó los diez primeros.

Es la primera victoria de Kelvin van der Linde en la FIA GT World Cup de Macao. Es el séptimo ganador de una FIA GT World Cup tras Maro Engel, Laurens Vanthoor, Edoardo Mortara, Augusto Farfus, Raffaele Marciello y Antonio Fuoco.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Valentino Rossi anuncia el lanzamiento de una nueva autobiografía

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Heiko Stritzke





Macao | Carrera de clasificación: Heinrich aguanta a BMW en GT y Al Dhaheri frena a Colnaghi en FR



GT



GT



FIA GT World Cup: Macau



23 h



Macao | Carrera de clasificación: Heinrich aguanta a BMW en GT y Al Dhaheri frena a Colnaghi en FR





Lo que Monza reveló sobre el WEC: ¿qué queda del mérito deportivo?



WEC



WEC



Monza



6 d



Lo que Monza reveló sobre el WEC: ¿qué queda del mérito deportivo?





GTWCE | Verstappen firma una remontada espectacular: ¡15 puestos en 45 minutos! Gana GetSpeed



GTWE



GTWE 1 m



GTWCE | Verstappen firma una remontada espectacular: ¡15 puestos en 45 minutos! Gana GetSpeed

Últimas noticias





FIA GT World Cup Macao 2026: Van der Linde gana pese a un toque a 250 km/h



Intercontinental GT Challenge



Intercontinental GT Challenge 1 min



FIA GT World Cup Macao 2026: Van der Linde gana pese a un toque a 250 km/h





A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Portimao: nueva oportunidad para Márquez



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



17 min



A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Portimao: nueva oportunidad para Márquez





Verstappen ningunea a Russell y se ríe de su error: "El karma…"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



30 min



Verstappen ningunea a Russell y se ríe de su error: "El karma…"





Vasseur explota contra Leclerc: "Su comportamiento es inaceptable; tomaremos medidas"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



33 min



Vasseur explota contra Leclerc: "Su comportamiento es inaceptable; tomaremos medidas"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse