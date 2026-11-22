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F4 World Cup Macao 2026: Kenzo Craigie se impone tras un enorme accidente de 10 coches

El junior de Mercedes triunfó después de que una montonera en la primera vuelta eliminara a casi la mitad de la parrilla y obligara a reiniciar la carrera de Macao de F4.

Stephen Lickorish

Editado: 22 nov 2026, 8:28

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FIA Formula 4 World Cup in Macau race start

Foto de: Macau Grand Prix Organizing Committee

El joven piloto de Mercedes Kenzo Craigie ganó la Copa del Mundo de Fórmula 4 de la FIA en Macao después de que la carrera tuviera que reiniciarse tras un choque múltiple que eliminó a 10 coches.

Los pilotos de F4 se habían visto implicados en múltiples incidentes el jueves y el viernes, con 10 banderas rojas durante los entrenamientos y la clasificación, pero la carrera de clasificación del sábado se disputó sin neutralizaciones.

No se pudo decir lo mismo de la prueba principal del domingo después de que una montonera fuera desencadenada por un trompo de Kimi Chan, piloto de Campos Racing, en Mandarin en la primera vuelta, tocando al campeón de la F4 española Kasper Schormans, que salió despedido en un fuerte trompo contra las barreras.

Eso provocó el caos por detrás, ya que el resto de pilotos intentó sin éxito evitar los coches que giraban en la parte de alta velocidad del circuito da Guia.

Otros ocho pilotos no lograron completar la primera vuelta, y la carrera fue detenida inmediatamente con bandera roja.

También quedaron eliminados Jarrett Clark, piloto de Hitech, Andy Consani, piloto de R-ace GP, la pareja de Evans GP formada por David Cosma-Cristofor y Anh Nguyen, el dúo de Argenti Motorsport compuesto por Ludovic Busso y Felipe Reijs, y los pilotos de Asia Racing Team RFN Yu Yan y Vernice Lao.

Los 10 pilotos pudieron salir rápidamente de sus coches y todos escaparon ilesos del accidente, que los comisarios consideraron un incidente de carrera.

Kenzo Craigie, FIA Formula 4 World Cup winner in Macau

Photo by: Macau Grand Prix Organizing Committee

Varios otros coches sufrieron daños en el incidente y los mecánicos trabajaron frenéticamente durante la suspensión para asegurarse de que la docena de pilotos restantes pudiera tomar la resalida. Después de reanudarse tras el coche de seguridad durante una vuelta, el resto de la carrera transcurrió sin interrupciones, y el poleman, el piloto británico Craigie, se defendió con éxito de Oleksandr Bondarev.

Bondarev, piloto de SJM Theodore Racing, puso continuamente bajo presión al campeón de E4 Craigie en la llegada a Lisboa, pero en cada ocasión el piloto de R-ace GP obligó a Bondarev a irse por el exterior y este no pudo superarle.

Craigie finalmente cruzó la meta con medio segundo de ventaja, mientras que el subcampeón de la F4 británica Theo Palmer, piloto de Hitech, completó el podio muy poco por delante del compañero de equipo de Bondarev, Noah Monteiro.

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