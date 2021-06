Jorge Prado: "Mi objetivo es ganar el título de MXGP y hacerlo en España"

Jorge Prado (Lugo, 2001) arrancará este fin de semana su segunda temporada en la máxima categoría del Mundial de Motocross con un bagaje muy distinto al de los meses previos a la primera.

Después de que el inicio del MXGP 2021 se retrasase hasta junio ante las dificultades de desplazamiento por la pandemia, Prado aprovechó para ponerse en forma y seguir un minucioso plan de preparación física entre Italia, España y Bélgica.

El estado de forma y optimismo del gallego contrasta con el que tuvo a comienzos de 2020, antes de su estreno en la categoría de 450cc del Mundial, después de romperse el fémur entrenando unos meses antes.

"Mi balance de la pretemporada es súper positivo, he podido trabajar físicamente sin ningún contratiempo y a su vez hemos podido poner a punto la moto a la perfección, ahora tengo una moto hecha a mi medida y estoy muy ilusionado con el comienzo de la temporada", apunta Prado antes del primer fin de semana del campeonato.

"2020 fue una temporada bastante dura para mí porque lesionarme justo antes de empezar mi primer año en la categoría reina no ayudó. Significó que empecé a correr sin mucho entrenamiento ni test. A pesar de eso, tuve algunos momentos muy buenos, especialmente hacia el final, cuando me puse en forma y gané carreras", recuerda.

"En un momento dado incluso tuve algunas posibilidades de conseguir el título, así que estaba bastante contento. En general, diría que 2020 fue una buena temporada, pero podría haber prescindido de las dos lesiones. Los mejores momentos fueron el primer podio, la primera victoria en 450 en Italia y la victoria en España".

Y es que Prado sufrió una fractura de clavícula a principios de junio de 2020, después de haberse estrenado con un top 10 en Matterley Basin. Pero el gallego lucharía en los meses siguientes al confinamiento por el título de MXGP, cediendo ante Tim Gajser al contraer la COVID-19 a principios de noviembre, antes de las tres últimas pruebas.

"Llegar a una temporada después de una lesión nunca es fácil, porque necesitas cierto tiempo en pista para volver a tu nivel. Me esforcé al máximo en esa fase de "recuperación" en la que corría para llegar al 100% lo más rápido posible y conseguir buenos resultados. Así que la lección fue sobre cómo podía llegar a mis límites físicamente", reconoce el joven gallego.

"A finales de 2020 por fin lo estaba consiguiendo, y eso se notaba en mis resultados porque cada vez luchaba más por la primera posición. Creo que aprendí mucho de ese periodo y de dónde tenía que mejorar. Ahora siento que estoy entrando en mi primera temporada baja real de preparación de 450".

"2020 fue uno de los más duros de mi carrera. Pasé a la categoría de 450 como campeón de 250 y con grandes expectativas, al menos para mí. Esperaba buenos resultados y la lesión me descolocó un poco. La 450 es una moto muy agradable de conducir, pero si tienes que presionarla durante los 30 minutos más dos vueltas de carrera, no es muy fácil. Tienes que estar realmente preparado para ello. No es fácil pilotar estas motos rápido durante mucho tiempo; realmente necesitas una buena condición física", añadió.

Cuando se le pregunta por qué espera de 2021 y si alguno de sus rivales dará la sorpresa, responde: "No lo sé. Creo que Jeffrey [Herlings]. Seguro que Tony [Cairoli] será bueno, también [Tim] Gajser y [Romain] Febvre. ¿Sorpresas? Es difícil de decir, pero si miras todos los años siempre hay preguntas sobre quién irá bien, pero al final siempre son los mismos los que están al frente".

"Siento que yo también estoy en el grupo. No porque otros lo digan, sino que veo los resultados. No soy un tipo que se autoimponga, pero si miro los resultados del año pasado, tengo que ser honesto y decir: 'este año puedo volver a luchar por esas posiciones y tengo que estar preparado'. Mi objetivo es luchar por el título y nada más. Mi sueño sería lograrlo en el Gran Premio de España con las gradas repletas de aficionados".

El sueño de Prado siempre ha sido dar el salto a EE UU, donde los mejores de la especialidad se codean en las trepidantes carreras del AMA Supercross. Pero ahora, con 20 años, deja claro que primero tiene trabajo por hacer en el Mundial.

"Sinceramente, estoy muy centrado en hacerlo muy bien y conseguir el título en MXGP y, viendo el Supercross ahora mismo, siento que sería algo muy divertido de probar. Sería muy diferente. No sería nada fácil ir y llegar a estar en una posición para luchar por un título. No solo hay que acostumbrarse a pilotar supercross a ese nivel, sino también a correrlo. Nunca he corrido en supercross en mi vida. Sería muy difícil. Creo que si tuviera la posibilidad de llegar allí y correr, querría ir, y querría resultados. En este momento, solo me fijo en el MXGP".

Por su parte, Robert Jonas, vicepresidente de KTM Motorsports Offroad, considera que todos los pilotos de KTM estarán luchando por las victorias nuevamente esta temporada.

"Es emocionante pensar y hablar de nuevo de MXGP. Después de muchos meses de entrenamiento y algunas carreras nacionales aquí y allá, por fin podemos anticipar el inicio del campeonato del mundo. Tenemos una dosis envidiable de talento. En MXGP no hay razón para pensar que Jeffrey, Jorge y Tony no estarán en la batalla para el título y Tom está en buena forma para intentar ese segundo campeonato de MX2", aseguró el directivo.