Jorge Prado se pierde el final de la temporada 2020 del MXGP

Jorge Prado no volverá a subirse a la moto en lo que resta de temporada 2020 del MXGP y no podrá luchar por ese top 3 en la general que tan duramente se ha ganado en su año de debut en la cima del motocross internacional.

El joven gallego contrajo la COVID-19 la semana pasada tras ganar el GP de Limburg en Lommel (Bélgica) y desde entonces ha estado en cuarentena. Pero tras realizarse otro test esta semana, el positivo se mantuvo y Prado, en principio, no podrá estar en ninguna de las seis mangas que se celebran en Pietramurata (Italia) como fin de temporada.

"Me destroza no poder estar dando el máximo de mí en pista. A causa del COVID-19 tuve una infección pulmonar que me impide estar en competición. Lo más importante ahora es recuperarme para que mi salud esté bien. Gracias por el apoyo", comentó el de KTM en sus redes este domingo.

Así, Prado ve cómo sus opciones de acabar entre los tres mejores de la temporada desaparecen por completo y dependerá de sus rivales para acabar en el top 5 final.

El año del bicampeón del mundo de MX2 ya comenzó torcido, tras romperse el fémur de la pierna izquierda entrenando en Malagrotta en diciembre y a principios de verano, se rompió la clavícula entrenando en Balen (Bélgica) tras tres meses de confinamiento.

Desde entonces, el gallego logró su primer podio en MXGP, su primera victoria y se coló en la batalla por el podio final del campeonato ante Tim Gajser (HRC) y Tony Cairoli (KTM), nueve veces campeón del mundo de la especialidad.

El momento de forma de Prado hacía pensar que podría incluso arrebatarle el segundo puesto a su compañero de equipo y acabar por detrás del esloveno de Honda su primera temporada con la 450 cc, pero el maldito coronavirus se ha interpuesto en su camino y tendrá que esperar a 2021 para volver a demostrar su calidad.

Desde Motorsport.com le mandamos todo nuestro ánimo para que se recupere lo antes posible y esté pronto dando gas de nuevo.