Zarco revela cuál fue su primer pensamiento tras su grave accidente en Barcelona

Por primera vez desde su grave accidente en el GP de Catalunya, Johann Zarco repasó la caída y su convalecencia en una entrevista concedida a 'Canal+ Francia'. En ella, habló de las dudas que le asaltaron, pero también de la esperanza recuperada tras las buenas noticias de las últimas semanas.

Según el propio Zarco, su primer error en Montmeló no fue su grave caída en la primera curva de Barcelona, sino haber tomado la salida después de la primera bandera roja. Alex Márquez había sufrido otro fuerte accidente al impactar contra la KTM de Pedro Acosta, lo que ya había provocado una primera interrupción de la carrera, y un resto de las motos le había golpeado en el pie izquierdo.

"Cuando Alex Márquez se cae, una pieza me golpea el pie y vuelvo al box, me quito la bota antes de quitarme el casco", explicó Zarco. "Mi pie estaba azul. Estoy enfadado por haber vuelto a salir ese domingo porque tendría que haberme quedado en el box. Está bien salir milagrosamente ileso, pero también está bien pensar en que se podría haber evitado".

Como ya había hecho, Zarco describió el accidente que siguió a esa resalida. Cayó sobre Pecco Bagnaia y Luca Marini, y su pierna quedó atrapada en la Ducati del primero: "En Barcelona, en el tiempo que aceleramos, llegamos a 300 km/h".

El accidente de Zarco en Montmeló Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"En la frenada, pierdo totalmente el control, y ni siquiera intento sujetar mi moto. Es ahí donde, al lanzarme sobre Pecco, la pierna se metió en la rueda. Duele, pero aún no nos dio tiempo a darnos cuenta de que dolía. Fue simplemente muy violento. En el momento en que la moto se detuvo, entendí que estaba bloqueado".

Muy pronto, los comisarios de pista rodearon a Johann Zarco, pero ante una situación extremadamente rara, no supieron cómo reaccionar: "Los comisarios de pista llegan muy rápido a mi alrededor".

"Ellos no quieren tocarme: ven la pierna completamente torcida y se dicen a sí mismos que, si me tocan, lo van a romper todo. Pero en realidad me estoy quemando: mi mono se ha girado, y estoy pegado al tubo de escape de la Ducati de Pecco".

El accidente de Zarco Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia y Luca Marini también acudieron rápidamente a prestar asistencia a Zarco, y los dos italianos confesaron haber quedado muy marcados por el dolor del piloto de LCR. Lesionado en la rodilla, el de Cannes ya temía secuelas graves.

"Aún estaba en la grava. Ni siquiera pensaba en la carrera. Pensaba: 'Ojalá pueda caminar'. Ese era realmente mi miedo".

Los lloros de Zarco: "La vida se detiene"

En las horas posteriores a la caída, llegó el veredicto: Zarco tenía una ligera afectación en el peroné y el menisco, pero sobre todo en los ligamentos. Entonces, estaba prevista una operación, pero no era posible en ese momento debido a la quemadura, que aumentaba el riesgo de infección. Su moral estaba evidentemente por los suelos.

"Al día siguiente o al otro, cuando estaba en Lyon, me dicen: 'Bueno, ahora, la temporada está claramente acabada'. Lloré un poco porque eso tuvo ese efecto de: 'Tío, ya no tocas tu moto'. Estás acostumbrado a ir a 300km/h prácticamente todos los fines de semana. La vida se detiene, y se me hizo raro".

Les derniers examens sont bons pour Johann Zarco. Photo de: LCR

Johann Zarco esperó y pudo retomar sus entrenamientos poco a poco, hasta unos exámenes que finalmente revelaron que era posible evitar la operación, lo que le permite aspirar a volver a correr en el mes de septiembre.

"Es un poco magia, pero se habían roto tres ligamentos de cuatro. Hay dos que se han recuperado y que están cicatrizando muy, muy bien. No soy futbolista, no soy esquiador, así que las exigencias sobre la rodilla son diferentes en moto".

Zarco no esperará a septiembre para subirse de nuevo a su RC213V. Debería volver a los circuitos en el mes de agosto, con motos de pequeña cilindrada, para continuar su preparación física. "Habrá una vuelta al entrenamiento en moto, pero creo que eso lo haré quizá a principios de agosto, a mediados, para recuperar sensaciones, probarme un poco".