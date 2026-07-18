Aprilia actualiza cómo avanza la recuperación de Bezzecchi tras una nueva intervención

Aprilia ha actualizado este sábado, 18 de julio, el estado de salud de Marco Bezzecchi, lesionado hace exactamente una semana durante el Gran Premio de Alemania de MotoGP que cerró la primera mitad de la temporada 2026 en el circuito de Sachsenring.

El piloto italiano continuó con su malísima racha de resultados: si ya llegaba tocado a territorio teutón, tras su violenta caída en Assen, peor le fueron las cosas en Sachsenring. El italiano se fue al suelo durante la Q2, con otro rapidísimo accidente en el que esta vez, por desgracia, no pudo evitar las lesiones, como sí logró en Países Bajos.

Tras unas pruebas médicas en el circuito, se confirmó que el corredor de Rimini había sufrido una fractura de la clavícula izquierda, con desplazamiento, lo que le iba a impedir seguir adelante en Alemania, sumando su cuarto cero en carrera dominical de manera consecutiva, tras caerse en Balaton Park (por el accidente múltiple de Jorge Martín) y no correr en Brno (tras abofetear a un comisario después de un accidente en la carrera al sprint de República Checa).

Bezzecchi volvió de inmediato a Italia, ese mismo sábado, para ser operado en la jornada del domingo, con éxito. Entonces, Aprilia ya confirmó que todo había salido bien y que el objetivo del #72 no era otro que aprovechar el parón veraniego para recuperarse, para volver en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone (7 al 9 de agosto).

Siete días después de la lesión, la casa de Noale ha emitido un comunicado a los medios para informar de cómo avanza la recuperación del corredor transalpino. Bezzecchi fue sometido este sábado a una nueva intervención, pero de carácter rutinario, para limpiar una herida sufrida en la rodilla izquierda. De nuevo, todo ha salido bien y sus planes no cambian: 'Bez' ya está en casa para continuar recuperándose, con la vuelta en Inglaterra entre ceja y ceja.

"Ofrecemos una breve actualización sobre Marco Bezzecchi, que se ha sometido esta mañana [del sábado 18 de julio] a una intervención rutinaria para limpiar la herida de la rodilla izquierda, una lesión que sufrió durante su caída en Sachsenring. Bezzecchi ya ha regresado a casa y continuará con su rehabilitación de cara al Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone", fue el comunicado de Aprilia.