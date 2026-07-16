Cronografía del frenético regreso de Marc Márquez

No existe la paz para Marc Márquez, que el año pasado culminó uno de los relatos más asombrosos de la historia del deporte y que, sin apenas descanso, se ha visto metido en otro desafío mayúsculo que pone a prueba su capacidad de resistencia y superación.

La lesión derivada del accidente provocado por Marco Bezzecchi en Indonesia, solo una semana después de que el español celebrara en Motegi su séptima corona de MotoGP, le ha vuelto a llevar hasta un límite al que, seguramente, ni él se veía capaz de llegar.

Sobre todo, por la incertidumbre que le generaron los imprevisibles efectos de la compresión del nervio radial de su brazo derecho, que se le desconectaba sin avisar y mientras pilotaba.

Eso le llevó a entrar en el estado de ansiedad, por no saber qué le pasaba, del que solo se pudo liberar el domingo del Gran Premio de Francia, en el que se sometió a la séptima operación, una vez los doctores le detectaron finalmente la causa del problema.

Veinte días después de la cirugía, el actual campeón reaparecía en Mugello, donde corrió con la prudencia que requería la ocasión, y dónde se sacó una piedra de una tonelada que llevaba cargando sobre sus espaldas desde que se subió a la moto en los ensayos de pretemporada. "Necesito descansar mentalmente. Nadie puede imaginarse el nivel de estrés que sufrí en la primera parte de la temporada", reconoce el catalán.

La caída el sábado en el GP de Francia marcó un punto de inflexión en la temporada de Marc Márquez Foto de: Marc Fleury

"En las cinco primeras carreras no entendía nada. Me caía sin saber qué estaba pasando, porque los nervios no me daban ningún aviso. Y después, porque la intensidad que les metí a las carreras de Balaton y Brno fue enorme, imposible de mantener a lo largo de toda la temporada", reflexionó el corredor de Ducati justo después de ganar en Sachsenring, el domingo pasado, donde sumó su tercera victoria en las últimas cuatro paradas del calendario, y el segundo doblete.

El errático inicio de campeonato, combinado con el nivel de competitividad exhibido por Marco Bezzecchi y Aprilia, llevaron a muchos a dar por perdidas las opciones del #93 de revalidad el título. Hasta la operación y, más concretamente, hasta hace tres semanas, el corredor de Cervera (Lleida) no quiso reconocer que la descomunal remontada que estaba firmando le había devuelto a la gresca por el Mundial.

Una pelea que también es posible por la mala racha de Bezzecchi, que en las últimas cuatro carreras solo fue capaz de sumar 13 puntos, por los 119 de Márquez. Ese diferencial ha llevado al de Ducati de la octava plaza que ocupaba al salir de Mugello, donde se encontraba a 102 puntos del líder (Bezzecchi), a la tercera en la que se fue de vacaciones, a solo 18 puntos de Jorge Martín, la referencia de la tabla general desde hace dos eventos (Assen).

Una escalada que bien mereció tres días de descanso, en Mojácar (Almería), adonde llegó el mismo domingo desde Alemania a bordo de un vuelo privado, en una escapada que ya se ha convertido en tradición.

Marc Márquez, Ducati Team, celebra con rabia su victoria en Alemania Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Desde allí regresó a Madrid a mitad de semana para llevar a cabo una jornada de motocrós, antes de irse a Menorca, como ya hizo el verano pasado. Unas vacaciones en las que podrá desconectar de esos momentos de angustia de los últimos meses y de las innombrables horas de cuidados a su delicado brazo derecho con la complicidad de Carlos García, su fisioterapeuta de cabecera y confidente.

La hoja de ruta para minimizar la limitación que le genera ese brazo derecho al pilotar, después de la última intervención (mayo), ha pasado por varias fases. La primera, de curación. A partir de entonces, el plan se adaptó a sus sensaciones y a lo que le iba pidiendo el cuerpo.

"Desde enero y hasta Brno, las horas de fisioterapia fueron muchas, pero el objetivo ha ido variando. Ahora, estoy en una hora y media o dos horas al día", subraya el multicampeón, antes de describir cómo ha transitado por los distintos tramos del proceso de recuperación.

"Desde Assen (finales de junio), hay mucha menos inflamación en la zona afectada. Y eso me lleva a trabajar en el brazo izquierdo, porque he ido compensando la falta de fuerza encima de la moto. Por extraño que parezca, tengo menos fuerza en el derecho, pero más dolor en el izquierdo", describe el piloto, que cómo dejó claro en el ‘Inside’ que Ducati publicó este miércoles, ya no esconde su deseo de sumar su décimo título.

Para Márquez, todo en la vida está enfocado a poder sacar su mejor versión encima de la moto. Eso le ha llevado a tomar una serie de decisiones que han afectado a su día a día.

Una de las últimas, la de dejar Cervera, su pueblo, donde se acababa de construir la vivienda de sus sueños, para trasladarse a vivir a La Finca, un complejo residencial a las afueras de Madrid, tras comprarle la casa a un exjugador de fútbol del Real Madrid.

"Yo entiendo a la gente que se va a vivir a Andorra. Simplemente, en mi caso, me siento libre al poder vivir dónde quiero. He tenido la suerte de ganar mucho [económica y deportivamente]. Y eso hace que, a pesar de los impuestos, siga teniendo mucho", puntualiza el buque insignia de Ducati, que hace menos de un mes anunció su renovación por la marca de Borgo Panigale hasta 2028, con un salario base cercano a los ocho millones de euros anuales, más o menos el doble de lo que figuraba en su primer acuerdo con el fabricante de Bolonia, al que llegó tras un ejercicio enfundado en el mono de Gresini (2024), con quien corrió gratis.