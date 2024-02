Mir: "No creo que la situación de Honda se pueda resolver en un par de test"

Joan Mir ya avisó después del Shakedown de Sepang que abrió la pretemporada 2024 de MotoGP que notaba en Honda un cambio a mejor, en cuanto a toma de decisiones y en cuanto a nuevas piezas, que repercuten en la velocidad de la RC213V. Pero también que hacía falta seguir trabajando, y que había que pedir más a la casa nipona. Una sensación que volvió a quedarle patente este martes.

En el arranque del test colectivo de Malasia, ya con todos los pilotos en pista, el piloto mallorquín finalizó en la 14ª posición de la tabla de tiempos, con un registro casi 8 décimas peor que el mejor del día, marcado por Jorge Martín. Así, fue el segundo piloto más rápido de HRC, a menos de una décima de Johann Zarco, que finalizó décimo.

Una vez terminado el primer día de pruebas oficiales en Sepang, Mir compareció ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com, y explicó que sus sensaciones habían sido peores que en el Shakedown previo, aunque solo se trata del primer día. Así, hizo hincapié en que Honda debe seguir trabajando, algo parecido a lo que comentó Luca Marini. Ambos pilotos oficiales ven una mejora en la moto, pero el italiano cree que está aún al 60 por ciento de su potencial.

"Hoy no me sentí muy cómodo, no mejoramos la moto respecto del shakedown", empezó diciendo Mir. "Es solo el primer día. Hay algún sector que no termina de salir y hay que comparar. En los dos primeros sufrimos un poco, puede que no estemos cuadrando las frenadas. Tenemos que analizar los detalles".

"Estoy contento porque Honda trabaja mucho, pero la realidad es que no estamos donde deberíamos estar. No creo que nuestra situación se pueda resolver en un par de test", siguió, lanzando un aviso sobre una Honda que sigue trabajando, y que ha incorporado en su equipo al cofundador de Kalex para aumentar su visión general.

"Aún estamos trabajando en la posición. En general me encuentro mejor, más cómodo, hemos podido cerrar un poco el manillar (los brazos). Tenemos muchas mas piezas que probar el año pasado. Algunas cosas van mejor que el año pasado", continuó el #36.

El de Palma también destacó el paso adelante del motor de la RC213V, aunque, de nuevo, no es lo único necesario en la máquina de 2024: "El punto más positivo es que el motor que han traído corre más. Pero no todo es que corra más. Hay que parar la moto; tenemos demasiado caballito. No es cuestión de abrir gas y que la moto se mueva por todos lados".

"El último día del shakedown salían los tiempos muy bien. Pero los dos primeros sectores no han salido. Cuando la moto es nueva pasan estas cosas. Los test van a ser claves. Intento ser optimista pero muy cauto, porque el año pasado fue muy difícil y hay áreas en las que aún estamos por detrás. Tenemos que mejorar aún la tracción", siguió Mir para finalizar tras esta primera jornada en Sepang.