El VR46 no guarda rencor a Marini por su marcha: "Trabajamos para eso"

El adiós de Marc Márquez a Honda en MotoGP no sólo ha provocado una gran impresión en general por la magnitud de la noticia, sino que también ha trastocado el calendario del mercado de fichajes del mundial. Y es que la casa del ala dorada se vio obligada a buscar un piloto a pesar de que al ocho veces campeón del mundo aún le quedaba un año de contrato. Su elección fue Luca Marini.

El piloto italiano, sin embargo, ya había renovado su contrato con el Mooney VR46 para 2024. Al principio la marcha a Honda parecía una opción más fantasiosa que real, pero las conversaciones con el equipo de su hermano, Valentino Rossi, y con la Academy permitieron a Marini disolver el acuerdo y aterrizar en Japón, convirtiéndose en piloto de fábrica en uno de los equipos más laureados de la historia de MotoGP.

Alessio 'Uccio' Salucci, director del VR46 y mítico amigo del nueve veces campeón del mundo durante muchos años, relató cómo se desarrollaron las negociaciones que permitieron al #10 recalar en HRC.

"Con 'Maro' [el apodo de Marini] fue muy fácil negociar", dijo Uccio. "A nivel humano fue muy bonito, porque yo estaba muy contento de que se fuera a Honda. Para él era y es una oportunidad increíble. Y también llegó gracias a nuestro equipo".

Y es que el objetivo de la Academy no es sólo llevar pilotos con talento a la categoría reina, sino también enviarlos a los equipos de fábrica de MotoGP. En efecto, Marini ha seguido este camino y Uccio no ha perdido tiempo en subrayar este aspecto, que le enorgullece a él y a toda la estructura que dirige.

"Luca me dijo: 'No me voy porque esté enfermo. No, estoy muy bien aquí. Honda es una oportunidad que ha llegado gracias a ti'. No hay que olvidar que creamos la Academy para llevar pilotos a los equipos de fábrica. Así que el objetivo está súper conseguido".

"Marini en HRC... Tenemos que estar contentos. Hacemos los proyectos e intentamos hacerlos de la mejor manera, porque creemos en ello, en lo que hacemos. Trabajamos para eso", explicó el dirigente italiano.

Así, el VR46 sí logró mantener en el equipo a Marco Bezzecchi, renovando su contrato por un año, a pesar de que el tercer clasificado del Mundial tuvo la oportunidad de fichar por Pramac y correr con una moto oficial. Marini, por su parte, se va a un equipo oficial y esto hizo que la Academia del #46 lograra su objetivo una vez más, después de haberlo hecho ya con Pecco Bagnaia, que además ha logrado dos títulos en la clase mayor.

"Mantuvimos a Bezzecchi, que no tenía moto oficial, mientras que Marini sí la tendrá. Aparte del calendario, que creó algunos problemas con nuestros socios, porque no todo el mundo entiende las situaciones. Tuvimos que mediar, lo hicimos y todo salió bien. Así que estoy muy contento por él y por nuestros planes", concluyó Salucci sobre el hermanastro de Rossi.