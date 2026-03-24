Viñales se resiente de su lesión en el hombro y se probará el viernes en Austin

El piloto de Tech3 salió volando de su KTM en el inicio de la Q2 del GP de Italia celebrado a mediados de julio del pasado año, resultando con fractura de troquíter humeral, afectación de ligamentos y un pinzamiento supraespinoso en el hombro izquierdo.

Maverick Viñales pasó por el quirófano en Italia, y a partir de ahí inició un rosario de altas y bajas, completando solo cinco de los 13 últimos grandes premios del curso, por más que estuviera en algunos sin poder salir a la carrera del domingo.

Tras una intensa pretemporada de preparación, todo parecía indicar que el español estaba ya totalmente recuperado, y más después de disputar sin aparente novedad el primer evento del año, en Tailandia. Allí terminó 16º la carrera, achacándose la situación a la falta de entendimiento con la moto.

Sin embargo, este pasado fin de semana en Goiania, Motorsport.com preguntó a Maverick por el estado de su hombro lesionado. "Sigo con la recuperación, pero no quiero poner excusas. Me duele pero lo puedo aguantar", descartando que sus malos resultados tengan que ver con el hombro. "En pretemporada, con el equipo, decidimos tomar un camino alternativo, pero viendo cómo nos está yendo, vamos a volver a la moto de 2026, la que utilizan el resto de pilotos de KTM", explicó, aunque la lesión sí podría tener relación con su bajo rendimiento.

Duda para Austin

Según información recabada por Motorsport.com, Maverick acabó muy dolorido el fin de semana del GP de Brasil y está evaluando parar para recuperarse aprovechando el parón que hay hasta el GP de España, que se celebra el 26 de abril.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3, sufrió una caída en la Sprint de Goiania Foto de: Motorsport.com

La idea inicial es correr en Austin y luego visitar a los doctores que le operaron en Italia para plantear una recuperación. El problema es que forzar la máquina en el GP de los Estados Unidos podría empeorar la situación, así que el corredor saldrá el viernes a pista y, según como acabe el día, decidirá si sigue compitiendo o para.

Después de Austin, y a consecuencia del aplazamiento del GP de Qatar, se abre una ventana hasta finales de abril, casi un mes, que jugaría a favor de una rehabilitación más serena.

Durante 2025, Maverick apostó por lo que él mismo denominaba una "recuperación encima de la moto", asistiendo a los grandes premios, algo que no acabó de resultar del todo.

Ahora, el piloto no ha querido mostrar sus problemas públicamente ya que eso podría dar una excusa a KTM para dejarle en casa alguna carrera, con el agravante de que la mayoría de pilotos de MotoGP pueden ver recortado su salario si están cierto número de carrera seguidas de baja, como ya le pasó el año pasado al español.